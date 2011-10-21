Raidmax yeni kasa modeli Seiran'ı tanıttı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kasa üreticisi Raidmax, önümüzdeki ay içerisinde kullanıma sunmayı planladığı mid-tower formundaki yeni modeli Serian'a ait detayları açıkladı. Siyah, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceği olan kasa için donanımlara kolay erişim ve aletsiz kurulum anlayışını takip eden Riadmax, basit kablo yönetimine ve genişletilebilirliğe büyük önem verdiğini söylüyor.
480 x 185 x 480 mm boyutlarında olan ve ön panelinde iki adet fan kontrolcüsü bulunan kasanın giriş-çıkış panelinde ise bir adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve ses portlarına yer veriliyor. 9 adet 5.25-inç sürücü ile desteklenen Raidma Seiran, pencereli yan panele, su soğutma sistemleri için üç adet hortum kanalına ve kasa içi soğutma için iki adet 120mm çapında fana yer verilirken, önde olan fan da aynı zamanda LED aydınlatma da bulunuyor.
Raidmax Seiran'ın Kasım ayı ortalarına doğru 79.99 dolar etiket fiyatıyla çıkması bekleniyor.
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Esinlenmek ne kelime. Ben kasayı ilk görünce zaten bu geldi aklıma direk olarak: HAF 932 AMD Edition
Siyah-beyaz olanı daha güzel ve özgün duruyor. Hem de HAF'ı andırmıyor.
esinlenmiş olabilirler..
resim galerisine bakarsanız kablo toplamanın oldugunu hatta kaucuk gibi bi korumanın bile oldugunu görürsünüz.
kasa aslında hoş olmuş,922 çakması gibi
da 185 mm genişlik nedir yahu?tatlı şekilli kasa yapmışın,herşeyi tamam da buna işlemci sogutucusu takmasın mı vatandaş?