Samsung, UFS 5.0 depolama çipleri geliştiriyor: 10 GB/s hıza ulaşacak

Samsung'un UFS 5.0 standardının 10 GB/s bant genişliğine ulaşabileceği iddia ediliyor. Depolama gereksinimleri her geçen yıl kademeli olarak artıyor ve yapay zekanın da dahil olmasıyla birlikte, şirketlerin üzerinde Büyük Dil Modellerini (LLM'ler) yerel olarak çalıştırabilecek bileşenler geliştirme yönünde ek bir baskı var.
8 GB/sn hıza sahip UFS 4.0 bellekler yolda
Duyumcu Revegnus'un X'te paylaştığı bir görüntü, UFS 5.0'ın şu anda üzerinde çalışıldığını ancak tahmini lansmanının 2027'den önce gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor. Samsung'un ayrıca gelişmiş UFS 4.0 depolama yongaları üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Şirket, 4 hatlı UFS 4.0 yongalarıyla 8 GB/sn hıza ulaşmayı hedefliyor. Bu yeni yongaların 2025'te tanıtılacağı söyleniyor.
Gelecekte, Android telefonların cihaz üzerinde LLM'leri çalıştırmak için 20 GB RAM kullanması zorunlu hale gelebilir, ancak darboğaz yaşanmaması için cihazların hızlı depolama çipleriyle donatılması da aynı derecede önemli. Gelecekte, cihaz üzerinde LLM'lerin çalıştırılması telefonun mevcut depolama alanının yaklaşık yüzde 15'ini kaplayabilir. Bu nedenle, daha hızlı yongaların yanında yüksek kapasiteli çiplere de ihtiyaç olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.