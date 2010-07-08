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Patirot, 64GB kapasiteli SDXC bellek kartını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacılar ve "sıkı" oyuncular için yüksek performanslı bellek ve depolama sürücüleri (SSD gibi ve bellek kartları) hazırlayan Patriot, yakın gelecekte yaygınlaşması beklenen SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) standardı için bir süre önce kolları sıvamış ve yüksek kapasiteli bellek kartlar için çalışmalarına başlamıştı. Patriot yaptığı yeni bir açıklamayla LX serisi altında hazırladığı 64GB kapasiteli SDXC kartını duyurdu. UHS-I (Ultra High Speed - Class 1) sertifikasıona sahip olan ve 104MB/saniye dosya transfer hızına sahip olan yeni kart, özellikle DSLR makine kullanan fotoğraf tutkunlarını ve profesyonellerini hedef alıyor.

SDA 3.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ve Class 10 performans sınıflandırması ile 10MB/saniye yazma hızını destekleyen SDXC bellek kartı, 5 yıllık garanti ile sunuluyor. Amazon.com'da listelere giren 64GB kapasiteli Patriot LX SDXC bellek kartının fiyatı ise 347.20 dolar.


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Batuist 9 yıl
bu belleklerin en büyük dezavantajı bellek doldukça oldukça yavaşlaması... bence önce ona çözüm bulsunlar...
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Earth_Dreams 9 yıl
patirot yazmıssınız başlıkta.Mesut abi düzeltirsen iyi olur.

edit : anasayfada okurken farketmemiştim.Mesut abi değilmiş. Erdi Abi olsun
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adilazimdegilx 9 yıl
Earth_Dreams
Mesut abi




Güzel bir ürün. Tabi fiyat olarak da profesyonelleri hedef almış.
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