Bluetooth kulaklık önerisi için en iyi kablosuz kulaklık modelleri (2023)

- En iyi Bluetooth kulaklıklar 2023 👍🏻
- 1️⃣ JBL T500BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık
- 2️⃣ JBL Wave 300TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
- 3️⃣ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2
- 4️⃣ Samsung Galaxy Buds 2
- 5️⃣ TTEC Airbeat Duo TWS Kulaklık
- 6️⃣ Sony INZONE H7 Kablosuz Gaming Bluetooth Kulaklık
- 7️⃣ Bose SoundSport Boyun Askılı Bluetooth Kulaklık
- 8️⃣ Jabra Elite 3 TWS kulaklık
- 9️⃣ Sennheiser Momentum 3 Wireless Kulaklık
- 🔟 AirPods Pro 2
- ⭐️ Huawei Freebuds Pro 2
- Bluetooth kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- Yorumlar
Bluetooth kulaklıklar; konuşma, spor, oyun (gaming) gibi farklı amaçlarla kullanılıyor. Öyle ki kablosuz olmaları da en büyük avantajları. Kablo karmaşasından kurtaran bu kulaklıklar, kulak içi, kulak üstü, kancalı ve boyun askılı gibi farklı şekillerde mevcut. JBL, Xiaomi, Samsung, Bose, Sennheiser, Sony ve Philips en kaliteli kulaklık markaları arasında. Peki, 2023’te hangi kablosuz kulaklık alınmalı? İşte fiyat performans Bluetooth kulaklık önerisi arayanlar için de faydalı olacağını düşündüğümüz, piyasadaki en iyi kablosuz kulaklıklar sıralaması 👇🏻
|Marka - Model 🎧
|Fiyat 🏷️
|JBL T500BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık
|899 TL
|JBL Wave 300TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
|1.299 TL
|Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2
|499 TL
|Samsung Galaxy Buds 2 Kablosuz Kulaklık
|1.349 TL
|TTEC Airbeat Duo TWS Kulaklık
|646 TL
|Sony INZONE H7
|3.297 TL
|Bose SoundSport
|3.999 TL
|Jabra Elite 3
|999 TL
|Sennheiser Momentum 3
|6.127 TL
|Apple AirPods Pro 2
|5.087 TL
|Huawei Freebuds Pro 2
|3.499 TL
|Anker Life P3
|1.998 TL
2023 Bluetooth kulaklık önerilerinin yer aldığı yukarıdaki en iyi kablosuz kulaklık modellerinin fiyatı zaman içerisinde değişebilir. Ancak forum.donanimhaber.com'daki Bluetooth kulaklık indirimleri konumuzu takip ederek, kampanya ve fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.
1️⃣ JBL T500BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık
- JBL temiz bas sesi: 32mm JBL sürücüleri ve JBL Pure Boss ses ile donatılan kulaklık, mükemmel ses sağlıyor.
- Uzun pil ömrü: JBL kulaküstü kulaklık ile 16 saate kadar kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklık, 2 saat gibi bir sürede tam şarj oluyor. 5 dakika hızlı şarj ile 1 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz.
- Hafif, rahat ve katlanabilen tasarım: JBL T500BT kablosuz kulaklık, uzun süreli kullanım için ideal. Hafif materyaller ve yastıklı kafa bandıyla birlikte yumuşak kulak yastıkları, kulaklığı uzun süre rahatsız olmadan kullanmanızı sağlıyor. Kulaklığın kolayca katlanabilir olması da taşımayı kolaylaştırıyor.
- Çoklu bağlantı: JBL’in uygun fiyatlı kulaküstü kulaklık modeli, farklı cihazlarınız arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar. Tabletinizde video izlerken telefonunuza arama geldiğinde kolayca geçiş yapabilirsiniz.
- Kişisel asistanlar: Siri veya Google Now bir buton uzağınızda. Sesli asistanları mobil cihazınızı kullanmadan, çoklu işlev butonuna basarak etkinleştirebilirsiniz.
2️⃣ JBL Wave 300TWS Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
- JBL derin bas sesi: 12mm sürücü, basları derinlemesine verir. JBL kulak içi kulaklık ile müziği dinlemekle kalmaz, hissedersiniz.
- Eller serbest stereo aramalar: Tek mikrofonlu Wave 300 TWS kulaklık, hareket halindeyken stereo kalitede aramalar yapmanız için arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. Müzik ve aramaları kolayca yönetebilirsiniz.
