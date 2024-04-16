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    Anlık Bildirim

    Samsung’un XR başlığının özellikleri mayıs ayında açıklanabilir

    Samsung, bir süredir kendi XR başlığının üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre Samsung XR başlığının bazı kilit özellikleri mayıs ayında düzenlenecek Google I/O kapsamında açıklanabilir.
    Samsung XR Tam Boyutta Gör
    2024 yılının sadece ilk üç ayını geride bırakmış olsak da Samsung şimdiden bir düzine Galaxy cihazını piyasaya sürdü. Galaxy S24 serisinin yanı sıra firma, Galaxy A, F, M ve Xcover serileri altında yeni telefonlar ve iki tablet ile piyasada boy gösteriyor. Ancak Samsung, önümüzdeki aylarda daha fazla cihazı da tüketicilerin beğenisine sunacak. Bunlardan birisinin da artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerinin hepsini kapsayan bir XR başlığı.

    Samsung XR başlığı önümüzdeki ay detaylanabilir

    Google bir sonraki Google I/O etkinliğini 14 Mayıs 2024 tarihinde düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte AR (artırılmış gerçeklik) özelinde birtakım duyurular yapılacağı da açıklandı. Öte yandan Google, Samsung ve Qualcomm’un bir süredir XR başlığı üzerinde birlikte çalıştığı da biliniyor. Aktarılanlara göre Google, etkinlik kapsamında Samsung’un XR başlığının bazı özelliklerini bu etkinlikte açıklayabilir, spesifik bir atıfta bulunmasa bile.

    Samsung’un XR başlığının özellikleri mayıs ayında açıklanabilir Tam Boyutta Gör
    Şubat 2023'te Samsung, Google ve Qualcomm ile birlikte XR başlığı geliştirdiğini açıklamıştı. O zamandan bu yana, Güney Koreli teknoloji devinin bunun için ayrı bir ekip oluşturduğu iddia edildi. Cihazın piyasaya çıkış tarihi henüz belli değil ancak en iyi ihtimalle temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte piyasaya sürebileceği söyleniyor. Bazı kaynaklar ise cihazın, Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılabileceğini aktarıyor.

    Samsung'un yaklaşan XR başlığı, Google'ın XR başlıkları için geliştirdiği Android tabanlı platformunu, Qualcomm'un XR başlıkları için geliştirdiği yonga seti Snapdragon XR 2+ Gen 2'yi ve Sony'nin mikro-OLED ekranlarını kullanabilir. Samsung’un XR başlığının Apple Vision Pro'dan çok daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesi, Meta Quest 3'e benzer (500 dolar) bir fiyata sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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