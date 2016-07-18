Razer Leviathan Mini "Cüssesinden büyük" bluetooth hoparlör incelemesi

Bu videomuzda oyuncu ekipmanlarıyla tanıdığımız Razer'ın masaüstü çözümü Leviathan'ın küçük kardeşi Leviathan Mini'yi görünüm anlamında değerlendiriyor, farklı tarzdaki müziklerle bol bol sınıyoruz.

Benim nezdimde oyuncu ekipmanlarının Apple’ı aslında Razer. Hem ürün kalitesi hem de fiyatıyla genelde tepeye oynayan Razer bu sefer masaüstü çözümü Leviathan’a kardeş getirmiş. Küçük kardeşinin adı da Leviathan Mini.

En nihayetinde bir Bluetooth hoparlör Leviathan mini, temel beklenti yanımızda kolaylıkla taşıyabileceğimiz bir hoparlör oluyor genelde ancak Razer zihnimizdeki bluetooth hoparlör konseptini birkaç gömlek yukarı taşıma niyetinde gibi görünüyor.

Razer’ın alışılageldik siyah-yeşil temasının hakim olduğu bir kutu, içerisinde Leviathan Mini’nin kendisi, alışılageldik kılavuzlar, bir Razer klasiği olarak iki yapıştırma, farklı fiş başlıkları, 1 metre uzunluğunda, uçları altın kaplama, gayet dayanıklı bir his veren şarj kablosu, kısa bir AUX kablosu ve hoparlörün boyutlarıyla paralel 2.5 amper gücünde adaptör bulunuyor. Adaptör Leviathan Mini’nin 2600mAh Lithium-ion bataryasını 4 saatte şarj ediyor, şarj süresi normal.

Benim tabiri caizse tav olduğum bir içerik taşıma çantası, taşınabilir ekipmanlarının çantadaki diğer ekipmanlardan tarafından çizilmesinden sıkılmış biri olarak gayet hoş görünümlü ve kaliteli bir taşıma çantasına da yer verildiğini görüyoruz.

Açıkçası ilk karşılaşmada kutusunun tasarımı, içerisindeki kutulaması, kaliteli altın kaplama şarj kablosu ve gayet hoş görünen taşıma çantasıyla fiyatına eş değer bir çizgiden yürüdüğünü söylemeliyim, gayet zengin, kutu içeriğinde eleştirilebileceğim tek şey AUX kablosunun kısalığı oldu, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanım kolaylığı açısından en azından 60cm olabilirmiş. Böyle bir kutudan sonra ürünün fiyatını merak ettiniz belki ama onu sona saklayalım.

Leviathan Mini hayli diri bir plastikten üretilmiş ve dopdolu bir kutu hissiyatı veren mat bir gövdeye sahip. Elbette bir metal hissiyatı değil ama plastik ürünler arasında hissiyat anlamında tepeye oynayacak cinsten. Hafif tutucu olduğu için parmak izi tutabiliyor, titiz kullanıcıların gözüne çarpabilir bu parmak izleri.

Metal hissiyatı ve görünümü iyi güzel bir şey de ağırlık tarafında ceremesini çektiriyor, bu yüzden taşınabilir ürünlerde bence çok mantıklı değil, Leviathan Mini ise benzer malzeme ve çıkış gücüne sahip bluetooth hoparlörlerden ortalama 50-100gram daha hafif, bu konuda gerekli bir başarı yakalamış Razer.

Ön ve arkası kasasına kıyasla hafif parlak bir ızgarayla örtülü, ön tarafta gömme bir Razer logosu var, Razer LED aydınlatmayı sever ama böylesi bir ürün de ben de şahsen gerekli görmedim, zaten logo gayet klas görünüyor.

Giriş çıkışlara ve butonlara bakalım biraz, sağ tarafta güç ve bluetooth butonu, hemen sağlarında şarj için mikro USB ve 3.5mm AUX girişi var, herhangi bir ses kaynağından kablolu ses aktarımı yapabiliyorsunuz. Yukarıda ise basış hissiyatları diri, adeta basması zevkli ses ayarı ve çoklu görev butonu var.

Yuvarlak buton hem birden fazla renge hem de birden fazla işleve sahip. Tek basınca müziği durdurup devam ettirebiliyor, çift basınca bir sonraki müziğe geçiyor, üç basınca da bir önceki müziğe geçiyor. Bluetooth hoparlörlerde telefondan hoparlörü kontrol etmek kadar doğal bir şey yok ama hoparlörlerden müzik kontrolü öyle her bluetooth hoparlörde mevcut bir şey değil.

Sol tarafta ise NFC logosunu görüyoruz, çok sıradışı bir şey değil, 200 liralık bir bluetooth hoparlörde de NFC ile karşılaşmak mümkün. Razer Leviathan Mini iletişimini Bluetooth 4.0 üzerinden sağlıyor, yüksek kalite aktarımı mümkün kılan ama aslında yine de bir sıkıştırma yöntemi olan aptX destekli, her bluetooth ses kaynağı pürüzsüz bağlanıyor ama aptX’den faydalanmak istiyorsanız ses kaynağının da aptX destekli olması gerektiğini belirtelim. aptX desteği olmayan bir ses kaynağına bağladığınız da detaycı bir kulağınız varsa eğer fark hissebiliyorsunuz.

Bağlantı için sağ taraftaki bluetooth butonuna 3-5 saniye kadar basılı tutmanız gerek, ardından diğer cihazlar tarafından görülebilir hale geliyor, ilk kurulumda 2-3 saniye de bağlanmasını bekliyorsunuz, ilk kurulumdan sonra Leviathan Mini’yi açar açmaz ses aktardığınız cihaza anında bağlanıyor. 3-5 saniye uzun bir süre değil ama Razer NFC ile süreci hem pratikleştiriyor hem de daha kısa süreye indirgiyor. işte bu şekilde. Açıkçası çok pratik ve çok hızlı, halihazırda NFC’siz bir bluetooth hoparlör sahibi olarak beğendiğim bir özelliği oldu.

Hoparlörler biraz bass canlısı, cüssesinin ötesinde bir bass performansları var, bass boost parçalara da gayet iyi direniyor, dizi film tüketmek için fazlasıyla yeterli, iyi bir subwoofer edası yaşatıyor. Razer küçük alanda hem hava akışını düzenlemek hem de bass sesleri güçlendirmek için 2 tane 40mm’lik pasif radyatör yerleştirmiş. Bu radyatörler hem kasanın dengesini sağlıyor hem de aktif radyatörlerin oluşturduğu titreşim ve havayla nihayetinde daha iyi bass seslerin önünü açıyor ki Leviathan Mini’de gayet başarılı işliyorlar.

Bol basslı parçalarda, trap, elektronik ve rap parçalarda gayet keyifli, klasik türde de enstrüman seslerinde gayet başarılı, akustik gitardaki performansını hayli sevdim. Bass tarafı bu boyutlardaki bir hoparlöre göre benden tam not aldı.

Şimdi vokal ve tizlere gelelim. Razer Kraken ve Hammerhead kulaklıkları kullanmış, kullanmaya da devam eden biri olarak Razer’ın ses ürünlerinin kutudan çıktıkları halleriyle bass profilli olduklarını bizzat biliyorum. Leviathan Mini de aynı şekilde, kutudan çıktığı haliyle tam bir bass kutusu ve bass sesler vokallerin önüne bir perde çekiyor, iyi ki çok kalın bir perde değil çünkü ekolayzır ayarlarına dalıp kulak zevkinize göre ufak tefek ayar yaptıktan sonra ideale yakın tizlere ulaşabiliyorsunuz, yine ben bass kutusuyum diyor ama bass perdesi iyice inceliyor.

Ekolayzır ayarlarına karşı gayet tepkisel olduğunu da eklemiş olayım, çıkan sesi istediğiniz gibi yoğurabiliyorsunuz.

Maksimum ses yüksekliği boyutuna ve 24W’lık hoparlör kurulumuna yakışır şekilde ufak bir odayı da büyük bir salonu da doyurabilecek kadar yüksek, maksimum seste dinlediğiniz müziğin türüne, kalitesine göre distorsiyonun miktarı değişebiliyor ama genel olarak distorsiyon meraklısı değil.

