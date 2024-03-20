Samsung, UFS 5.0 depolama çipleri geliştiriyor: 10 GB/s hıza ulaşacak

Tam Boyutta Gör DRAM ve UFS bellek teknolojilerinde ön sıralarda yer alan Samsung, akıllı telefonlar için yeni depolama standardı olan UFS 5.0'ı geliştiriyor. Ancak yeni teknoloji hemen aramızda olmayacak. Gelen bilgilere göre teknolojinin piyasaya çıkması 2027 yılını bulacak.

Samsung'un UFS 5.0 standardının 10 GB/s bant genişliğine ulaşabileceği iddia ediliyor. Depolama gereksinimleri her geçen yıl kademeli olarak artıyor ve yapay zekanın da dahil olmasıyla birlikte, şirketlerin üzerinde Büyük Dil Modellerini (LLM'ler) yerel olarak çalıştırabilecek bileşenler geliştirme yönünde ek bir baskı var.

8 GB/sn hıza sahip UFS 4.0 bellekler yolda

Duyumcu Revegnus'un X'te paylaştığı bir görüntü, UFS 5.0'ın şu anda üzerinde çalışıldığını ancak tahmini lansmanının 2027'den önce gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor. Samsung'un ayrıca gelişmiş UFS 4.0 depolama yongaları üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Şirket, 4 hatlı UFS 4.0 yongalarıyla 8 GB/sn hıza ulaşmayı hedefliyor. Bu yeni yongaların 2025'te tanıtılacağı söyleniyor.

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Gelecekte, Android telefonların cihaz üzerinde LLM'leri çalıştırmak için 20 GB RAM kullanması zorunlu hale gelebilir, ancak darboğaz yaşanmaması için cihazların hızlı depolama çipleriyle donatılması da aynı derecede önemli. Gelecekte, cihaz üzerinde LLM'lerin çalıştırılması telefonun mevcut depolama alanının yaklaşık yüzde 15'ini kaplayabilir. Bu nedenle, daha hızlı yongaların yanında yüksek kapasiteli çiplere de ihtiyaç olacak.

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