Samsung Galaxy Gear ön inceleme "Galaxy'nin akıllı saatini kullandık"

Samsung rakibi Apple'dan önce akıllı saat pazarına giriş yaptı. Galaxy Gear adı verilen donanım ve yazılım zengini akıllı saati, IFA 2013 Fuarı'nda kullandık. Kamera, dahili mikrofon ve hoparlör gibi özelliklerle donatılan Galaxy Gear hakkında merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.

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