- Çift bağlantı: Arama yaparken, müziğin keyfini sürerken, sesli asistanla konuşurken sesi sola, sağa veya her iki kulağa verebilir, mono ve stereo arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
- Suya dayanıklılık: JBL Wave 300 TWS kulaklık, IPX2 sertifikalı tasarımıyla yağmura dayanıklıdır. Bu yönüyle sporcu kulaklığı arayanlar için de uygun Bluetooth kulaklıklardan biri diyebiliriz.
- Dokunmatik kontrol ve sesli asistan desteği: Kulaklığın tüm ses işlevlerini dokunmatik kontrol kolaylığıyla kullanabilir, telefonunuzdaki sesli asistana doğrudan kulaklığınızdan erişebilirsiniz.
3️⃣ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2
- Tak kullan: Xiaomi Bluetooth kulaklık, şarj kutusundan çıkardığınızda anda kullanıma hazırdır.
- Hızlı, stabil bağlantı: Mi True Wireless Earbuds Basic 2, önceki nesle göre iki kat daha hızlı veri aktarım hızı, daha hızlı ve kararlı bağlantı sunan Bluetooth 5.0 yongası ile gelir.
- Net aramalar: 7.2mm ses sürücüsü ve uzmanlar tarafından yapılan hassas ayarlamalar sayesinde kulaklıklar, müzik dinlemek ve aramalar için idealdir. Ayrıca ortam gürültüsünü etkili bir şekilde filtreleyen DSP gürültü azaltma teknolojisi mevcut.
- Uzun pil ömrü: Tam şarjdan sonra yaklaşık 4 saat ancak şarj kutusuyla birlikte 12 saate kadar kullanım süresi sunar.
- Hafif tasarım: Xiaomi kablosuz kulaklık, 4.1 g ağırlığında ve üç boyutta (S,M,L) kulaklık ucu ile geliyor.
4️⃣ Samsung Galaxy Buds 2
- Dengeli ses kalitesi: İki yolu dinamik hoparlörler sayesinde güçlü ve derin baslardan berrak tiz seslere tüm sesleri alırsınız.
- Aktif gürültü önleme: Makine öğrenme temelli çözümle istenmeyen sesler filtrelenirken, üç mikrofon ve dahili ses yükseltme birimiyle daha net aramalar yapmanız sağlanır. Kulaklık, dışarı aramaları daha net yapabilmeniz için rüzgâr etkisini en aza indiren bir tasarıma sahip. İster toplantıda olun, ister arkadaşınızla konuşuyor olun, her kelimeniz net bir şekilde iletilir. Samsung’a göre aktif gürültü engelleme özelliği, arka plan gürültüsünü %98’e kadar azaltıyor.
- Ses özelleştirme: Galaxy Buds2, aralarından seçim yapabileceğiniz 6 farklı ekolayzır ayarı sunuyor.
- Otomatik geçiş: Samsung ekosistemi içerisindeyseniz, telefon tablet ve akıllı saat arasında sorunsuzca geçiş yapabilirsiniz.
5️⃣ TTEC Airbeat Duo TWS Kulaklık
- Çift dinamik sürücü: 2x dinamik sürücü, basları daha derinden hissetmenizi ve berrak ses almanızı sağlar.
- aptX teknolojisi: Qualcomm’un ses teknolojisi, kusursuz görüntü ve ses senkronizasyonu sağlıyor, gecikme yaşamadan keyifle dinliyorsunuz. TTEC Bluetooth kulaklık, 100 ms düşük gecikme süresiyle online oyunları da keyifle oynamanızı sağlar.
- Uzun pil ömrü: TTEC, kablosuz kulaklık, tek şarjla 7 saate kadar, şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar kullanım süresi veriyor.
- Hafif ve IPX5 dereceli tasarım: 5 gr ağırlığı ve tere, suya dayanıklı tasarımıyla TTEC, sporcu Bluetooth kulaklık isteyenler için de ideal.
- Instaconnect teknolojisi: TTEC kulakiçi kulaklık, telefonunuza anında ve kolayca bağlanır.
6️⃣ Sony INZONE H7 Kablosuz Gaming Bluetooth Kulaklık
- 360 Spatial Sound: Bu teknoloji sayesinde oyunda rakiplerinizin nerede olduğunu, size ne kadar yaklaştıklarını algılayabilirsiniz. Pusu kuran rakiplerinizi bile fark edeceksiniz. Oyun için 360 uzamsal sesi INZONE Hub PC yazılımıyla etkinleştirebilirsiniz. 360 Spatial Sound Personalizer uygulamasıyla kişiselleştirilmiş oynanış için kulak şeklinize göre optimize edilen uzamsal ses elde edersiniz.
