Samsung’un XR başlığının özellikleri mayıs ayında açıklanabilir

Tam Boyutta Gör 2024 yılının sadece ilk üç ayını geride bırakmış olsak da Samsung şimdiden bir düzine Galaxy cihazını piyasaya sürdü. Galaxy S24 serisinin yanı sıra firma, Galaxy A, F, M ve Xcover serileri altında yeni telefonlar ve iki tablet ile piyasada boy gösteriyor. Ancak Samsung, önümüzdeki aylarda daha fazla cihazı da tüketicilerin beğenisine sunacak. Bunlardan birisinin da artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerinin hepsini kapsayan bir XR başlığı.

Samsung XR başlığı önümüzdeki ay detaylanabilir

Google bir sonraki Google I/O etkinliğini 14 Mayıs 2024 tarihinde düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte AR (artırılmış gerçeklik) özelinde birtakım duyurular yapılacağı da açıklandı. Öte yandan Google, Samsung ve Qualcomm’un bir süredir XR başlığı üzerinde birlikte çalıştığı da biliniyor. Aktarılanlara göre Google, etkinlik kapsamında Samsung’un XR başlığının bazı özelliklerini bu etkinlikte açıklayabilir, spesifik bir atıfta bulunmasa bile.

Tam Boyutta Gör Şubat 2023'te Samsung, Google ve Qualcomm ile birlikte XR başlığı geliştirdiğini açıklamıştı. O zamandan bu yana, Güney Koreli teknoloji devinin bunun için ayrı bir ekip oluşturduğu iddia edildi. Cihazın piyasaya çıkış tarihi henüz belli değil ancak en iyi ihtimalle temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte piyasaya sürebileceği söyleniyor. Bazı kaynaklar ise cihazın, Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılabileceğini aktarıyor.

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Samsung'un yaklaşan XR başlığı, Google'ın XR başlıkları için geliştirdiği Android tabanlı platformunu, Qualcomm'un XR başlıkları için geliştirdiği yonga seti Snapdragon XR 2+ Gen 2'yi ve Sony'nin mikro-OLED ekranlarını kullanabilir. Samsung’un XR başlığının Apple Vision Pro'dan çok daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesi, Meta Quest 3'e benzer (500 dolar) bir fiyata sahip olması bekleniyor.

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