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    Anlık Bildirim

    Samsung, UFS 5.0 depolama çipleri geliştiriyor: 10 GB/s hıza ulaşacak

    DRAM ve UFS bellek teknolojilerinde ön sıralarda yer alan Samsung, akıllı telefonlar için yeni depolama standardı olan UFS 5.0'ı geliştiriyor. Yeni yongaların 10 GB/s hıza sahip olması bekleniyor.
    Samsung, UFS 5.0 çipler geliştiriyor: 10 GB/s hıza ulaşacak Tam Boyutta Gör
    DRAM ve UFS bellek teknolojilerinde ön sıralarda yer alan Samsung, akıllı telefonlar için yeni depolama standardı olan UFS 5.0'ı geliştiriyor. Ancak yeni teknoloji hemen aramızda olmayacak. Gelen bilgilere göre teknolojinin piyasaya çıkması 2027 yılını bulacak.

    Samsung'un UFS 5.0 standardının 10 GB/s bant genişliğine ulaşabileceği iddia ediliyor. Depolama gereksinimleri her geçen yıl kademeli olarak artıyor ve yapay zekanın da dahil olmasıyla birlikte, şirketlerin üzerinde Büyük Dil Modellerini (LLM'ler) yerel olarak çalıştırabilecek bileşenler geliştirme yönünde ek bir baskı var.

    8 GB/sn hıza sahip UFS 4.0 bellekler yolda

    Duyumcu Revegnus'un X'te paylaştığı bir görüntü, UFS 5.0'ın şu anda üzerinde çalışıldığını ancak tahmini lansmanının 2027'den önce gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor. Samsung'un ayrıca gelişmiş UFS 4.0 depolama yongaları üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Şirket, 4 hatlı UFS 4.0 yongalarıyla 8 GB/sn hıza ulaşmayı hedefliyor. Bu yeni yongaların 2025'te tanıtılacağı söyleniyor.

    Gelecekte, Android telefonların cihaz üzerinde LLM'leri çalıştırmak için 20 GB RAM kullanması zorunlu hale gelebilir, ancak darboğaz yaşanmaması için cihazların hızlı depolama çipleriyle donatılması da aynı derecede önemli. Gelecekte, cihaz üzerinde LLM'lerin çalıştırılması telefonun mevcut depolama alanının yaklaşık yüzde 15'ini kaplayabilir. Bu nedenle, daha hızlı yongaların yanında yüksek kapasiteli çiplere de ihtiyaç olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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