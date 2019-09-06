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    Samsung Galaxy A90 ön inceleme | Çok iddialı geliyor

    2 hf.
    4,5b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy A90 5G elimizde. A serisine performans sıçramasını getiren telefon aynı zamanda tasarım, kamera ve diğer özellikleriyle epey konuşulacak gibi.
    Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy A90 5G'yi kullanma şansı yakaladık. Şirketin güncel ürün gamında 5G desteği sunan en uygun fiyatlı model olacak telefon, şık tasarımı, güç donanımı ve iddialı özellikleriyle epey ses getirecek gibi görünüyor, detaylarını videoda anlattık. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    pasa king 2 hf. en beğenilen
    ŞU ÇENTİK ISRARINDA BULUNANLARIN TAAAAAA :(
    Yanıtla +7
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    smart1978 2 hf.
    OIS maliyeti herhalde bin TL filan olsa gerek :) Olmadigina gore :) !!! ...
    Yanıtla +4
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    strathmorea 2 hf.
    Arka planda video hazırlıklarıyla görünüyorsunuz.:) Rastgele a90 videosu var mı diye bakarken arkada sizi görmek. :)
    youtube.com/...
    Yanıtla +4
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    silversmith 1 hf.
    A80 gibi çentiksiz ekranlı telefonlar çoğalsa çok güzel olacak. İllâ ki döner kameralı demiyorum. Çentiksiz başka çözümler de var. POP-UP öz çekim kamerası gibi.
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    smart1978 2 hf.
    OIS maliyeti herhalde bin TL filan olsa gerek :) Olmadigina gore :) !!! ...
    Yanıtla +4
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    astegon 2 hf.
    6-7 K arası gelir. 5G'li diye. OIS olmadan da kötü bir fiyat olur. Sırf 5G diye alınmaz.
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    mck94 2 hf.
    A80 mekanizmasinda israr etmeleri iyi olurdu aslinda. Bir seri sadece mekanizmali kameralarla gelirdi. İyi olurdu bence boyle bir seri olsa.
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    dogangoxel 2 hf.
    Fiyati makul olursa alinabilir.
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    pasa king 2 hf. en beğenilen
    ŞU ÇENTİK ISRARINDA BULUNANLARIN TAAAAAA :(
    Yanıtla +7
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    strathmorea 2 hf.
    Arka planda video hazırlıklarıyla görünüyorsunuz.:) Rastgele a90 videosu var mı diye bakarken arkada sizi görmek. :)
    youtube.com/...
    Yanıtla +4
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    Mehmet Can ÖZBEY 2 hf.
    A80 deki mekanizmayı sevmemiştim zaten.A90 böyle daha iyi olmuş.Beğendim.Bakalım fiyatı beğenecek miyiz ?
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