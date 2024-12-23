WhatsApp, 2025'te bu Android cihazlarda artık çalışmayacak!

WhatsApp’ı desteklemeyecek Android telefonlar (2025)
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Note 2
- Samsung Galaxy Ace 3
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Motorola Moto G (1. nesil)
- Motorola Razr HD
- Motorola Moto E 2014
- HTC One X
- HTC One X+
- HTC Desire 500
- HTC Desire 601
- LG Optimus G
- LG Nexus 4
- LG G2 Mini
- LG L90
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia SP
- Sony Xperia T
- Sony Xperia V
Meta, WhatsApp'ın gelişen özelliklerini ve işlevlerini desteklemek için gereken donanımdan yoksun oldukları gerekçesiyle bu eski cihazlara yönelik desteği sonlandıracak. WhatsApp'a yapay zeka işlevleri gibi yeni özellikler eklenmeye devam ettikçe, sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlamak için desteklenen cihaz listesi güncellenecek.
Şu anda bu eski cihazlardan birini kullanıyorsanız, son tarihten önce WhatsApp verilerinizi daha yeni bir cihaza yedeklemeniz önerilir. Aksi takdirde, WhatsApp'taki tüm medya ve sohbet geçmişinizi kaybedeceksiniz.
Meta, 2025 yılı itibarıyla iOS 15.1 veya daha eski sürümü çalıştıran iPhone modelleri için de WhatsApp desteğini kesecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.