- Güçlü bas frekansları: Kulaklığın muhafazasındaki oluklar, patlama ve motor gibi derin sesleri son derece gerçekçi duymanızı sağlayan güçlü bas için düşük frekanslı ses üretimini kontrol ve optimize eder.
- Uzun süreli rahat oynanış sağlayan tasarım: Geniş, yumuşak kafa bandı yastıkları, uzun süre kullanımda konfor için ağırlığı kafanıza eşit şekilde dağıtıyor. Kulağın çevresine tam oturan kulaklık yastıkları da yumuşak naylondan yapılmış ve kulaklar üzerinde neredeyse hiç baskı uygulamıyor.
- Çubuk biçimli yüksek kaliteli mikrofon: Konuşmak istediğinizde çubuğu indirmeniz, sessize almak istediğinizde yukarı kaldırmanız yeterli. Mikrofon, oldukça esnek yapıda olduğundan ağzınıza istediğiniz kadar yaklaştırabilirsiniz.
- Tek şarjla gün boyu kullanım: Sony oyun kulaklığı, tek şarjla 40 saate kadar aralıksız çalışabiliyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 1 saate kadar oyun oynayabiliyorsunuz. Yanında gelen USB kablosuyla bir yandan şarj ederken diğer yandan oynayabiliyorsunuz.
7️⃣ Bose SoundSport Boyun Askılı Bluetooth Kulaklık
- Size enerji verecek güçte ses performansı: SoundSport, Bose’un kablolu kulakları kadar net, güçlü ses performansı sunuyor. Ses göre optimize edilen EQ sayesinde her ses seviyesinde dengeli ses performansı sunuyor.
- Geliştirilmiş StayHear+ kulaklık uçları: Yumuşak, silikon materyal ve yuvarlak profil, uzun süreli antrenmanlarınızda konfor ve güvenlik sağlar.
- Tere dayanıklı: Terlemeye ve hava koşullarına dayanıklı yapı, en zorlu egzersizlerde bile müzikten kopmamanızı sağlar.
- Antrenmanlar için ideal pil süresi: Bose’un sporcu kulaklığı, tam şarjla 6 saate kadar kullanım süresi veriyor. 15 dakikalık hızlı şarjla 1 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Spor için kablosuz kulaklık arıyorsanız harika bir seçim olacaktır.
8️⃣ Jabra Elite 3 TWS kulaklık
- Basları hissedin: Kişiselleştirilebilir ses deneyimi ve 4 mikrofonu ile aramalar için son derece ideal.
- Kişiselleştirilebilir ses: Jabra kulak içi kulaklık zengin, temiz ses ve kaliteli baslar veriyor. Sound+ App ile zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.
- Gürültü önleyici tasarım: Elite 3, sizi dış seslerden uzaklaştırır, müzikle baş başa bırakır.
- HearThrough: Bazen kulağımızı dış seslere kapatmak iyi bir fikir olmayabilir. Elite 3, dışarıdaki sesleri duymanızı da sağlar.
- Tek Earbud modu: Konuşmanız gerektiğinde kulaklığın bir tanesini takmanız yeterli. Bu sayede pil ömrünü de artırmış olursunuz.
9️⃣ Sennheiser Momentum 3 Wireless Kulaklık
- Her durum sezgisel kontroller: İster iş görüşmesi yapıyor olun, ister bir arkadaşınızla konuşuyor olun, isterseniz de müzik dinliyor olun, Momentum Wireless, her durum için tasarlanmış sezgisel kontrollere sahip. Otomatik açma/kapama, akıllı duraklatma ile hiçbir şeyi kaçırmayın.
- Aktif gürültü önleme ve şeffaf mod: Üç farklı ANC modunun yanında transparan duyma özelliğini kullanabilirsiniz.
- Basit ve sezgisel üç düğmeli arayüz: Müzikle arama yapma arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca düğmeye dokunarak sesle kontrolü etkinleştirebilir ve sesli asistanınızdan yardım alabilirsiniz.
🔟 AirPods Pro 2
- Aktif gürültü engelleme: Aktif gürültü engelleyici, dışarıdan gelen gürültüleri önemli ölçüde azaltıyor.
