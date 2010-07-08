Samsung, Apple'ı geçti: Peki ama nasıl ?

Netbook'ların yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı bir dönüşüm içerisine giren bilgisayar dünyasında, taşınabilir sistemlerin hızlı yükselişi sürüyor. Kullanım yaygınlığı her geçen gün biraz daha artan mobil bilgisayarların aksine, masaüstü sistemlerde satış rakamları hızlı bir şekilde düşüyor. Değişen dengeler, yeni akımlar ve kullanıcı beklentileri, üreticilerin pazar stratejilerini yeniden şekillendirirken, pek çok firmanın artık dizüstü bilgisayarlara yoğunlaştığını görüyoruz. Oyuncu sayısındaki artışa bağlı olarak rekabetin dolayısıyla da gerilimin zirveye ulaştığı notebook pazarındaki son durum, iSuppli tarafından masaya yatırıldı ve pazardaki oyuncuların ilk çeyrek performansı mercek altına alındı.

Bağımsız bir kuruluş olan ve teknoloji dünyasına ilişkin analizler yapan iSuppli'nin ilk çeyrek sonuçları, dünya devi isimler arasındaki kıran kırana mücadeleyi de gözler önüne seriyor. Yakın bir zamanda açıklama yapan Acer, kendi verilerinden yola çıkarak yayınladığı pazar değerlendirmesinde, ilk çeyrekte HP'yi geride bırakarak en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi olduğunu ifade etmişti. iSuppli'nin açıkladığı rapora baktığımızda ise durum Acer'ın belirttiği kadar net olmasa da iki dev firmanın adeta tampon tampona yarıştığını zira listesinin zirvesinde yer alan HP, %18.9 pazar payına sahipken, Acer'ın ise %17.5 ile hemen arkasında olduğunu görüyoruz.

Açık ara farkla zirvede yer almalarına rağmen ilk çeyrekte her ikisi de pazar payı kaybeden HP ve Acer'ın ardından üçüncü sırada Dell'in yer aldığını ve bir dönem Acer'ın önünde yer alan firmanın, iSuppli tarafından açıklanan rakamlara göre Acer'ın %6 gerisine düştüğünü görüyoruz. Yakın zamanda yenilediği güncel ürün gamına ve önümüzdeki aylarda pazara sunacağı tablet bilgisayarlarına güvenen Dell'in nasıl bir performans sergileyeceğini zaman gösterecek. Dünyanın en büyük beş üreticisi arasında, pazar payını arttırmayı başaran tek ismin, dördüncü sırada yer alan Toshiba olduğunu görüyoruz. Firma, 2009 sonunda %9.0 olan pazar payını, ilk çeyrekte %9.3'e çıkarttı.

iSuppli'nin raporuna göre, ilk çeyrek itibariyle dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticileri arasında yer alan Asus, pazar payını arttıramasa da, Toshiba haricindeki diğer üç üretici arasında en az kayıp yaşayan firma oldu. 2009 sonunda %31.5 pazar payına sahip olan ilk beş üretici, ilk çeyrek itibariyle tüm pazarın %34.4'ünü kontrol ederken tabloda yer almayan bir isim, yılın ilk üç ayına damgasını vurmayı başardı. Daha önce 2010 hedeflerini, netbook pazarında Asus'u geçmek ve taşınabilir bilgisayar arenasında pozisyon kazanmak olduğunu açıklayan Samsung, Apple ve Sony gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak 7. sıraya yükselmeyi başardı.

Samsung'un agresif yükselişinde, netbook pazarındaki güçlü performansının etkili olduğu belirtiliyor. Geride bıraktığımız yılın son üç ayında 1.4 milyon taşınabilir bilgisayar satan Samsung, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını %14.6 arttırarak 1.9 milyon adede çıkarmayı başardı. iSupply'e göre bu önemli bir başarı zira sezonsal nedenlerden ötürü, 2009 sonuna kıyasla satışların %5 oranında düştüğü dizüstü bilgisayar pazarında, %14.6'lık büyüme güçlü bir performansın işaretçisi olarak değerlendiriliyor. Satış rakamlarındaki artışa bağlı olarak pazar payını da geliştiren Samsung, 2009 sonunda %3.2 olan pazar payını ilk çeyrekte %3.9'a çıkarmayı başardı. İki sıra birden yükselmesi Samsung'u, ilk üç ayın en agresif ismi olarak öne çıkarırken, çeyrek bazlı değerlendirmede en hızlı büyümeyi, satışlarını %17.6 arttıran, 10. sıradaki Fujitsu'nun gerçekleştirdiği açıklandı.

Analist Matthew Wilkins açıklamasında, Samsung'un ilk çeyrekte sattığı mobil bilgisayarların yarısının netbook olduğuna dikkat çekerken, firmanın Avrupalı telcom operatörlerine ciddi satış yaptığını, Avrupalı tüketicilerin de netbook tercihinde daha çok kontratlı seçenekleri tercih ettiğini söyledi. Hazırlanan raporda, Samsung'un Amerika pazarında da notebook satmaya başladığı belirtilirken, bu gelişmenin Güney Kore merkezli firmaya ciddi bir pazar potansiyeli açtığına dikkat çekiliyor. Bu arada Apple'ı sadece 130.000 adetle geçen Samsung, bir yandan yeni netbook modelleriyle ürün gamını güncellerken, öte taraftan tablet bilgisayar pazarı için hazırlıklarını sürdürüyor.