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Raidmax yeni kasa modeli Seiran'ı tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33b
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15
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasa üreticisi Raidmax, önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunmayı planladığı mid-tower formundaki yeni modeli Serian'a ait detayları açıkladı. Siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceği olan kasa için donanımlara kolay erişim ve aletsiz kurulum anlayışını takip eden Riadmax, basit kablo yönetimine ve genişletilebilirliğe büyük önem verdiğini söylüyor.
480  x 185 x 480  mm boyutlarında olan ve ön  panelinde iki adet fan kontrolcüsü bulunan kasanın giriş-çıkış panelinde ise bir adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve ses portlarına yer veriliyor. 9 adet 5.25-inç sürücü ile desteklenen Raidma Seiran, pencereli yan panele, su soğutma sistemleri için üç adet hortum kanalına ve kasa içi soğutma için iki adet 120mm çapında fana yer verilirken, önde olan fan da aynı zamanda LED aydınlatma da bulunuyor.
Raidmax Seiran'ın Kasım ayı ortalarına doğru 79.99 dolar etiket fiyatıyla çıkması bekleniyor.

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bellair 7 yıl
kablo saklama yerleri çok vasat duruyor
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Annalyze 7 yıl
Kaç sene oldu bu mod yapılalı , neden şimdi yayınlanıyor anlamış değilim :/
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alpa07 8 yıl
byazı iyi gözüküyor
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LUZz 8 yıl
Ben baya beğendim, renkleri çok güzel.
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OverClocK1ng 8 yıl
Bayram değil, Seiran değil eniştem beni niye öptü.
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bocekgrafik 8 yıl
F.@.T.İ.H

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
esinlenmiş olabilirler..


Esinlenmek ne kelime. Ben kasayı ilk görünce zaten bu geldi aklıma direk olarak: HAF 932 AMD Edition

Siyah-beyaz olanı daha güzel ve özgün duruyor. Hem de HAF'ı andırmıyor.
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KODTECH 8 yıl
Kasayı beğendim açıkcası hele beyaz olan çok şık geldi gözüme. Fakat 185 mm genişlik çok yetersiz. Kule tipi soğutucular zaten 155mm ve üzeri yükseklikteler. Nasıl sığacak ? Ayrıca 185mm toplam genişliği anakart takıldıktan sonra yan kapak ile olan mesafe iyice daralacaktır. Bu bile vazgeçilmesi için yeterli bir sebeb , en azından benim için. Tabi su soğutma kullanılabilirse sorunda kalmaz.
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krmtrylcn 8 yıl
480 x 185 x 480? 185 genişlik galiba. Bence dar olmuş!
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sabe 8 yıl
kırmızıların efendisi
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S 8 yıl
Daha güzel bi tasarım olabilir di :(
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F.@.T.İ.H 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


esinlenmiş olabilirler..
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devrimdoga 8 yıl
Görünümü hoş ama sanırım kablo toparlaması yok.Eğer yoksa sınıfta kalır.
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wRei 8 yıl
Birtek bizim böyle kasamız olmadı sanırım.
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Zıp.Zıp 8 yıl devrimdoga
devrimdoga

Görünümü hoş ama sanırım kablo toparlaması yok.Eğer yoksa sınıfta kalır.

resim galerisine bakarsanız kablo toplamanın oldugunu hatta kaucuk gibi bi korumanın bile oldugunu görürsünüz.
kasa aslında hoş olmuş,922 çakması gibi

da 185 mm genişlik nedir yahu?tatlı şekilli kasa yapmışın,herşeyi tamam da buna işlemci sogutucusu takmasın mı vatandaş?
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