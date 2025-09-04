Sony, zam yapmak yerine PS5 dijital sürümün SSD'sini küçültüyor

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan billbil-kun lakaplı kaynağa göre Sony, Avrupa ve diğer bölgelerde oyun konsoluna zam yapmak istemiyor. Şirket üçüncü zamdan kaçınmak için Avrupa'da yeni bir PlayStation 5 Digital Edition revizyonu piyasaya sürecek.
CFI-2116 model numarası ile anılan bu modelde depolama kapasitesinin azaltılacağı bildiriliyor. Konsolda mevcut 1 TB'lık SSD yerine 825 GB'lık bir depolama birimi yer alacak. Bunun kullanıcıya kalan bölümü ise yaklaşık 700 GB olacak. Şirket böylelikle konsol üretiminde tasarruf edecek ve fiyatları sabit tutabilecek.
Çıkış tarihi de paylaşıldı
Sony'nin tüketicileri yanıltmamak adına kutu üzerinde depolama kapasitesini net bir şekilde belirteceği de gelen bilgiler arasında. Bu değişiklik yalnızca Digital Edition'a özgü olacak; disk sürücülü PS5 modelinde şimdilik herhangi bir revizyon planlanmıyor.
CFI-2116'nın fiyatı önceki versiyonla aynı olacak ve 499 euro olarak kalacak. Yeni PS5 Digital Edition versiyonunun 13 Eylül 2025 itibarıyla Avrupa'da satışa sunulacağı söyleniyor. Sony'nin bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadığını da hatırlatalım.