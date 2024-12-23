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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, 2025'te bu Android cihazlarda artık çalışmayacak!

    Meta, yeni yıl itibarıyla WhatsApp desteğini kesecek Android telefonların listesini paylaştı. 1 Ocak 2025'ten itibaren WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak!
    whatsapp desteklemeyecek android telefonlar 2025 Tam Boyutta Gör
    1 Ocak 2025'ten itibaren WhatsApp, Android KitKat veya daha eski sürümleri çalıştıran eski Android telefonlarda artık desteklenmeyecek. WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için daha yeni bir modele geçmeniz gerekecek. Peki, 2025’te hangi telefonlar WhatsApp kullanamayacak? İşte WhatsApp desteği kesilecek Android telefonlar:

    WhatsApp’ı desteklemeyecek Android telefonlar (2025)

    • Samsung Galaxy S3
    • Samsung Galaxy Note 2
    • Samsung Galaxy Ace 3
    • Samsung Galaxy S4 Mini
    • Motorola Moto G (1. nesil)
    • Motorola Razr HD
    • Motorola Moto E 2014
    • HTC One X
    • HTC One X+
    • HTC Desire 500
    • HTC Desire 601
    • LG Optimus G
    • LG Nexus 4
    • LG G2 Mini
    • LG L90
    • Sony Xperia Z
    • Sony Xperia SP
    • Sony Xperia T
    • Sony Xperia V

    Meta, WhatsApp'ın gelişen özelliklerini ve işlevlerini desteklemek için gereken donanımdan yoksun oldukları gerekçesiyle bu eski cihazlara yönelik desteği sonlandıracak. WhatsApp'a yapay zeka işlevleri gibi yeni özellikler eklenmeye devam ettikçe, sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlamak için desteklenen cihaz listesi güncellenecek.

    Şu anda bu eski cihazlardan birini kullanıyorsanız, son tarihten önce WhatsApp verilerinizi daha yeni bir cihaza yedeklemeniz önerilir. Aksi takdirde, WhatsApp'taki tüm medya ve sohbet geçmişinizi kaybedeceksiniz.

    Meta, 2025 yılı itibarıyla iOS 15.1 veya daha eski sürümü çalıştıran iPhone modelleri için de WhatsApp desteğini kesecek.

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    ermes_unuy 1 gün önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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