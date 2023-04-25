Bluetooth kulaklık önerisi için en iyi kablosuz kulaklık modelleri (2023)

Bluetooth kulaklıklar; konuşma, spor, oyun (gaming) gibi farklı amaçlarla kullanılıyor. Öyle ki kablosuz olmaları da en büyük avantajları. Kablo karmaşasından kurtaran bu kulaklıklar, kulak içi, kulak üstü, kancalı ve boyun askılı gibi farklı şekillerde mevcut. JBL, Xiaomi, Samsung, Bose, Sennheiser, Sony ve Philips en kaliteli kulaklık markaları arasında. Peki, 2023’te hangi kablosuz kulaklık alınmalı? İşte fiyat performans Bluetooth kulaklık önerisi arayanlar için de faydalı olacağını düşündüğümüz, piyasadaki en iyi kablosuz kulaklıklar sıralaması 👇🏻

2023 Bluetooth kulaklık önerilerinin yer aldığı yukarıdaki en iyi kablosuz kulaklık modellerinin fiyatı zaman içerisinde değişebilir. Ancak forum.donanimhaber.com'daki Bluetooth kulaklık indirimleri konumuzu takip ederek, kampanya ve fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

1️⃣ JBL T500BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık Tam Boyutta Gör JBL Tune T500BT, en çok tercih edilen kulaküstü Bluetooth kulaklık modelleri arasında. JBL kulak üstü kulaklık, mobil cihazınızı kullanmadan ses asistanlarına kolayca bağlanmanıza olanak tanıyor. Tek şarjla 16 saate kadar pil ömrü sunan JBL kablosuz kulaklık, katlanabilir tasarımıyla da istediğiniz yerde kolay taşınabilirlik sağlıyor. JBL T500BT modeli, özellikle fiyat performans kulaküstü Bluetooth kulaklık arayanlara tavsiyemizdir. JBL temiz bas sesi : 32mm JBL sürücüleri ve JBL Pure Boss ses ile donatılan kulaklık, mükemmel ses sağlıyor.

32mm JBL sürücüleri ve JBL Pure Boss ses ile donatılan kulaklık, mükemmel ses sağlıyor. Uzun pil ömrü : JBL kulaküstü kulaklık ile 16 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklık, 2 saat gibi bir sürede tam şarj oluyor. 5 dakika hızlı şarj ile 1 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz.

: JBL kulaküstü kulaklık ile 16 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklık, 2 saat gibi bir sürede tam şarj oluyor. 5 dakika hızlı şarj ile 1 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. Hafif, rahat ve katlanabilen tasarım : JBL T500BT kablosuz kulaklık, uzun süreli kullanım için ideal. Hafif materyaller ve yastıklı kafa bandıyla birlikte yumuşak kulak yastıkları, kulaklığı uzun süre rahatsız olmadan kullanmanızı sağlıyor. Kulaklığın kolayca katlanabilir olması da taşımayı kolaylaştırıyor.

JBL T500BT kablosuz kulaklık, uzun süreli kullanım için ideal. Hafif materyaller ve yastıklı kafa bandıyla birlikte yumuşak kulak yastıkları, kulaklığı uzun süre rahatsız olmadan kullanmanızı sağlıyor. Kulaklığın kolayca katlanabilir olması da taşımayı kolaylaştırıyor. Çoklu bağlantı : JBL’in uygun fiyatlı kulaküstü kulaklık modeli, farklı cihazlarınız arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar. Tabletinizde video izlerken telefonunuza arama geldiğinde kolayca geçiş yapabilirsiniz.

: JBL’in uygun fiyatlı kulaküstü kulaklık modeli, farklı cihazlarınız arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar. Tabletinizde video izlerken telefonunuza arama geldiğinde kolayca geçiş yapabilirsiniz. Kişisel asistanlar : Siri veya Google Now bir buton uzağınızda. Sesli asistanları mobil cihazınızı kullanmadan, çoklu işlev butonuna basarak etkinleştirebilirsiniz.

