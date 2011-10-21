Raidmax yeni kasa modeli Seiran'ı tanıttı

Kasa üreticisi Raidmax, önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunmayı planladığı mid-tower formundaki yeni modeli Serian'a ait detayları açıkladı. Siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceği olan kasa için donanımlara kolay erişim ve aletsiz kurulum anlayışını takip eden Riadmax, basit kablo yönetimine ve genişletilebilirliğe büyük önem verdiğini söylüyor.

480 x 185 x 480 mm boyutlarında olan ve ön panelinde iki adet fan kontrolcüsü bulunan kasanın giriş-çıkış panelinde ise bir adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve ses portlarına yer veriliyor. 9 adet 5.25-inç sürücü ile desteklenen Raidma Seiran, pencereli yan panele, su soğutma sistemleri için üç adet hortum kanalına ve kasa içi soğutma için iki adet 120mm çapında fana yer verilirken, önde olan fan da aynı zamanda LED aydınlatma da bulunuyor.

Raidmax Seiran'ın Kasım ayı ortalarına doğru 79.99 dolar etiket fiyatıyla çıkması bekleniyor.