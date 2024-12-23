WhatsApp, 2025'te bu Android cihazlarda artık çalışmayacak!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 1 Ocak 2025'ten itibaren WhatsApp, Android KitKat veya daha eski sürümleri çalıştıran eski Android telefonlarda artık desteklenmeyecek. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir modele geçmeniz gerekecek. Peki, 2025’te hangi telefonlar WhatsApp kullanamayacak? İşte WhatsApp desteği kesilecek Android telefonlar:

WhatsApp’ı desteklemeyecek Android telefonlar (2025)

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Motorola Moto G (1. nesil)

Motorola Razr HD

Motorola Moto E 2014

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

Meta, WhatsApp'ın gelişen özelliklerini ve işlevlerini desteklemek için gereken donanımdan yoksun oldukları gerekçesiyle bu eski cihazlara yönelik desteği sonlandıracak. WhatsApp'a yapay zeka işlevleri gibi yeni özellikler eklenmeye devam ettikçe, sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlamak için desteklenen cihaz listesi güncellenecek.

Şu anda bu eski cihazlardan birini kullanıyorsanız, son tarihten önce WhatsApp verilerinizi daha yeni bir cihaza yedeklemeniz önerilir. Aksi takdirde, WhatsApp'taki tüm medya ve sohbet geçmişinizi kaybedeceksiniz.

2025 yılında WhatsApp desteği kesilecek telefonlar belli oldu! 2 hf. önce eklendi

Meta, 2025 yılı itibarıyla iOS 15.1 veya daha eski sürümü çalıştıran iPhone modelleri için de WhatsApp desteğini kesecek.

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2025'te WhatsApp desteklemeyecek Android telefonlar belli oldu