2️⃣ JBL Wave 300TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık Tam Boyutta Gör JBL Wave 300TWS kablosuz kulakiçi kulaklık, JBL’in binlerce olumlu yorum alan bir başka Bluetooth kulaklığı. En iyi kulaklık markaları arasında olan JBL’in popüler kulak içi kulaklık modeli, arka plan gürültü engelleme özelliğine sahip. Ergonomik tasarımıyla kulağınıza tam oturan ve gün boyu kullanımda rahatlık sunan JBL kulak içi kulaklık tavsiyemizdir. JBL derin bas sesi : 12mm sürücü, basları derinlemesine verir. JBL kulak içi kulaklık ile müziği dinlemekle kalmaz, hissedersiniz.

: 12mm sürücü, basları derinlemesine verir. JBL kulak içi kulaklık ile müziği dinlemekle kalmaz, hissedersiniz. Eller serbest stereo aramalar : Tek mikrofonlu Wave 300 TWS kulaklık, hareket halindeyken stereo kalitede aramalar yapmanız için arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. Müzik ve aramaları kolayca yönetebilirsiniz.

: Tek mikrofonlu Wave 300 TWS kulaklık, hareket halindeyken stereo kalitede aramalar yapmanız için arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. Müzik ve aramaları kolayca yönetebilirsiniz. Çift bağlantı : Arama yaparken, müziğin keyfini sürerken, sesli asistanla konuşurken sesi sola, sağa veya her iki kulağa verebilir, mono ve stereo arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

: Arama yaparken, müziğin keyfini sürerken, sesli asistanla konuşurken sesi sola, sağa veya her iki kulağa verebilir, mono ve stereo arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Suya dayanıklılık : JBL Wave 300 TWS kulaklık, IPX2 sertifikalı tasarımıyla yağmura dayanıklıdır. Bu yönüyle sporcu kulaklığı arayanlar için de uygun Bluetooth kulaklıklardan biri diyebiliriz.

: JBL Wave 300 TWS kulaklık, IPX2 sertifikalı tasarımıyla yağmura dayanıklıdır. Bu yönüyle arayanlar için de uygun Bluetooth kulaklıklardan biri diyebiliriz. Dokunmatik kontrol ve sesli asistan desteği : Kulaklığın tüm ses işlevlerini dokunmatik kontrol kolaylığıyla kullanabilir, telefonunuzdaki sesli asistana doğrudan kulaklığınızdan erişebilirsiniz.

3️⃣ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Tam Boyutta Gör Mi True Wireless Earbuds Basic 2, Xiaomi’nin popüler fiyat performans kablosuz kulak içi kulaklık modeli. Tek kulak - çift kulak arasında sorunsuz geçiş sunmasıyla tekli Bluetooth kulaklığı arayanların da değerlendirebileceği bir model. Özellikle kaliteli ve ucuz Bluetooth kulaklık arıyorsanız, tek şarjla 12 saate kadar kullanım süresi veren Xiaomi’nin bu modelini değerlendirmelisiniz. Tak kullan : Xiaomi Bluetooth kulaklık, şarj kutusundan çıkardığınızda anda kullanıma hazırdır.

: Xiaomi Bluetooth kulaklık, şarj kutusundan çıkardığınızda anda kullanıma hazırdır. Hızlı, stabil bağlantı : Mi True Wireless Earbuds Basic 2, önceki nesle göre iki kat daha hızlı veri aktarım hızı, daha hızlı ve kararlı bağlantı sunan Bluetooth 5.0 yongası ile gelir.

: Mi True Wireless Earbuds Basic 2, önceki nesle göre iki kat daha hızlı veri aktarım hızı, daha hızlı ve kararlı bağlantı sunan Bluetooth 5.0 yongası ile gelir. Net aramalar : 7.2mm ses sürücüsü ve uzmanlar tarafından yapılan hassas ayarlamalar sayesinde kulaklıklar, müzik dinlemek ve aramalar için idealdir. Ayrıca ortam gürültüsünü etkili bir şekilde filtreleyen DSP gürültü azaltma teknolojisi mevcut.

: 7.2mm ses sürücüsü ve uzmanlar tarafından yapılan hassas ayarlamalar sayesinde kulaklıklar, müzik dinlemek ve aramalar için idealdir. Ayrıca ortam gürültüsünü etkili bir şekilde filtreleyen DSP gürültü azaltma teknolojisi mevcut. Uzun pil ömrü : Tam şarjdan sonra yaklaşık 4 saat ancak şarj kutusuyla birlikte 12 saate kadar kullanım süresi sunar.

