Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Playstore platformu ve Crysis 2 lansmanı

8 yıl
37b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TTNET'in yeni oyun platformu PlayStore'un tanıtım etkinliği aynı zamanda Crysis 2'nin dünyadaki ilk lansmanına da ev sahipliği yaptı. TTNET'in pazarlama genel müdür yardımcısı İlker Koçak ile PlayStore platformunu, çevrimiçi oyunlar ve TTNET'in Fiber gibi yeni hizmetlerini konuştuk.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Merhaba arkadaşlar playstore a giremiyorum hem ttnet hesap bilgilerimden giriyorum şifre yanlış diyor playstore sitesindende aldım üyelik ancak e posta adresiniz veya şifreni kriterlere uymamaktadır diyor 1 haftadır bunla uğrasıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
PlayStore girmiyor neden arkadaşalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkanwap 8 yıl
bunlar utanmadan insanların gozunun içine bakarak yalan söyleyebiliyorlarsa gerisi boş, siz ne derseniz deyin enayi omayanlarda mecburi bu interneti kullnıyor, ne yazıkki benim bulundugum bolgede oldugu gibi bircok yerinde alternatifi yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akcicek 8 yıl
Merhaba Yukarıdaki arkadasların dediklerine aynen katılyorum.
TTNET Destek forumuna bu mesajım hakaret var diye silindi. TTNET gibi firmadan hizmet almaya zorlanıyoruz ve adamlar paralarıyla herkesi kullanıyorlar. Mesajım aşağıda bunu nden silmişler acaba 2 gündür Crysis 2 link ve kodunu gönderemiyorlar ve Müşteri hizmetlerinden cevap yok. Şaka gibi.
Sevgili Arkadaslar
Sinirimden ne diyecegimi bilemiyorum. Bugune kadar TTNET in hemen hemen her hizmetini satin aldım ve para odedim. Buna IPTV dahil.
Son olarak TTNET uzerınden Criysis2 satın aldım ve 2 gundur oyun kodunu ve linkini gondermiyorlar. Musteri hizlerini en az 5 kez aradım herkes baska birsey soyluyor kımsenın bir birinden haberi yok. Once 45dk-1 saat ıcınde gelir dediler sonra 24 saate cıktı ve suan ne zaman olur bilemiyoruz kayıt aldık dediler.
Son olarak hat kopması var dıye arıza actırdım ve IPTV kullandıgım halde hızımı 16 Mps den 9Mps dusurmusler. Neden diye ardıgımda Net limitsiz kullanıyorsunuz sizin hızınınz zaten 8 mbs den fazla o yuzden hızınızı dusurelım dediler.
Inanmıyorum ya Nasıl musteri hızmetleri nasıl bir Internet saglayıcıdan biz hızmet alıyoruz.
Ne diyeyim 6 aydır paramızla rezil oluyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scorp1725 8 yıl
Arkadaş, TTnet şuan Türkiye'de tekel konumunda. Bence TTnet şirketi geliştirmek için boşuna kasmasın. Bu fiyata mevcut hızlarla, bu yüksek ping'lerle 10 yıl kendini sabitlese müşterilerinde azalma olmaz, hatta artma olur. Çünkü karşısında tam anlamıyla rakip bir firma yok. Tekelliğin verdiği o özgüvenle birşeyler yapmak için çabalıyorlar ama ne kadar tatmin edici, tartışılır... Bence öncelikli fiyat tariflerini daha cazip yapmalılar. Gün geçtikçe ucuzlayacağına artıyor fiyatlar. Bizleri uyutarak fiyat arttırıyorlar. misal devlet %15 olan özel iletişim vergisini %5'a çektince 29 TL olan 4 gb kotalı 26,25 oluyor. ancak NET4 paketi yaptılar gene 4 gb kotalı, fiyat tekrar 29 tl oldu. eee ne oldu aradaki o devletin vatandaşlara yarasın diye yaptığı 2,75 TL indirim, hooop TTnet'in cebine inmeye başladı... daha ne diyeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PePo 8 yıl
TTNet uzun süreden beri oyunlarda pinglerin kabul edilemez ölçüde yüksek, daha da kötüsü loss ve lagların da fazla olduğunu bilmiyor olamaz. Bu gerçeğe karşın, durum böyleyken oyun ve oyuncular üzerinden daha fazla para kazanmayı hedefliyor!
IPTV'nin bölgemizde kullanılmaya başlamasıyla eşzamanlı olarak zaten sorunlu olan online oyun deneyimi özellikle akşam primetime saatlerinde iyice dayanılmaz hale geldi! Son bir kaç gündür pingler ve packet loss aşırı kötüleşti. Böyle giderse TTnet'i kesinlikle bırakacağım.
Müşterilerine 1-2 mbit bağlantları ile "sürekli download yapıyorlar, bu bant ihtiyacını karşılayamayız" diye kötü gözle bakıp, kota koyan zihniyet, şimdi 7/24 asgari 8mbit asılan iptv yi ayda 10 liraya veriyor! Hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki tüm bu sorunları giderecek ekstra bant genişliği ihtiyacı abone başına sadece aylık bir iki dolar ile karşılanabilir! Ama bizlerden aylık ortalama 50 dolar sökülüp alınırken, tekel olmanın sarhoşluğu içinde müşterisini enayi yerine koyanlar, bizlere iyi koşullar sunmak için yapmaya zorunlu oldukları bu cüzi ödemeyi bile yapmak istemiyorlar. Onların gözü, devletin tüketicilere yaptığı 3 kuruş vergi indirimini kapmakta oldu! Onların aklı, zaten fahiş olan fiyatlarına nasıl zam yapabileceğini, kullanıcıyla nasıl inatlaşacağını, nasıl herkese kota koyacağını ve tüm bunları milyonluk reklamlarla, yandaş köşelerle, basın bültenleriyle nasıl sevimli gösterip başarı hikayesi olarak yutturabileceğini planlamakta oldu... Müşterisini memnun etme amaçlı yatırım ve harcamalarda kullanabileceği paraları reklam ve medya sektörüne saçmayı yeğleyen bir firmanın benim için zerre kadar değeri olamaz!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Şu pingler bi düzelsin doğru dürüst online oyun oynayabilelim o zaman alırız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
54 tl verip iyi bir hizmet alamıyorum. bana 8 mbps fiyatına 4 mbps hız veriyorsunuz ve benden 54 tl alıyorsunuz ben 4 mbps kullanırken başka abone 8 mbps tamamını kullanıyor oda aynı fiyat ödüyor bu haksızlık değil mi badem ki bu kadar geniş düşünüyorsunuz bu haksızlığı ve alt yapı sorununu be müşteri hizmelerinde bulunan personelinize şikayette bulunurken bile size 16 mbps verelim diyorlar.bu laçka durumu ben ve benim gibi abonelerde düşünüyorlar.
Şu unutmayın ipler bir gün bizim elimizde olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 8 yıl
same shit same plc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Tanımı nerede olacak yada nezaman yapılacak arkadaslar ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gazilim 8 yıl
Ttnet yetkilileri donanım habere bu reklamları verdiğinize göre ve bu videoların bu sitede yayınlandığını bildiğinize göre bu internet sorunlarıyla ilgili yorumlarıda okuyorsunuzdur herhalde...
Bu alt yapı sorunlarının ne şekilde ve ne zaman düzeltileceğine dair bir video çekilerek yayınlansa çok daha memnun olacağız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 8 yıl

gazilim

Ttnet yetkilileri donanım habere bu reklamları verdiğinize göre ve bu videoların bu sitede yayınlandığını bildiğinize göre bu internet sorunlarıyla ilgili yorumlarıda okuyorsunuzdur herhalde...

Bu alt yapı sorunlarının ne şekilde ve ne zaman düzeltileceğine dair bir video çekilerek yayınlansa çok daha memnun olacağız...


Türkiye'de kendi altyapısı ile hizmet veren 3 şirket var.Uydunet,Superonline ve TTnet.Herkes cebini doldurma peşinde,kimse rekabete girmiyor ve ciddi yatırımlar yapmıyor.Ne kadar konuşursak konuşalım bu vaziyette ttnetteki bu durum değişmeyecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
@loading..
yurdışındaki arkadaşlar 30-40 ping ile oynuyorlar diyorsun ama biraz yanlışlık var :D
ben avrupaya en son giren ülke ve gelişme bakımından en kötü olan ülkesi bulgaristan'dayım. burada günlk 50 megabit geceleri 75megabit download hızına sahip bağlantı kullanıyorum ve sadece 30 liraya takabûl eden bir fiyatla kullanıyorum. hiç bir bağlantı hızı sorunu olmayan wow oynuyor olmama rağmen ping değerim 5-12 arası değişiyor. saat gece 12 ye kadar 4-5megabayt/sn download hızım mevcut. gece 12 den sonra 7-8mb/sn oluyor.
Türkiye de 8mbit bağlantıya 89lira veren biri olarak sorum ttnete. bu nedir Türkiye'nin zorunlu internet servisi ????????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
06:52
Türk Telekom, AKN ve AKK'yı kaldıracak mı? Sınırsız internet mümkün mü?
18,7b izlenme · 5 ay
04:21
MSI'ın yeni oyun bilgisayarı: Infinite A
28,7b izlenme · 1 yıl
00:00
Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka
18,9b izlenme · 1 yıl
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
08:39
PC Oyunlarında yeni devrim | Nvidia Geforce RTX ilk izlenim
20,6b izlenme · 9 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,2b izlenme · 6 ay
32:48
AKN gerçekten kalkacak mı? | Millenicom ile özel söyleşi
16,8b izlenme · 6 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,1b izlenme · 7 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,2b izlenme · 2 gün
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
737 izlenme · 15 sa. yeni video
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim