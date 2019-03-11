Samsung Galaxy A30'u kullandık | Orta sınıfa yeni soluk

Başta Huawei'in Lite serisi modelleri olmak üzere Xiaomi ve diğer üreticilerin orta sınıftaki iddialı fiyat/performans cihazlarına karşı kan kaybeden Samsung, 2019'da yeni bir sayfa açmak istiyor.

Samsung özellikle Çinli rakiplerine karşı son birkaç yıldır kan kaybettiği orta sınıf akıllı telefon yarışına 2019'la birlikte yepyeni modeller sunarak güçlenmeyi hedefliyor. İşte o modellerden biri olan Galaxy A30'u kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık.