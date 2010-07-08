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Samsung, Apple'ı geçti: Peki ama nasıl ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook'ların yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı bir dönüşüm içerisine giren bilgisayar dünyasında, taşınabilir sistemlerin hızlı yükselişi sürüyor. Kullanım yaygınlığı her geçen gün biraz daha artan mobil bilgisayarların aksine, masaüstü sistemlerde satış rakamları hızlı bir şekilde düşüyor. Değişen dengeler, yeni akımlar ve kullanıcı beklentileri, üreticilerin pazar stratejilerini yeniden şekillendirirken, pek çok firmanın artık dizüstü bilgisayarlara yoğunlaştığını görüyoruz. Oyuncu sayısındaki artışa bağlı olarak rekabetin dolayısıyla da gerilimin zirveye ulaştığı notebook pazarındaki son durum, iSuppli tarafından masaya yatırıldı ve pazardaki oyuncuların ilk çeyrek performansı mercek altına alındı.

Samsung, Apple'ı geçti: Peki ama nasıl ?
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Bağımsız bir kuruluş olan ve teknoloji dünyasına ilişkin analizler yapan iSuppli'nin ilk çeyrek sonuçları, dünya devi isimler arasındaki kıran kırana mücadeleyi de gözler önüne seriyor. Yakın bir zamanda açıklama yapan Acer, kendi verilerinden yola çıkarak yayınladığı pazar değerlendirmesinde, ilk çeyrekte HP'yi geride bırakarak en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi olduğunu ifade etmişti. iSuppli'nin açıkladığı rapora baktığımızda ise durum Acer'ın belirttiği kadar net olmasa da iki dev firmanın adeta tampon tampona yarıştığını zira listesinin zirvesinde yer alan HP, %18.9 pazar payına sahipken, Acer'ın ise %17.5 ile hemen arkasında olduğunu görüyoruz.

Açık ara farkla zirvede yer almalarına rağmen ilk çeyrekte her ikisi de pazar payı kaybeden HP ve Acer'ın ardından üçüncü sırada Dell'in yer aldığını ve bir dönem Acer'ın önünde yer alan firmanın, iSuppli tarafından açıklanan rakamlara göre Acer'ın %6 gerisine düştüğünü görüyoruz. Yakın zamanda yenilediği güncel ürün gamına ve önümüzdeki aylarda pazara sunacağı tablet bilgisayarlarına güvenen Dell'in nasıl bir performans sergileyeceğini zaman gösterecek. Dünyanın en büyük beş üreticisi arasında, pazar payını arttırmayı başaran tek ismin, dördüncü sırada yer alan Toshiba olduğunu görüyoruz. Firma, 2009 sonunda %9.0 olan pazar payını, ilk çeyrekte %9.3'e çıkarttı.

Samsung, Apple'ı geçti: Peki ama nasıl ?
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iSuppli'nin raporuna göre, ilk çeyrek itibariyle dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticileri arasında yer alan Asus, pazar payını arttıramasa da, Toshiba haricindeki diğer üç üretici arasında en az kayıp yaşayan firma oldu. 2009 sonunda %31.5 pazar payına sahip olan ilk beş üretici, ilk çeyrek itibariyle tüm pazarın %34.4'ünü kontrol ederken tabloda yer almayan bir isim, yılın ilk üç ayına damgasını vurmayı başardı. Daha önce 2010 hedeflerini, netbook pazarında Asus'u geçmek ve taşınabilir bilgisayar arenasında pozisyon kazanmak olduğunu açıklayan Samsung, Apple ve Sony gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak 7. sıraya yükselmeyi başardı.

Samsung'un agresif yükselişinde, netbook pazarındaki güçlü performansının etkili olduğu belirtiliyor. Geride bıraktığımız yılın son üç ayında 1.4 milyon taşınabilir bilgisayar satan Samsung, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını %14.6 arttırarak 1.9 milyon adede çıkarmayı başardı. iSupply'e göre bu önemli bir başarı zira sezonsal nedenlerden ötürü, 2009 sonuna kıyasla satışların %5 oranında düştüğü dizüstü bilgisayar pazarında, %14.6'lık büyüme güçlü bir performansın işaretçisi olarak değerlendiriliyor. Satış rakamlarındaki artışa bağlı olarak pazar payını da geliştiren Samsung, 2009 sonunda %3.2 olan pazar payını ilk çeyrekte %3.9'a çıkarmayı başardı. İki sıra birden yükselmesi Samsung'u, ilk üç ayın en agresif ismi olarak öne çıkarırken, çeyrek bazlı değerlendirmede en hızlı büyümeyi, satışlarını %17.6 arttıran, 10. sıradaki Fujitsu'nun gerçekleştirdiği açıklandı.

