    Sony, zam yapmak yerine PS5 dijital sürümün SSD'sini küçültüyor

    Sony fiyat artışını önlemek için PS5 Digital Edition'ın SSD kapasitesini 1 TB'dan 825 GB'a indiriyor. Şirket depolama alanı kırpılmış yeni PS5 Digital Edition versiyonunu 13 Eylül'de çıkarabilir.

    Sony, zam yapmak yerine PS5 dijital sürümün SSD'sini küçültüyor Tam Boyutta Gör
    Oyun konsolu üretiminde maliyetler giderek artıyor. Hal böyle olunca teknoloji devleri de ürünlerinin fiyat artışını durdurmak için yeni yollar aramaya başladı. Sony'nin bu yönde ilginç bir adım atmaya hazırlandığı konuşuluyor. Peki Japon şirketin planı ne?

    Güvenilir sızıntılarıyla tanınan billbil-kun lakaplı kaynağa göre Sony, Avrupa ve diğer bölgelerde oyun konsoluna zam yapmak istemiyor. Şirket üçüncü zamdan kaçınmak için Avrupa'da yeni bir PlayStation 5 Digital Edition revizyonu piyasaya sürecek.

    CFI-2116 model numarası ile anılan bu modelde depolama kapasitesinin azaltılacağı bildiriliyor. Konsolda mevcut 1 TB'lık SSD yerine 825 GB'lık bir depolama birimi yer alacak. Bunun kullanıcıya kalan bölümü ise yaklaşık 700 GB olacak. Şirket böylelikle konsol üretiminde tasarruf edecek ve fiyatları sabit tutabilecek.

    Sony, zam yapmak yerine PS5 dijital sürümün SSD'sini küçültüyor Tam Boyutta Gör

    Çıkış tarihi de paylaşıldı

    Sony'nin tüketicileri yanıltmamak adına kutu üzerinde depolama kapasitesini net bir şekilde belirteceği de gelen bilgiler arasında. Bu değişiklik yalnızca Digital Edition'a özgü olacak; disk sürücülü PS5 modelinde şimdilik herhangi bir revizyon planlanmıyor.

    CFI-2116'nın fiyatı önceki versiyonla aynı olacak ve 499 euro olarak kalacak. Yeni PS5 Digital Edition versiyonunun 13 Eylül 2025 itibarıyla Avrupa'da satışa sunulacağı söyleniyor. Sony'nin bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadığını da hatırlatalım.

    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

