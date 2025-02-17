Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kripton teknolojisi gerçek oldu! Veri depolamada yeni dönem

    Veri depolama alanındaki giderek bir devrime doğru ilerliyoruz. Bilim insanları bir milimetre boyutundaki kristal yapılar içine terabaytlarca veri depolayarak çığır açan bir dönüm noktasına ulaştı.
    Kripton teknolojisi gerçek oldu! Veri depolamada yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Geleneksel veri depolama teknolojilerinin sınırlarını zorlayan bir adım, Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından atıldı. Araştırmacılar, bir milimetre boyutundaki kristal yapılar içinde terabaytlarca dijital veriyi saklamanın yolunu buldu. Bu yenilikçi yöntem, kristallerdeki atomik düzeydeki kusurları kullanarak klasik 1 ve 0’lardan oluşan ikili (binary) veri depolama sistemini yeni bir boyuta taşıyor.

    Kusurlardan güzellik çıktı

    Mevcut depolama sistemleri, transistör tabanlı yapıların fiziksel sınırları nedeniyle daha küçük ve daha yoğun bellek çözümleri geliştirme konusunda zorluk yaşıyor. Ancak araştırmacılar kristallerin iç yapısındaki eksik atomları veri saklama birimi olarak kullanarak bu sınırlamaları aşmanın yolunu buldu.

    Katı hal fiziği ile radyasyon dozimetresi uygulamalarını birleştiren yeni bir yaklaşım geliştiren araştırmacılar bu yöntemi geliştirmek için itriyum oksit kristallerine praseodim iyonları ekledi. Kristal, ultraviyole lazerle uyarıldığında, bu iyonlar elektron salıyor ve kristaldeki doğal kusurların içinde sıkışıyor. Böylece, şarj durumları değiştirilerek tıpkı geleneksel dijital belleklerde olduğu gibi 1’ler ve 0’lar oluşturulabiliyor.

    Kripton teknolojisi gerçek oldu! Veri depolamada yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Bu süreç, klasik veri depolama sistemlerinden farklı olarak çok daha küçük ölçeklerde daha yüksek veri yoğunluğu sağlıyor. Araştırmayı yöneten yardımcı doçent Tian Zhong, bu teknolojinin optik ve kuantum tabanlı veri saklama sistemleri arasında köprü görevi gördüğünü belirtiyor. Kristal kusurları, daha önce kuantum bilgisayarlar için olası kübitler (qubit) olarak araştırılmıştı. Ancak bu çalışma, aynı yapıları klasik veri saklama için kullanarak veri depolama teknolojisinde devrim yaratmayı amaçlıyor. Araştırmacılar bu buluşun veri depolama sınırlarını yeniden tanımlayabileceğine ve klasik bilgi işlemde ultra kompakt, yüksek kapasiteli depolama çözümlerinin önünü açabileceğine inanıyor.

    Kripton teknolojisi

    Superman’in filmleri ve çizgi romanlarına aşina olanlar içerikteki kristallerin hayali süper kahraman ile ilişkisini anlamıştır. Superman’in Fortress of Solitude (Yalnızlık Kalesi) olarak bilinen evi, Kripton teknolojisiyle üretilmiş beyaz kristallerle inşa edilmişti. Superman, bilgileri ve holografik mesajları bu kristaller aracılığıyla saklayabiliyordu. Hatta bazen babasının (Jor-El) holografik görüntüsü ona rehberlik etmek için belirirdi.

    Bugün bilim insanlarının kristallerin atomik kusurlarını veri saklama birimi olarak kullanması, bir bakıma Superman’in Kripton teknolojisini gerçek dünyada taklit etme girişimi gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi lastik markası kaş kaç günde uzar sarımsak sakal çıkarır mı tarihi geçmiş mayonez yenir mi opel astra 1.6 enjoy 111. yıl yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum