Kripton teknolojisi gerçek oldu! Veri depolamada yeni dönem

Kusurlardan güzellik çıktı
Mevcut depolama sistemleri, transistör tabanlı yapıların fiziksel sınırları nedeniyle daha küçük ve daha yoğun bellek çözümleri geliştirme konusunda zorluk yaşıyor. Ancak araştırmacılar kristallerin iç yapısındaki eksik atomları veri saklama birimi olarak kullanarak bu sınırlamaları aşmanın yolunu buldu.
Katı hal fiziği ile radyasyon dozimetresi uygulamalarını birleştiren yeni bir yaklaşım geliştiren araştırmacılar bu yöntemi geliştirmek için itriyum oksit kristallerine praseodim iyonları ekledi. Kristal, ultraviyole lazerle uyarıldığında, bu iyonlar elektron salıyor ve kristaldeki doğal kusurların içinde sıkışıyor. Böylece, şarj durumları değiştirilerek tıpkı geleneksel dijital belleklerde olduğu gibi 1’ler ve 0’lar oluşturulabiliyor.
Kripton teknolojisi
Superman’in filmleri ve çizgi romanlarına aşina olanlar içerikteki kristallerin hayali süper kahraman ile ilişkisini anlamıştır. Superman’in Fortress of Solitude (Yalnızlık Kalesi) olarak bilinen evi, Kripton teknolojisiyle üretilmiş beyaz kristallerle inşa edilmişti. Superman, bilgileri ve holografik mesajları bu kristaller aracılığıyla saklayabiliyordu. Hatta bazen babasının (Jor-El) holografik görüntüsü ona rehberlik etmek için belirirdi.
Bugün bilim insanlarının kristallerin atomik kusurlarını veri saklama birimi olarak kullanması, bir bakıma Superman’in Kripton teknolojisini gerçek dünyada taklit etme girişimi gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!