Samsung, Apple'ı geçti: Peki ama nasıl ?
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Analist Matthew Wilkins açıklamasında, Samsung'un ilk çeyrekte sattığı mobil bilgisayarların yarısının netbook olduğuna dikkat çekerken, firmanın Avrupalı telcom operatörlerine ciddi satış yaptığını, Avrupalı tüketicilerin de netbook tercihinde daha çok kontratlı seçenekleri tercih ettiğini söyledi. Hazırlanan raporda, Samsung'un Amerika pazarında da notebook satmaya başladığı belirtilirken, bu gelişmenin Güney Kore merkezli firmaya ciddi bir pazar potansiyeli açtığına dikkat çekiliyor. Bu arada Apple'ı sadece 130.000 adetle geçen Samsung, bir yandan yeni netbook modelleriyle ürün gamını güncellerken, öte taraftan tablet bilgisayar pazarı için hazırlıklarını sürdürüyor.


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rcelik21 9 yıl
samsung u severim daha yukarlarda görmek isteriz yoksa Sony ve Apple nin kaprislerinden geçilmez Samsung Abi olmasa...
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Selçuk ALAGÖZ 9 yıl
Samsung kaliteyi en uygun fiyata vererek bugünki haklı konumuna geldi. Bende bir çok samsung ürünü kullandım ve hepsinden son derece menmun kaldım. Hp dizüstü bilgisayarımıda almadan önce Samsung ile baya bir arada kaldım sonra tercihimi Hp den yana yaptım. Ama Samsungu çok severim ve her fırsatta tavsiye ederim.

Samsungun şirket politası kaliteyi en uygun fiyata vermek olduğunu söyledim. Peki ya Apple?
Apple in politikası ise bir moda yaratmak ve kendi marka partizanlarına fahiş fiyatla ürünler satmaktır. İphone4 teki sinyal sorunu ile ilgili stave nin davranışlarını hepiniz biliyorsunuz. Apple artık gösteriştir benim için başka birşey değil.

Apple den bir bilgisayar alacağıma gider Aynı güçte Samsung alırım ha tabi o kadar gösterişli olmaz ama benim gösterişle ne işim var. Bilgisayarı kullanırken klavyesine bile bakmıyorum. Kafede falan zaten bilgisayar açmıyorum millete hava atayım.

Ne diyordum. Apple vereceğim para ile bir Samsung notebook alırım. Arta kalan paraya güzel bir HTC alırım. Yine Geri kalan paraylada evde bir kaç hafta kendime pizza söyleyip Apple fanların yazılarını okurum keyifle
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omerv 9 yıl
arkadaş kedi çiğer ilişkisi demiş gerçektende doğru iphone ve mac artık bir karizma. olmayanlar olur olmaz bir çok söylüyor, ben şunu söyleyeyin iphone dan önce 4-5 tane telefon değiştirdim mac bilgisayarımdan önce 3 adet bil değiştirdim ama artık diğer ne bilgisayarlar ne de cep telefonları ilğimi çekiyor. telefonda ve bilgisayarda en iyi sini istiyorsan apple. söze gerek yok
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Max_Kolesne 9 yıl
O değil de bizim ülkemizde küçümsenen, 3. sınıf markayla bakılan acer dünyada ne kadar iyi durumda :)
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optimus95 9 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam Iphonelarında işlemcisini Samsung üretiyordu
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kuu1x 9 yıl
Samsung'un ürünleri gerçekten kaliteli.Bu pazarda da ilk sıralara girebilirler.
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nirvana34 9 yıl
Apple'ın samsunga yetişebilmesi için samsungun işi gücü bırakıp tatile çıkması lazım şöyle bir 5-10 sene hiç bir işe el atmayacaklar o zamana kadar belki apple yetişebilir.Onun dışında iki firma mukayese bile edilemez gülünç durum.Samsung sadece elektronik üründe değil kamyon, kepçe , transmikser iş makinaları ve otomobil sektöründede adını duyurmuş bir firma apple kim ya? İki tane ürün çıkardı diye kendini bişi sandı...
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Volkanbaba 9 yıl
nirvana34