: Tam şarjdan sonra yaklaşık 4 saat ancak şarj kutusuyla birlikte 12 saate kadar kullanım süresi sunar. Hafif tasarım : Xiaomi kablosuz kulaklık, 4.1 g ağırlığında ve üç boyutta (S,M,L) kulaklık ucu ile geliyor.

4️⃣ Samsung Galaxy Buds 2 Tam Boyutta Gör Galaxy Buds 2, en beğenilen Samsung Bluetooth kulaklık modelleri arasında. Galaxy Buds2, kulağa tam oturan tasarımının yanında dengeli ses vermesi, aktif gürültü engelleme özelliği, telefonla ve akıllı saate kesintisiz bağlantı sunmasıyla Samsung kablosuz kulaklıklar arasındaki en iyi seçeneklerden biri. Dengeli ses kalitesi : İki yolu dinamik hoparlörler sayesinde güçlü ve derin baslardan berrak tiz seslere tüm sesleri alırsınız.

: İki yolu dinamik hoparlörler sayesinde güçlü ve derin baslardan berrak tiz seslere tüm sesleri alırsınız. Aktif gürültü önleme : Makine öğrenme temelli çözümle istenmeyen sesler filtrelenirken, üç mikrofon ve dahili ses yükseltme birimiyle daha net aramalar yapmanız sağlanır. Kulaklık, dışarı aramaları daha net yapabilmeniz için rüzgâr etkisini en aza indiren bir tasarıma sahip. İster toplantıda olun, ister arkadaşınızla konuşuyor olun, her kelimeniz net bir şekilde iletilir. Samsung’a göre aktif gürültü engelleme özelliği, arka plan gürültüsünü %98’e kadar azaltıyor.

: Makine öğrenme temelli çözümle istenmeyen sesler filtrelenirken, üç mikrofon ve dahili ses yükseltme birimiyle daha net aramalar yapmanız sağlanır. Kulaklık, dışarı aramaları daha net yapabilmeniz için rüzgâr etkisini en aza indiren bir tasarıma sahip. İster toplantıda olun, ister arkadaşınızla konuşuyor olun, her kelimeniz net bir şekilde iletilir. Samsung’a göre aktif gürültü engelleme özelliği, arka plan gürültüsünü %98’e kadar azaltıyor. Ses özelleştirme : Galaxy Buds2, aralarından seçim yapabileceğiniz 6 farklı ekolayzır ayarı sunuyor.

: Galaxy Buds2, aralarından seçim yapabileceğiniz 6 farklı ekolayzır ayarı sunuyor. Otomatik geçiş : Samsung ekosistemi içerisindeyseniz, telefon tablet ve akıllı saat arasında sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz.

5️⃣ TTEC Airbeat Duo TWS Kulaklık Tam Boyutta Gör TTEC’in TWS kulaklık modeli AirBeat Duo, tam fiyat performans Bluetooth kulaklık önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Ter ve suya dayanıklı olmasıyla sporcu Bluetooth kulaklık arayanların da ilgisini çekecek Airbeat Duo TWS kulak içi kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. Çift dinamik sürücü : 2x dinamik sürücü, basları daha derinden hissetmenizi ve berrak ses almanızı sağlar.

: 2x dinamik sürücü, basları daha derinden hissetmenizi ve berrak ses almanızı sağlar. aptX teknolojisi : Qualcomm’un ses teknolojisi, kusursuz görüntü ve ses senkronizasyonu sağlıyor, gecikme yaşamadan keyifle dinliyorsunuz. TTEC Bluetooth kulaklık, 100 ms düşük gecikme süresiyle online oyunları da keyifle oynamanızı sağlar.

: Qualcomm’un ses teknolojisi, kusursuz görüntü ve ses senkronizasyonu sağlıyor, gecikme yaşamadan keyifle dinliyorsunuz. TTEC Bluetooth kulaklık, 100 ms düşük gecikme süresiyle online oyunları da keyifle oynamanızı sağlar. Uzun pil ömrü : TTEC, kablosuz kulaklık, tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar kullanım süresi veriyor.

: TTEC, kablosuz kulaklık, tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar kullanım süresi veriyor. Hafif ve IPX5 dereceli tasarım : 5 gr ağırlığı ve tere, suya dayanıklı tasarımıyla TTEC, sporcu Bluetooth kulaklık isteyenler için de ideal.

