Playstore platformu ve Crysis 2 lansmanı

TTNET'in yeni oyun platformu PlayStore'un tanıtım etkinliği aynı zamanda Crysis 2'nin dünyadaki ilk lansmanına da ev sahipliği yaptı. TTNET'in pazarlama genel müdür yardımcısı İlker Koçak ile PlayStore platformunu, çevrimiçi oyunlar ve TTNET'in Fiber gibi yeni hizmetlerini konuştuk.
TTNET Destek forumuna bu mesajım hakaret var diye silindi. TTNET gibi firmadan hizmet almaya zorlanıyoruz ve adamlar paralarıyla herkesi kullanıyorlar. Mesajım aşağıda bunu nden silmişler acaba 2 gündür Crysis 2 link ve kodunu gönderemiyorlar ve Müşteri hizmetlerinden cevap yok. Şaka gibi.
Sevgili Arkadaslar
Sinirimden ne diyecegimi bilemiyorum. Bugune kadar TTNET in hemen hemen her hizmetini satin aldım ve para odedim. Buna IPTV dahil.
Son olarak TTNET uzerınden Criysis2 satın aldım ve 2 gundur oyun kodunu ve linkini gondermiyorlar. Musteri hizlerini en az 5 kez aradım herkes baska birsey soyluyor kımsenın bir birinden haberi yok. Once 45dk-1 saat ıcınde gelir dediler sonra 24 saate cıktı ve suan ne zaman olur bilemiyoruz kayıt aldık dediler.
Son olarak hat kopması var dıye arıza actırdım ve IPTV kullandıgım halde hızımı 16 Mps den 9Mps dusurmusler. Neden diye ardıgımda Net limitsiz kullanıyorsunuz sizin hızınınz zaten 8 mbs den fazla o yuzden hızınızı dusurelım dediler.
Inanmıyorum ya Nasıl musteri hızmetleri nasıl bir Internet saglayıcıdan biz hızmet alıyoruz.
Ne diyeyim 6 aydır paramızla rezil oluyoruz.
IPTV'nin bölgemizde kullanılmaya başlamasıyla eşzamanlı olarak zaten sorunlu olan online oyun deneyimi özellikle akşam primetime saatlerinde iyice dayanılmaz hale geldi! Son bir kaç gündür pingler ve packet loss aşırı kötüleşti. Böyle giderse TTnet'i kesinlikle bırakacağım.
Müşterilerine 1-2 mbit bağlantları ile "sürekli download yapıyorlar, bu bant ihtiyacını karşılayamayız" diye kötü gözle bakıp, kota koyan zihniyet, şimdi 7/24 asgari 8mbit asılan iptv yi ayda 10 liraya veriyor! Hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki tüm bu sorunları giderecek ekstra bant genişliği ihtiyacı abone başına sadece aylık bir iki dolar ile karşılanabilir! Ama bizlerden aylık ortalama 50 dolar sökülüp alınırken, tekel olmanın sarhoşluğu içinde müşterisini enayi yerine koyanlar, bizlere iyi koşullar sunmak için yapmaya zorunlu oldukları bu cüzi ödemeyi bile yapmak istemiyorlar. Onların gözü, devletin tüketicilere yaptığı 3 kuruş vergi indirimini kapmakta oldu! Onların aklı, zaten fahiş olan fiyatlarına nasıl zam yapabileceğini, kullanıcıyla nasıl inatlaşacağını, nasıl herkese kota koyacağını ve tüm bunları milyonluk reklamlarla, yandaş köşelerle, basın bültenleriyle nasıl sevimli gösterip başarı hikayesi olarak yutturabileceğini planlamakta oldu... Müşterisini memnun etme amaçlı yatırım ve harcamalarda kullanabileceği paraları reklam ve medya sektörüne saçmayı yeğleyen bir firmanın benim için zerre kadar değeri olamaz!
Şu unutmayın ipler bir gün bizim elimizde olacak.
Bu alt yapı sorunlarının ne şekilde ve ne zaman düzeltileceğine dair bir video çekilerek yayınlansa çok daha memnun olacağız...
Türkiye'de kendi altyapısı ile hizmet veren 3 şirket var.Uydunet,Superonline ve TTnet.Herkes cebini doldurma peşinde,kimse rekabete girmiyor ve ciddi yatırımlar yapmıyor.Ne kadar konuşursak konuşalım bu vaziyette ttnetteki bu durum değişmeyecektir.
yurdışındaki arkadaşlar 30-40 ping ile oynuyorlar diyorsun ama biraz yanlışlık var :D
ben avrupaya en son giren ülke ve gelişme bakımından en kötü olan ülkesi bulgaristan'dayım. burada günlk 50 megabit geceleri 75megabit download hızına sahip bağlantı kullanıyorum ve sadece 30 liraya takabûl eden bir fiyatla kullanıyorum. hiç bir bağlantı hızı sorunu olmayan wow oynuyor olmama rağmen ping değerim 5-12 arası değişiyor. saat gece 12 ye kadar 4-5megabayt/sn download hızım mevcut. gece 12 den sonra 7-8mb/sn oluyor.
Türkiye de 8mbit bağlantıya 89lira veren biri olarak sorum ttnete. bu nedir Türkiye'nin zorunlu internet servisi ????????