- Adaptif şeffaf mod: Gürültü yoğunluğunu saniyede 48.000 kez azaltarak her türlü ortamda etrafınızda olup bitenlerden rahatça haberdar olabilmenizi sağlıyor.
- Uzamsal Ses: Bu özellik, kulak şeklinize uygun dinleme deneyimi sağlıyor. Size özel kullanıcı profili tüm cihazlarınızda eşzamanlanıyor. Dinamik kafa izleme özelliği, sesin kafayı çevirdiğiniz yönden gelmesini sağlıyor.
- Dokunmatik denetim, Yeni AirPods Pro, tek bir kaydırma hareketiyle sesi ayarlamanızı sağlıyor. Sesi ayarlamak, aramaları yanıtlamak, aktif gürültü engelleme ve adaptif şeffaf mod arasında geçiş yapmak için bu tuşu kullanıyorsunuz.
- H2 çip: H2 çip sayesinde daha akıllı gürültü engelleme özelliği çok daha iyi çalışıyor, üç boyutlu olağanüstü ses deneyimi yaşıyorsunuz ve pil daha uzun süre gidiyor.
- MagSafe şarj kutusu: Şarj kutusu, U1 çipi sayesinde tam konum bulma özelliğine sahip. Şarj kutunuzu göremeseniz bile yerleşik hoparlörlerden ses çalarak yerini bulabiliyorsunuz. Yerleşik askı, şarj kutunuzu sırt veya el çantasına takarak her zaman elinizin altında tutmanızı sağlıyor. Ayrıca hem şarj kutusu hem de AirPods Pro, IPX4 tere ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip.
⭐️ Huawei Freebuds Pro 2
- Yüksek çözünürlüklü çiftli ses sistemi: FreeBuds Pro 2, işitme aralığınızı (14 Hz'den 48 kHz'e kadar) aşarak tatlı duygular oluşturan, tiz ve güçlü bas sesleri sunuyor.
- Akıllı aktif gürültü engelleme: Akıllı dinamik ANC, kulak kanalı yapınızı, takma şeklinizi ve çevresel gürültüyü gerçek zamanlı olarak algılayarak optimum gürültü engelleme modunu otomatik olarak seçiyor. 100 milyondan fazla ses örneği ile eğitilen özel gürültü engelleme algoritması, gürültülü metro trenlerinden rüzgârlı havalara kadar her türlü dikkat dağınıklığını ortadan kaldırabiliyor.
- Kristal netliğinde görüşme kalitesi: Huawei kablosuz kulaklık, 4 mikrofonlu arama gürültü engelleme özelliğine sahip. Kulaklık, bünyesindeki kemik iletimli olan dahil olmak üzere dört farklı mikrofon ve Huawei'nin özel derin sinir ağı (DNN) ile çevre gürültüsünün aramalarınızın, müziğinizin ve filmlerinizin önüne geçmesine asla izin vermiyor.
- 30 saatlik uzun kullanım ömrü: HUAWEI FreeBuds Pro 2, şarj kutusuyla 30 saate kadar dinleme sağlıyor. Telefonunuz veya tabletiniz üzerinden de şarj edebiliyorsunuz.
- Çift cihaz bağlantı desteği: Android, iOS veya Windows, Huawei kulaklığı Bluetooth üzerinden aynı anda iki cihaza bağlayabilir ve iki cihaz arasında gerçek zamanlı olarak geçiş yapabilirsiniz. Huawei telefona veya bilgisayara sahipseniz, eşleştirme veya yeniden bağlantı için şarj kutusunu açmanız yeterli oluyor.
Bluetooth kulaklık alırken dikkat edilmesi gerekenler 🧐
- Ses kalitesi
- Konfor ve uyum
- Sağlamlık ve dayanıklılık (tere, suya)
- Kontroller
- Pil ömrü
- Tasarım
- Markanın desteği ve kullanıcı yorumları
Bu yazımızda; 2023 Bluetooth kulaklık önerisi arayanlar için en iyi kablosuz kulaklık modellerini, marka ve fiyatlarıyla birlikte sıraladık. Listemizdeki modelleri seçerken ise yeni çıkmasına, fiyat/performans oranı yüksek olmasına, kullanıcı yorumlarına ve kulaklıkların öne çıkan özelliklerine bilhassa dikkat ettik. Ayrıca kablosuz kulaklık markalarının hem kafa üstü kulaklık hem de tam kablosuz (TWS) ürünlerine yer vererek, tüm ihtiyaçlara uygun bir tavsiye listesi oluşturmaya çalıştık.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)