: 5 gr ağırlığı ve tere, suya dayanıklı tasarımıyla TTEC, isteyenler için de ideal. Instaconnect teknolojisi : TTEC kulakiçi kulaklık, telefonunuza anında ve kolayca bağlanır.

6️⃣ Sony INZONE H7 Kablosuz Gaming Bluetooth Kulaklık Tam Boyutta Gör Sony INZONE H7, kablosuz oyuncu kulaklığı arayanlara tavsiyemizdir. Discord onaylı, PS5 ile uyumlu üst düzey gaming Bluetooth kulaklık, profesyonel oyuncuların tercihi. Oyunlarda avantaj elde etmenizi sağlayan harika teknolojilerle donatılan bir oyun kulaklığı. 360 Spatial Sound : Bu teknoloji sayesinde oyunda rakiplerinizin nerede olduğunu, size ne kadar yaklaştıklarını algılayabilirsiniz. Pusu kuran rakiplerinizi bile fark edeceksiniz. Oyun için 360 uzamsal sesi INZONE Hub PC yazılımıyla etkinleştirebilirsiniz. 360 Spatial Sound Personalizer uygulamasıyla kişiselleştirilmiş oynanış için kulak şeklinize göre optimize edilen uzamsal ses elde edersiniz.

: Bu teknoloji sayesinde oyunda rakiplerinizin nerede olduğunu, size ne kadar yaklaştıklarını algılayabilirsiniz. Pusu kuran rakiplerinizi bile fark edeceksiniz. Oyun için 360 uzamsal sesi INZONE Hub PC yazılımıyla etkinleştirebilirsiniz. 360 Spatial Sound Personalizer uygulamasıyla kişiselleştirilmiş oynanış için kulak şeklinize göre optimize edilen uzamsal ses elde edersiniz. Güçlü bas frekansları : Kulaklığın muhafazasındaki oluklar, patlama ve motor gibi derin sesleri son derece gerçekçi duymanızı sağlayan güçlü bas için düşük frekanslı ses üretimini kontrol ve optimize eder.

: Kulaklığın muhafazasındaki oluklar, patlama ve motor gibi derin sesleri son derece gerçekçi duymanızı sağlayan güçlü bas için düşük frekanslı ses üretimini kontrol ve optimize eder. Uzun süreli rahat oynanış sağlayan tasarım : Geniş, yumuşak kafa bandı yastıkları, uzun süre kullanımda konfor için ağırlığı kafanıza eşit şekilde dağıtıyor. Kulağın çevresine tam oturan kulaklık yastıkları da yumuşak naylondan yapılmış ve kulaklar üzerinde neredeyse hiç baskı uygulamıyor.

: Geniş, yumuşak kafa bandı yastıkları, uzun süre kullanımda konfor için ağırlığı kafanıza eşit şekilde dağıtıyor. Kulağın çevresine tam oturan kulaklık yastıkları da yumuşak naylondan yapılmış ve kulaklar üzerinde neredeyse hiç baskı uygulamıyor. Çubuk biçimli yüksek kaliteli mikrofon : Konuşmak istediğinizde çubuğu indirmeniz, sessize almak istediğinizde yukarı kaldırmanız yeterli. Mikrofon, oldukça esnek yapıda olduğundan ağzınıza istediğiniz kadar yaklaştırabilirsiniz.

: Konuşmak istediğinizde çubuğu indirmeniz, sessize almak istediğinizde yukarı kaldırmanız yeterli. Mikrofon, oldukça esnek yapıda olduğundan ağzınıza istediğiniz kadar yaklaştırabilirsiniz. Tek şarjla gün boyu kullanım : Sony oyun kulaklığı, tek şarjla 40 saate kadar aralıksız çalışabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 1 saate kadar oyun oynayabiliyorsunuz. Yanında gelen USB kablosuyla bir yandan şarj ederken diğer yandan oynayabiliyorsunuz.

7️⃣ Bose SoundSport Boyun Askılı Bluetooth Kulaklık Bose SoundSport, tere dayanıklı tasarımıyla sporcu kulaklığı arayanlara önerebileceğimiz bir başka üst seviye Bluetooth kulaklık. SoundSport kablosuz kulaklıklar, güçlü ses, rahat ve güvenli kulaklık yerleşimi sunmasıyla antrenmanlar için birebir. Bluetooth’un yanı sıra NFC bağlantısıyla kolayca eşleştirebiliyorsunuz. Size enerji verecek güçte ses performansı : SoundSport, Bose’un kablolu kulakları kadar net, güçlü ses performansı sunuyor. Ses göre optimize edilen EQ sayesinde her ses seviyesinde dengeli ses performansı sunuyor.

