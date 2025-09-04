2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyun konsolu üretiminde maliyetler giderek artıyor. Hal böyle olunca teknoloji devleri de ürünlerinin fiyat artışını durdurmak için yeni yollar aramaya başladı. Sony'nin bu yönde ilginç bir adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor. Peki Japon şirketin planı ne?

Roblox, Türkiye'deki erişim yasağını kaldırmak için selfie ile ya 11 sa. önce eklendi

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan billbil-kun lakaplı kaynağa göre Sony, Avrupa ve diğer bölgelerde oyun konsoluna zam yapmak istemiyor. Şirket üçüncü zamdan kaçınmak için Avrupa'da yeni bir PlayStation 5 Digital Edition revizyonu piyasaya sürecek.

CFI-2116 model numarası ile anılan bu modelde depolama kapasitesinin azaltılacağı bildiriliyor. Konsolda mevcut 1 TB'lık SSD yerine 825 GB'lık bir depolama birimi yer alacak. Bunun kullanıcıya kalan bölümü ise yaklaşık 700 GB olacak. Şirket böylelikle konsol üretiminde tasarruf edecek ve fiyatları sabit tutabilecek.

Tam Boyutta Gör

Çıkış tarihi de paylaşıldı

Sony'nin tüketicileri yanıltmamak adına kutu üzerinde depolama kapasitesini net bir şekilde belirteceği de gelen bilgiler arasında. Bu değişiklik yalnızca Digital Edition'a özgü olacak; disk sürücülü PS5 modelinde şimdilik herhangi bir revizyon planlanmıyor.

CFI-2116'nın fiyatı önceki versiyonla aynı olacak ve 499 euro olarak kalacak. Yeni PS5 Digital Edition versiyonunun 13 Eylül 2025 itibarıyla Avrupa'da satışa sunulacağı söyleniyor. Sony'nin bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadığını da hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Sony, zam yapmak yerine PS5 dijital sürümün SSD'sini küçültüyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: