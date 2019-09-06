Samsung Galaxy A90 ön inceleme | Çok iddialı geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Samsung'un yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy A90 5G elimizde. A serisine performans sıçramasını getiren telefon aynı zamanda tasarım, kamera ve diğer özellikleriyle epey konuşulacak gibi.

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy A90 5G'yi kullanma şansı yakaladık. Şirketin güncel ürün gamında 5G desteği sunan en uygun fiyatlı model olacak telefon, şık tasarımı, güç donanımı ve iddialı özellikleriyle epey ses getirecek gibi görünüyor, detaylarını videoda anlattık.