SoundSport, Bose’un kablolu kulakları kadar net, güçlü ses performansı sunuyor. Ses göre optimize edilen EQ sayesinde her ses seviyesinde dengeli ses performansı sunuyor. Geliştirilmiş StayHear+ kulaklık uçları : Yumuşak, silikon materyal ve yuvarlak profil, uzun süreli antrenmanlarınızda konfor ve güvenlik sağlar.

: Yumuşak, silikon materyal ve yuvarlak profil, uzun süreli antrenmanlarınızda konfor ve güvenlik sağlar. Tere dayanıklı : Terlemeye ve hava koşullarına dayanıklı yapı, en zorlu egzersizlerde bile müzikten kopmamanızı sağlar.

: Terlemeye ve hava koşullarına dayanıklı yapı, en zorlu egzersizlerde bile müzikten kopmamanızı sağlar. Antrenmanlar için ideal pil süresi : Bose’un sporcu kulaklığı, tam şarjla 6 saate kadar kullanım süresi veriyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 1 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Spor için kablosuz kulaklık arıyorsanız harika bir seçim olacaktır.

8️⃣ Jabra Elite 3 TWS kulaklık Tam Boyutta Gör Jabra Elite 3 kulak içi kablosuz Bluetooth kulaklık, gürültü engelleyici özelliğiyle hareket halinde bile sorunsuz arama deneyimi sağlıyor. Jabra’nın en beğenilen kulakiçi kulaklık modellerinden biri olan Elite 3, fiyat olarak da oldukça uygun. Basları hissedin : Kişiselleştirilebilir ses deneyimi ve 4 mikrofonu ile aramalar için son derece ideal.

: Kişiselleştirilebilir ses deneyimi ve 4 mikrofonu ile aramalar için son derece ideal. Kişiselleştirilebilir ses : Jabra kulak içi kulaklık zengin, temiz ses ve kaliteli baslar veriyor. Sound+ App ile zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

: Jabra kulak içi kulaklık zengin, temiz ses ve kaliteli baslar veriyor. Sound+ App ile zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Gürültü önleyici tasarım : Elite 3, sizi dış seslerden uzaklaştırır, müzikle baş başa bırakır.

: Elite 3, sizi dış seslerden uzaklaştırır, müzikle baş başa bırakır. HearThrough : Bazen kulağımızı dış seslere kapatmak iyi bir fikir olmayabilir. Elite 3, dışarıdaki sesleri duymanızı da sağlar.

Bazen kulağımızı dış seslere kapatmak iyi bir fikir olmayabilir. Elite 3, dışarıdaki sesleri duymanızı da sağlar. Tek Earbud modu : Konuşmanız gerektiğinde kulaklığın bir tanesini takmanız yeterli. Bu sayede pil ömrünü de artırmış olursunuz.

9️⃣ Sennheiser Momentum 3 Wireless Kulaklık Tam Boyutta Gör Sennheiser Momentum 3, kullanıcı yorumları ile öne çıkan gözde kablosuz kulaklıklardan biri. Stüdyo kalitesinde ses isteyenlerin değerlendirmesini istediğimiz kulaküstü Bluetooth kulaklık modeli, hakiki deri kafa bandı ve birinci sınıf kulak pedlerine sahip. Her durum sezgisel kontroller : İster iş görüşmesi yapıyor olun, ister bir arkadaşınızla konuşuyor olun, isterseniz de müzik dinliyor olun, Momentum Wireless, her durum için tasarlanmış sezgisel kontrollere sahip. Otomatik açma/kapama, akıllı duraklatma ile hiçbir şeyi kaçırmayın.

: İster iş görüşmesi yapıyor olun, ister bir arkadaşınızla konuşuyor olun, isterseniz de müzik dinliyor olun, Momentum Wireless, her durum için tasarlanmış sezgisel kontrollere sahip. Otomatik açma/kapama, akıllı duraklatma ile hiçbir şeyi kaçırmayın. Aktif gürültü önleme ve şeffaf mod : Üç farklı ANC modunun yanında transparan duyma özelliğini kullanabilirsiniz.

