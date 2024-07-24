iPhone kameralarında Sony hakimiyeti bitiyor, Samsung devreye giriyor

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Tam Boyutta Gör Uzun yıllardır iPhone modellerine kamera sensörü tedarik eden Sony, iPhone 16 serisinde de tek tedarikçi olacak. Ne var ki iPhone 18 serisi ile birlikte Apple radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. İkinci tedarikçi yolda.

Samsung’dan önemli adım

Bileşenlerde birden fazla tedarikçi ile çalışmayı prensip edinen Apple, yıllardır iPhone kameralarında Sony’den vazgeçmiyordu. Kaynaklar iPhone 18 serisinde Samsung sensörlerinin de devreye gireceğini iddia ediyor.

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Muhtemelen ilk etapta standart iPhone modellerine 48MP çözünürlüğünde 1/2.6 inç sensör tedarik edecek olan Samsung’un elbette Sony’nin muadil kameraları ile aynı fotoğraf kalitesini yakalaması gerekiyor. Bu bakımdan öncesinde bir test süreci yaşanacak.

OLED ekranlardan sonra Samsung’un iPhone sensör tedariğine de el atması elbette Apple’ın işine yarayacak. Firmanın Sony ile daha kıran kırana bir pazarlık için elinin güçleneceği ifade ediliyor.

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iPhone kameralarında Samsung dönemi