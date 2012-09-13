Samsung Galaxy Beam video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|gerçekten çok vasat bir incelem,naptınız siz ya ? projeksiyon denen özelliği anlatmanız gerekirken standart seyleri demiş geçmişiniz amatörce.videonun sonundaki tamam abi görüşürüz demesi de ne kadar özensiz yaptığınız göstermiş
|Bu ne şimdi? Asıl projeksiyon incelemesi yapılması gerekiyor saçma sapan şeyler yapılmış. İnceleme içinde inceleme izledik resmen! Ooohh müzik de dinledik oyun da oynadık! Arkadaşım zaten bu telefonu alcak olan adam projeksiyonu yüzünden alır, diğer özellikleri düşük çünkü. Projeksiyonu iyice bi incelemeniz gerekiyor. O kadar kotam gitti ttnet sayesinde 30 dk. zamanımı da aldı. Bide video o kadar uzun ve gereksiz ki resmen samsung reklamı yapmışsınız!
|Yeni bir inceleme lütfen.sadece projeksiyon özelliği ile ilgili. ..
|Projeksiyon için düşünülebilir.
|Peki bu projeksiyonun ampulunun ya da her neyse, ömrü ne kadar? Bu konuda yapılan bir açıklama yok mu?
|Ben sırf projeksiyon için baktıydım ama, yanlışklık olmuş sanırım başka bir video koymuşlar değil mi?
|inceleme içinde inceleme izletiyorsunuz
sunların sürelerini bi ayarlayamadınız gitti
|İş hayatı için işe yarar bi telefon.Özellikle sunumlarda çok yardımcı olur.
|saolun androidi ilk defa görüyorum arka kapağı açınca batarya oldugunu gördüm çok şaşırdım projeksiyonu saymıyorum ona alıstık zaten incelemesenizde olur
H4wk
Bu yorum bi harika dostum
|neler üretiyorlar arkadaş gelecekde bizi neler bekliyor tahmin etmek mümkün değil.
|Telefon yeni nesil bi telefon olmasına karşın oyun konusunda bir miktar performans kaybı değil oyunlarda ne kadar çok vasat kaldığını sergilemiş...:D
projeksiyonun teknik detayları, lamba gücü, oda ışığındaki görüntü kalitesi, oynatma çözünürlüğü, oynatma esnasında perdeye veya duvara karşı olabilecek en optimum mesafe vs. vs. bunların hiç birine cevap bulamıyoruz.
bu telefonu alacak kişi uzun uzun bahsedilen tarayıcı kalitesine veya diğer pek çok detaya göre değerlendirecek olsa gider başka telefon alır. tüketiciyi almaya sevkeden tek yönü projeksiyon. o da belirsiz kalmış yani.