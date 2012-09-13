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Samsung Galaxy Beam video inceleme

7 yıl
61,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung,Galaxy Beam adını verdiği dahili projeksiyonlu telefonunu sizler inceledik. Sahip olduğu dahili projeksiyonla dikkat çeken Galaxy Beam merak edilen yönleriyle bu videoda.

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alaz1903 7 yıl en beğenilen
bu tanıtım videosu editing esnasında yanlışlıkla bu hale gelmediyse telefonun projeksiyonunun detayları hakkında hiç bir bilgi edinemediğim gibi, projeksiyonun performansı dışında merak edilmeyen ne kadar özellik varsa varsa detaylı olarak tanıtılmış. herkesin performansını bildiği standart samsung klavyesi, android ana ekrana sayfa ekleme gibi gereksiz ötesi detaylar bile projeksiyondan daha detaylı tanıtılmış o derece yani.
projeksiyonun teknik detayları, lamba gücü, oda ışığındaki görüntü kalitesi, oynatma çözünürlüğü, oynatma esnasında perdeye veya duvara karşı olabilecek en optimum mesafe vs. vs. bunların hiç birine cevap bulamıyoruz.
bu telefonu alacak kişi uzun uzun bahsedilen tarayıcı kalitesine veya diğer pek çok detaya göre değerlendirecek olsa gider başka telefon alır. tüketiciyi almaya sevkeden tek yönü projeksiyon. o da belirsiz kalmış yani.
bu tanıtım videosu editing esnasında yanlışlıkla bu hale gelmediyse telefonun projeksiyonunun detayları hakkında hiç bir bilgi edinemediğim gibi, projeksiyonun ...
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AleynaFox 7 yıl
saolun androidi ilk defa görüyorum arka kapağı açınca batarya oldugunu gördüm çok şaşırdım projeksiyonu saymıyorum ona alıstık zaten incelemesenizde olur
1 Yanıt Yanıtla +20
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strathmorea 7 yıl
Kaan bey yaptığınız işe saygım var fakat yaptığınız tüm incelemeler neredeyse aynı metne dayanıyor ve çok monoton bir hal almaya başladı. Tanıtımını yaptığınız her telefon sanki birbirinin aynısı hissi veriyor. Ayrıca neredeyse tek özelliği yani projektörü ile öne çıkan bu telefonun bu özelliğine neredeyse hiç değinmediniz. Lamba ömrü nedir?. Projektör kısmı fazla ısınıyor mu?. Normal ve projektör kullanımında pil ömrü nedir?. Projektör menüsü ne gibi imkanlar sağlıyor? vs vs ama bu videoda taş çatlasa 2 dk ayrılmış ki çok ama çok eksik bir inceleme. Lütfen mobil incelemelerinizdeki bu standart sunumunuzdan sıyrılın artık. Sevgiler.
Kaan bey yaptığınız işe saygım var fakat yaptığınız tüm incelemeler neredeyse aynı metne dayanıyor ve çok monoton bir hal almaya başladı. Tanıtımını yaptığınız ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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fatihcanery 5 yıl
gerçekten çok vasat bir incelem,naptınız siz ya ? projeksiyon denen özelliği anlatmanız gerekirken standart seyleri demiş geçmişiniz amatörce.videonun sonundaki tamam abi görüşürüz demesi de ne kadar özensiz yaptığınız göstermiş
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Interceptor_0000 6 yıl
Bu ne şimdi? Asıl projeksiyon incelemesi yapılması gerekiyor saçma sapan şeyler yapılmış. İnceleme içinde inceleme izledik resmen! Ooohh müzik de dinledik oyun da oynadık! Arkadaşım zaten bu telefonu alcak olan adam projeksiyonu yüzünden alır, diğer özellikleri düşük çünkü. Projeksiyonu iyice bi incelemeniz gerekiyor. O kadar kotam gitti ttnet sayesinde 30 dk. zamanımı da aldı. Bide video o kadar uzun ve gereksiz ki resmen samsung reklamı yapmışsınız!
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carpediem81 6 yıl
Yeni bir inceleme lütfen.sadece projeksiyon özelliği ile ilgili. ..
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Projeksiyon için düşünülebilir.
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DH Misafiri 7 yıl
Peki bu projeksiyonun ampulunun ya da her neyse, ömrü ne kadar? Bu konuda yapılan bir açıklama yok mu?
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al-ozaria 7 yıl
Ben sırf projeksiyon için baktıydım ama, yanlışklık olmuş sanırım başka bir video koymuşlar değil mi?
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emrah3684 7 yıl
inceleme içinde inceleme izletiyorsunuz
sunların sürelerini bi ayarlayamadınız gitti
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Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl
İş hayatı için işe yarar bi telefon.Özellikle sunumlarda çok yardımcı olur.
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AleynaFox 7 yıl
saolun androidi ilk defa görüyorum arka kapağı açınca batarya oldugunu gördüm çok şaşırdım projeksiyonu saymıyorum ona alıstık zaten incelemesenizde olur
1 Yanıt Yanıtla +20
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ErepGOLD 7 yıl AleynaFox
H4wk

saolun androidi ilk defa görüyorum arka kapağı açınca batarya oldugunu gördüm çok şaşırdım projeksiyonu saymıyorum ona alıstık zaten incelemesenizde olur

Bu yorum bi harika dostum
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ozzyy41 7 yıl
neler üretiyorlar arkadaş gelecekde bizi neler bekliyor tahmin etmek mümkün değil.
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derindarbe200 7 yıl
Telefon yeni nesil bi telefon olmasına karşın oyun konusunda bir miktar performans kaybı değil oyunlarda ne kadar çok vasat kaldığını sergilemiş...:D
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