: Üç farklı ANC modunun yanında transparan duyma özelliğini kullanabilirsiniz. Basit ve sezgisel üç düğmeli arayüz : Müzikle arama yapma arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca düğmeye dokunarak sesle kontrolü etkinleştirebilir ve sesli asistanınızdan yardım alabilirsiniz.

🔟 AirPods Pro 2 Tam Boyutta Gör AirPods Pro 2. nesil, Apple ekosisteminde olanlar için tavsiye edeceğimiz, üst düzey tam kablosuz kulaklık modeli. iPhone, MacBook, iPad gibi Apple cihazlar arasında sorunsuz ve hızlı geçiş sağlayan aktif gürültü engelleyici kulaklık (ANC), kulağa tam oturan ve rahatsız etmeyen bir tasarıma sahip. Apple Bluetooth kulaklık, tek şarjla 6 saate kadar, MagSafe şarj kutusu ile 30 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Aktif gürültü engelleme : Aktif gürültü engelleyici, dışarıdan gelen gürültüleri önemli ölçüde azaltıyor.

: Aktif gürültü engelleyici, dışarıdan gelen gürültüleri önemli ölçüde azaltıyor. Adaptif şeffaf mod : Gürültü yoğunluğunu saniyede 48.000 kez azaltarak her türlü ortamda etrafınızda olup bitenlerden rahatça haberdar olabilmenizi sağlıyor.

: Gürültü yoğunluğunu saniyede 48.000 kez azaltarak her türlü ortamda etrafınızda olup bitenlerden rahatça haberdar olabilmenizi sağlıyor. Uzamsal Ses: Bu özellik, kulak şeklinize uygun dinleme deneyimi sağlıyor. Size özel kullanıcı profili tüm cihazlarınızda eşzamanlanıyor. Dinamik kafa izleme özelliği, sesin kafayı çevirdiğiniz yönden gelmesini sağlıyor.

Bu özellik, kulak şeklinize uygun dinleme deneyimi sağlıyor. Size özel kullanıcı profili tüm cihazlarınızda eşzamanlanıyor. Dinamik kafa izleme özelliği, sesin kafayı çevirdiğiniz yönden gelmesini sağlıyor. Dokunmatik denetim , Yeni AirPods Pro, tek bir kaydırma hareketiyle sesi ayarlamanızı sağlıyor. Sesi ayarlamak, aramaları yanıtlamak, aktif gürültü engelleme ve adaptif şeffaf mod arasında geçiş yapmak için bu tuşu kullanıyorsunuz.

, Yeni AirPods Pro, tek bir kaydırma hareketiyle sesi ayarlamanızı sağlıyor. Sesi ayarlamak, aramaları yanıtlamak, aktif gürültü engelleme ve adaptif şeffaf mod arasında geçiş yapmak için bu tuşu kullanıyorsunuz. H2 çip : H2 çip sayesinde daha akıllı gürültü engelleme özelliği çok daha iyi çalışıyor, üç boyutlu olağanüstü ses deneyimi yaşıyorsunuz ve pil daha uzun süre gidiyor.

: H2 çip sayesinde daha akıllı gürültü engelleme özelliği çok daha iyi çalışıyor, üç boyutlu olağanüstü ses deneyimi yaşıyorsunuz ve pil daha uzun süre gidiyor. MagSafe şarj kutusu : Şarj kutusu, U1 çipi sayesinde tam konum bulma özelliğine sahip. Şarj kutunuzu göremeseniz bile yerleşik hoparlörlerden ses çalarak yerini bulabiliyorsunuz. Yerleşik askı, şarj kutunuzu sırt veya el çantasına takarak her zaman elinizin altında tutmanızı sağlıyor. Ayrıca hem şarj kutusu hem de AirPods Pro, IPX4 tere ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

⭐️ Huawei Freebuds Pro 2 Tam Boyutta Gör Huawei Freebuds Pro 2, markanın satın alabileceğiniz en iyi aktif gürültü engelleyici kulaklık modellerinden biri. Hi-Res çift ses sistemi, 3 mikrofonlu aktif gürültü azaltma, mükemmel ses kalitesi ve şık tasarımı birleştiren tam kablosuz kulaklık. Özellikle Android telefon kullanıcılarına tavsiye edeceğimiz en iyi Huawei Bluetooth kulaklık. Yüksek çözünürlüklü çiftli ses sistemi : FreeBuds Pro 2, işitme aralığınızı (14 Hz'den 48 kHz'e kadar) aşarak tatlı duygular oluşturan, tiz ve güçlü bas sesleri sunuyor.