Apple'ın samsunga yetişebilmesi için samsungun işi gücü bırakıp tatile çıkması lazım şöyle bir 5-10 sene hiç bir işe el atmayacaklar o zamana kadar belki apple yetişebilir.Onun dışında iki firma mukayese bile edilemez gülünç durum.Samsung sadece elektronik üründe değil kamyon, kepçe , transmikser iş makinaları ve otomobil sektöründede adını duyurmuş bir firma apple kim ya? İki tane ürün çıkardı diye kendini bişi sandı...


Ayrıca güney korede hastane zincirleri var ve tıbbi ürünlerde üretiyorlar
(türkiyede yok).

Şu applecılarla tartışmaya gerek yok konuda bilgisayar sektöründen bahsediliyor bunlar telefonları karşılaştırıyor.Ayrıca ben istemezmiyim iphone num olmasını tabiki isterim ama fiyatları uçuk.Satsınlar 700-750liraya alalım bizde apple fanı olalım kim kaliteyi ucuza verirse onun tarafındayım ben samsung babamın şirketi değil ama adamlar yapıyor
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fatihcanery 9 yıl
samsung cep telefonlarından kaçın ,digerleri için birsey demem.
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RapscallioN 9 yıl
Yahu anlamıyorum bu samsung apple'ı geçti konusunda; imkansız falan filan gibi şeyler söyleyenleri...ipod çıkana kadar apple'ın piyasada esamesi okunmuyordu yahu...apple kim samsung ile yarışmak kim...
tutturmuşsunuz borsa değeri borsa değeri, değeri sadece 2 ürüne (ipod,iphone) bağlı olan bir firma hiçbir zaman güvenli değildir, her an tepetaklak gidebilir...

@fatihcanery &@4BlueWolf

Neden cep telefonundan uzak duruyoruz?bende samsung cep telefonu kullanıyorum ve çok memnunum,üstüne birde i9000 galaxy alacağım şimdi...

@~TheHBO~

Bir telefonun 1-1,5 yıl gitmesi ne demek açıklarmısın?kullanılamayacak hale mi geliyor?eğer öyleyse bence sende bir sorun var...
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özgür5353 9 yıl
samsung ile apple ı karşılastırabılecegımız tek katagorı mobıl ve masaustu bılgısayar katagorısıdır kı bu konuda degıl samsung bu sektorun lıderlerı kabul edılen hp .acer.asus.sony bıle apple a kalıte ve kullanıslılık olarak yaklasamaz ama dıger katagorılerde apple ın herhangı bır ustunlugu bulunmamaktadır bence.özellıklede mobıl sektorde her butceye uygun telefonlar cıkaran samsung ıle sdc bır serıye sahıp apple karsılastırmak ve apple telefon konusunda daha ustun demek buyuk bır hata olur.yanı bılgısayarda apple kalan tum sektorlerde ıkı marka arasında samsung.
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Emynation 9 yıl
bende zamanında i8510 kullanıyordum ama 8 ay evvel iphone 3g aldım şimdi diğer telefonlara dönüp bakamıyorum bile. kullandıgınız alana göre markalar değişiklik gösterir hdd konusunda ise seagete yine önde hem garanti olarak hem sessizlik performans olarak araştırmadan bilmeden ezbere yorum yapmasak gayet güzel olacak sanırım.
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DeistSuat 9 yıl
telefon hariç evdeki herşey samsung (:
samsung'un telefonuna hiç alışamadım nedense.
bir garip geliyor bana.
Sony Ericson akar (:
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.WondercrafteR. 9 yıl
Samsung, Apple'ı geçti.

Rüyanızda bile göremezsiniz bu olayı. Gıdıklayın da güleyim ne olur. :D:D
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