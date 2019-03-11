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Samsung Galaxy A30'u kullandık | Orta sınıfa yeni soluk

2 ay
7,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Başta Huawei'in Lite serisi modelleri olmak üzere Xiaomi ve diğer üreticilerin orta sınıftaki iddialı fiyat/performans cihazlarına karşı kan kaybeden Samsung, 2019'da yeni bir sayfa açmak istiyor.
Samsung özellikle Çinli rakiplerine karşı son birkaç yıldır kan kaybettiği orta sınıf akıllı telefon yarışına 2019'la birlikte yepyeni modeller sunarak güçlenmeyi hedefliyor. İşte o modellerden biri olan Galaxy A30'u kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık. 

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DH Misafiri 2 ay
Çöp diyen elemanlar xsmax kullanıyor galiba:-)))
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medverdev 2 ay
çok fazla çeşit olmadı mı ya
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idris 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Videoyu durdurdum denk geldi. Erdi reis hazırım diyor.

Birazda gülelim dimi ama.
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Xloud 2 ay
Orta seviyede soluksuz kalır :)
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interwap 2 ay
A40 ve M20 ile fark ve benzerlikleri:
Aynı işlemci : 7904
Aynı hafıza kapasiteleri
A40 SAMOLED, M20 PLS TFT
A40 Android 9, M20 8.1 (M20 için güncelleme bekleniyor :) )
A40 4000mah, M20 5000mah
Hızlı şarj : her ikisinde 15W
Fotoğraflarda A40 daha kalın çerçeveye sahip. Özellikle alt çerçeve.
M20 3GB/32GB : 1799 TL fiyata ek, 250 TL hediye çeki + sepette 250 TL indirim ile satıldı. Satın alma sırasında belirtilmese de kutudan Samsung EVO 32 GB microSD çıktı.
M20 : Günlük kullanım için gayet akan menü. 68 saatte (4 satta daha olsa 3 tam gün) şarj %50'den %15'e düştü. Tabi günlük 10 dakika konuşma ve ~1 saat sosyal medya/internet performansı ile düşünün. Kamera pek aydınlık olmayan florasan ışıkta ve flaşsız 1 kez kısa süre denendi ama pek tatmin etmedi. Daha aydınlık ve gündüz çekim denenmedi.
Günlük işler için kampanya fiyatı çok çok iyiydi. Bu fiyata garantisiz Xiaomi almaktansa M20 daha mantıklıydı. Kampanya fiyatı devamlı olsaydı yerindeydi.
Ama derseniz "kullanmasamda daha yüksek CPU ve GPU lu cihaza daha fazla para vermem gerekli" buyrun para sizin.
Özellikle daha pahalı telefonla işi olmayanlara tavsiye M20.
1 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 2 ay interwap
Güzel ama ince detaylar: A50 de 10 nm işlemci olacak. Dolayısıyla 4000 lik batarya olmasına rağmen yine iyi olacak.
M20 kullanıyorum. Çok oyun oynuyorum. Zaten S9 un yanına sırf oyun için aldım. Yine de çok iyi gidiyor. 2 gün gidiyor. Konuşma falan yok. İçinde sim kart yok. Sadece Face falan var. Kamera iyi ama ekran da Amoled olsa tadından yenmezdi... 1299 a geldi bana...
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intel7mix 2 ay
İşlemcisi çok çöp olmasada grafik birimi cidden çöp.
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DH Misafiri 2 ay
Erdi bey selamlar.Telefon ana gövde yapısı plastikmi yoksa J7 2016 gibi ana gövde metal yapidami
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qoqoCAN 2 ay
Çöp.
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clb12 2 ay
Çöp.
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mustafasc 2 ay
A serisi coştu
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