: FreeBuds Pro 2, işitme aralığınızı (14 Hz'den 48 kHz'e kadar) aşarak tatlı duygular oluşturan, tiz ve güçlü bas sesleri sunuyor. Akıllı aktif gürültü engelleme : Akıllı dinamik ANC, kulak kanalı yapınızı, takma şeklinizi ve çevresel gürültüyü gerçek zamanlı olarak algılayarak optimum gürültü engelleme modunu otomatik olarak seçiyor. 100 milyondan fazla ses örneği ile eğitilen özel gürültü engelleme algoritması, gürültülü metro trenlerinden rüzgârlı havalara kadar her türlü dikkat dağınıklığını ortadan kaldırabiliyor.

: Akıllı dinamik ANC, kulak kanalı yapınızı, takma şeklinizi ve çevresel gürültüyü gerçek zamanlı olarak algılayarak optimum gürültü engelleme modunu otomatik olarak seçiyor. 100 milyondan fazla ses örneği ile eğitilen özel gürültü engelleme algoritması, gürültülü metro trenlerinden rüzgârlı havalara kadar her türlü dikkat dağınıklığını ortadan kaldırabiliyor. Kristal netliğinde görüşme kalitesi : Huawei kablosuz kulaklık, 4 mikrofonlu arama gürültü engelleme özelliğine sahip. Kulaklık, bünyesindeki kemik iletimli olan dahil olmak üzere dört farklı mikrofon ve Huawei'nin özel derin sinir ağı (DNN) ile çevre gürültüsünün aramalarınızın, müziğinizin ve filmlerinizin önüne geçmesine asla izin vermiyor.

: Huawei kablosuz kulaklık, 4 mikrofonlu arama gürültü engelleme özelliğine sahip. Kulaklık, bünyesindeki kemik iletimli olan dahil olmak üzere dört farklı mikrofon ve Huawei'nin özel derin sinir ağı (DNN) ile çevre gürültüsünün aramalarınızın, müziğinizin ve filmlerinizin önüne geçmesine asla izin vermiyor. 30 saatlik uzun kullanım ömrü : HUAWEI FreeBuds Pro 2, şarj kutusuyla 30 saate kadar dinleme sağlıyor. Telefonunuz veya tabletiniz üzerinden de şarj edebiliyorsunuz.

: HUAWEI FreeBuds Pro 2, şarj kutusuyla 30 saate kadar dinleme sağlıyor. Telefonunuz veya tabletiniz üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Çift cihaz bağlantı desteği : Android, iOS veya Windows, Huawei kulaklığı Bluetooth üzerinden aynı anda iki cihaza bağlayabilir ve iki cihaz arasında gerçek zamanlı olarak geçiş yapabilirsiniz. Huawei telefona veya bilgisayara sahipseniz, eşleştirme veya yeniden bağlantı için şarj kutusunu açmanız yeterli oluyor.

En iyi ses değiştirici program ve uygulamalar 1 ay önce eklendi

Bluetooth kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐 Tam Boyutta Gör “Bluetooth kulaklık alırken nelere dikkat edilmeli?” Kulak üstü, kulak içi, hangi kablosuz kulaklık modelini seçerseniz seçin bir Bluetooth kulaklık satın almadan önce şu özelliklerin olmasına dikkat edin: Ses kalitesi

Konfor ve uyum

Sağlamlık ve dayanıklılık (tere, suya)

Kontroller

Pil ömrü

Tasarım

Markanın desteği ve kullanıcı yorumları

Bu yazımızda; 2023 Bluetooth kulaklık önerisi arayanlar için en iyi kablosuz kulaklık modellerini, marka ve fiyatlarıyla birlikte sıraladık. Listemizdeki modelleri seçerken ise yeni çıkmasına, fiyat/performans oranı yüksek olmasına, kullanıcı yorumlarına ve kulaklıkların öne çıkan özelliklerine bilhassa dikkat ettik. Ayrıca kablosuz kulaklık markalarının hem kafa üstü kulaklık hem de tam kablosuz (TWS) ürünlerine yer vererek, tüm ihtiyaçlara uygun bir tavsiye listesi oluşturmaya çalıştık.

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