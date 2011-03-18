Playstore platformu ve Crysis 2 lansmanı

TTNET'in yeni oyun platformu PlayStore'un tanıtım etkinliği aynı zamanda Crysis 2'nin dünyadaki ilk lansmanına da ev sahipliği yaptı. TTNET'in pazarlama genel müdür yardımcısı İlker Koçak ile PlayStore platformunu, çevrimiçi oyunlar ve TTNET'in Fiber gibi yeni hizmetlerini konuştuk.

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