Bluetooth hoparlörlerin üzerinde rastlaması güç bir şey daha var Leviathan Mini’nin üzerinde, o da mikrofon. Razer’ın Clear Voice Capture, ortam gürültüsünü engellemeye yarayan teknolojisiyle güçlendirilen mikrofonlarla telefon görüşmelerinizi bluetooth üzerinden yapabiliyorsunuz, ahize sesi hoparlöre veriliyor, Leviathan Mini’nin üzerindeki mikrofon aktifleştiriliyor. Karşıya giden ses mümkün olduğunca temiz ama bu gürültü engelleme süreci ses kalitesinden kırpıyor tabii, karşıya günlük telefonum Samsung Galaxy S7 Edge kadar net ve kaliteli ses gönderemiyor belki ama çok da altında kalmıyor, gerekirse eğer işinizi görür diyebilirim.

Bluetooth menzili kutusunun üzerinde yazdığı gibi, duvarlar ve diğer objeler bu mesafeyi ciddi etkileyebiliyor ama bulunduğunuz oda veya büyük bir salonda herhangi bir kopma yaşamıyorsunuz. Büyük ihtimalle kullanacağınız bir şey olmayacak ama iki Leviathan Mini’yi yan yana getirip ikili halde de çalıştırabildiğinizi ekleyeyim.

Tepki süresi ne durumda? Açıkçası aptX destekli ses kaynaklarına bağlandığında pek tepkisel değil, sesler anında hoparlöre ulaşmıyor, normal aktarıma kıyasla daha fazla veri taşındığından kaynaklanıyor. Keyifle müzik dinleyip film izleyebiliyorsunuz ama mesela bir müzik ritim oyunu için yavaş kalıyor.

Normal bağlantıda ise kablolu bağlantı kadar tepkisel kalmayı başarıyor, ben açıkçası hoparlörü yetersiz dizüstümün yanında bir ses çözümü olarak taşıdım Leviathan Mini’yi.

Batarya süresi tarafında neler var peki. Ben açıkçası Leviathan Mini’yi bana ofiste bana fon müziği sağlaması için kullandım, tam şarjdan sonra %10-20 ses ayarında 4. mesai gününün sabahı bataryası bitti, 12 saati geçtim. Yoğun kullanım da, ses ayarı %50 ve üzerinde tuttum, bu sefer de 7-8 saatlik bir kullanım elde ettim ki boyutları ve batarya kapasitesine göre iyi olduğunu söylemem gerek. Kullanımım sırasında canımı en çok sıkan şey ise Leviathan Mini’nin bir cihaza bağlı halde kullanılmadığı zaman kendiliğinden kapanmaması oldu, akşam açık unuttuğum hoparlörün bataryası sabah bitmişti.

Razer Leviathan Mini kesinlikle dolu dolu bir kutu, ses peformansı tepeye oynuyor, AUX üzerinden dizüstü ve masaüstünüz için de bir çözüm olabilecek nitelikte. Üzerindeki butonlarla müzik kontrolü ve hızlı bağlantı yapabilmesi gibi detaylar benim şahsen hoşuma giden yanları oldu, mikrofonu iş görse de açıkçası pek gerekli bulmadım. Kutusu olsun, kendisi olsun üst segment bir ürün Leviathan Mini, fiyatı da aynı o şekilde, bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 800-900 liralık bir fiyat etiketi var ki masaüstü çözümü olan abisi Leviathan ile neredeyse aynı fiyatta, ciddi bir rakam doğrusu. Ben Leviathan Mini’yi hayli beğendim, halihazırdaki bluetooth hoparlörümün yerine koyarım, bir oyuncu olarak dizüstümün yetersiz hoparlörü yerine yanımda dolu dolu bir ses çözümü olarak taşırım, neredeyse eksiksiz bir çözüm ama fiyatı bu mu olmalı emin olamadım doğrusu.

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Şimdi temel bileşenlerine bakalım. Leviathan Mini’ye 2.0 kurulumunda 2 tane 12W, toplamda 24W’lık hoparlör seti güç veriyor. 45mm boyutundaki iki Neodimyum sürücü 50Hz-20Khz aralığında ses sunabiliyor. Spotify olsun, Poweramp’den yüksek çözünürlüklü ses dosyaları olsun, film olsun elime ne geçtiyse Leviathan Mini’de tükettim, tüm gözlem ve deneyimlerim dahilinde şunu söyleyebilirim, Leviathan Mini çok iyi, e tabi bu “çok iyi”yi detaylandırmak lazım.