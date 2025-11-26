POCO F8 Ultra Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Poco, Snapdragon 8 Elite işlemcili F8 Pro ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili F8 Ultra'yı küresel olarak piyasaya sürdü. Her iki telefon da Bose tarafından ayarlanmış ses sistemine sahip ancak Ultra, arkada bir subwoofer bulunan özel 2.1 ses sistemiyle geliyor. POCO F8 serisi, 42.999 TL'den başlayan fiyatla Türkiye'de satışa çıktı.

Poco F8 Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Poco F8 Ultra, 120 Hz yenileme hızı, 3500 nit'e kadar maksimum parlaklık sağlayan 6.9 inç AMOLED ekrana sahipken, Pro modeli benzer özelliklere sahip daha küçük 6.58 inç 120 Hz AMOLED panele sahip. Ekran çözünürlüğü, 2560 Hz PWM karartma desteğiyle FHD+.

Her iki telefon da Sound by Bose teknolojisine sahip olsa da, Poco F8 Ultra, kamera modülünde 2.1 kanal ses deneyimi sunan Bose subwoofer'ı ile öne çıkıyor. Poco, 250 mm²'lik bir titreşim odasına sahip olduğunu ve 7 W maksimum çıkışta 200 Hz'e kadar bas sağlayabildiğini iddia ediyor.

Poco F8 Ultra, en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle gelirken, Poco F8 Pro modeli Snapdragon 8 Elite'i kullanıyor. Her iki işlemci de sekiz çekirdekli üniteler ancak 8 Elite Gen 5, Nuvia'nın 3. nesil Oryon çekirdeklerini kullanıyor. Depolama açısından, her iki telefonda da UFS 4.1 ve LPDDR5X RAM bulunuyor.

Her iki telefon da Xiaomi'nin yeni Light Hunter 800 ve 950 sensörlerini taşıyan üçlü kamera kurulumuna sahip. Poco F8 Ultra'daki ana kamera 50 MP Light Hunter 950 sensörüyken, F8 Pro'da 50 MP Light Hunter 800 sensörü bulunuyor. Her iki telefondaki ön kameralar ise 20 MP OV20B40 sensöre sahip. F8 Pro, 2,5x optik yakınlaştırmalı 50 MP OmniVision OV50M sensöre sahip. F8 Ultra ise 5x periskop telefoto lensli 50 MP Samsung JN5 sensöre sahip. Ultra geniş açılı lenslere gelince, Poco F8 Ultra 50 MP OV50M, Pro ise 8 MP OV08F bir üniteye sahip.

POCO F8 Ultra, 100W'a kadar şarjı destekleyen 6500 mAh bataryayla güçlendirilirken, Pro modelde daha ufak (6210 mAh) pil bulunuyor. Ultra ayrıca 50W'a kadar kablosuz şarj özelliğine sahip.

POCO F8 serisi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geliyor. Bu da yeni modelleri HyperOS 3 destekli cihazlar listesindeki ilk Poco serisi yapıyor. HyperOS 3'ün bazı özellikleri arasında; yapay zekalı kilit ekranı duvar kağıtları, ekosistemler arası entegrasyon ve daha fazlası yer alıyor.

Her iki telefon da toz ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikası, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2 (yalnızca Ultra modelde) Type-C ve ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörü yer alıyor.

Poco F8 Ultra Türkiye fiyatı ne kadar?

Poco F8 Ultra, siyah ve mavi renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, 12GB RAM 256GB veya 16GB RAM 512GB depolama alanıyla sunuluyor. POCO F8 Ultra, Türkiye’de 60.000 TL’den başlayan fiyatla, sınırlı süreliğine 5.299 TL değerinde hediye seçeneğiyle satışa çıktı.

12GB + 256GB: 59.999 TL

16GB + 512GB: 63.999 TL

Lansmana özel

5000 TL'lik hediye

Takas - En fazla 3000 TL miktarında bonus

Ücretsiz ekran onarımı

YouTube Premium üyeliği

Aralarından seçilebilecek hediyeler (Sınırlı sayıda)

Redmi Watch 5

Xiaomi Smart Pet

Xiaomi Sound Party

Xiaomi 80W Adaptive Wireless Charging Stand

Xiaomi Bluetooth Speaker

Redmi Buds 6 Pro

Xiaomi TV Box S (3. Nesil)

Poco F8 Ultra özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.9 inç, 2608x1200, 120Hz, 3500 nit, AMOLED

: 6.9 inç, 2608x1200, 120Hz, 3500 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bellek : 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)

: 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 256GB, 512GB (UFS 4.1)

: 256GB, 512GB (UFS 4.1) Arka kamera : 50MP (birincil) + 50MP (periskop telefoto) + 50MP (ultra geniş)

: 50MP (birincil) + 50MP (periskop telefoto) + 50MP (ultra geniş) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 6500 mAh, 100W HyperCharge, 50W kablosuz şarj

: 6500 mAh, 100W HyperCharge, 50W kablosuz şarj Bağlantı : 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0

: 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0 İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 3

Xiaomi HyperOS 3 Boyut ve ağırlık: 163.33 x 77.82 x 7.9 mm, 218 g

