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Samsung Galaxy Gear ön inceleme "Galaxy'nin akıllı saatini kullandık"

5 yıl
23b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung rakibi Apple'dan önce akıllı saat pazarına giriş yaptı. Galaxy Gear adı verilen donanım ve yazılım zengini akıllı saati, IFA 2013 Fuarı'nda kullandık. Kamera, dahili mikrofon ve hoparlör gibi özelliklerle donatılan Galaxy Gear hakkında merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
 

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swat882 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung'un vizyon anlamda hiçbir şeye sahip olmadığını kanıtlayan bir ürün olmuş.Hiç çıkarmasaydın daha iyi be Samsung.En azından kendini rezil etmezdin.

Niye? Apple olunca tapıyorsunuz ama
DH MisafiriSamsung'un vizyon anlamda hiçbir şeye sahip olmadığını kanıtlayan bir ürün olmuş.Hiç çıkarmasaydın daha iyi be Samsung.En azı...
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Response.Write 5 yıl
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Gordon Freedos 5 yıl
Her yerde kamera var. Şimdi saatlere de gelmeye başladı. Şahsen ben tedirgin olurum. Bu kamera olayına bir standart-kısıtlama vb getirilmeli. Siz farkında olmadan videonuz veya fotoğrafınız çekilip internete yüklenebilir. Çok rahatsız edici.

Ürün ise kayış klipsinde yer alan mikrofon ile gelen çağrılara cevap özelliği sunmasıyla ilgimi çekti. Fakat ses kaydı almakta da kullanılabilir. (iyice paranoyak olmak kaçınılmaz sanırım)
Her yerde kamera var. Şimdi saatlere de gelmeye başladı. Şahsen ben tedirgin olurum. Bu kamera olayına bir standart-kısıtlama vb getirilmeli. Siz farkında olma...
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Mertcan. 5 yıl
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incele 5 yıl
Fiyatı 800 TL olarak açıklandı ve çok yüksek.
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Nopasstr 5 yıl
Herkes gereksiz demiş, evet normal bir kullanım için bencede çok gereksiz. Fakat günün yarısını araçda geçiriyor, bol telefon konuşması ve mail trafiğiniz var ise mükemmel bir alet. Smartwatch 1 kullanıyorum, ilk ürün olmasına rağmen işimizi çok kolaylaştırıyor. Smartwatch 2 alıcam diyordum çıkınca ama şimdi kararsız kaldım.
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doctor5945 5 yıl
şimdi siz benim saate jellybeen ne zaman gelecek dersiniz
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Tivale's 5 yıl
aktif kullanımda şarj kaç saat gidiyor
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Konungariket Sverige 5 yıl
türkiyede 1,5 milyar aha saat çıktığında alıntılayın beni
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kiaydin 5 yıl
Kimse Erdal Kaplanseren'in 'cameo'sunu dile getirmemiş asdfghasd
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TEOG Master 5 yıl
Samsungun olmayan vizyonunu gösteren bir ürün olmuş.Gelirse gelsin eksiler.Çakma,çöp saçma bir alet.O zaman telefon ne işe yarar?Telefona ekran koyma o zaman?
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kng09 5 yıl
o nası saat ya bildiğin galaxy s i koluna baglamssın gıbı .
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pesimistadana01 5 yıl
Buna sim kart takıp bluetooth kulaklıkla telefon olarak kullansak süper olurdu. Ayrıca su geçiriyor mu acaba? geçiriyorsa sıkıntı...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hem şarjı 1 gün gidiyor hem şekilsiz barzoların taktıgı saatlere benzemiş aşırı kalın bide 300 dolar 1000 liradan aşağı gelmez yuhhh
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rezes 5 yıl
Zamanla tasarımlar daha zarif olacaktır. Hem sony nin hemde samsung un hatları baya kaba.

katlanabilir amoled ekranlar saat olarak değilde bileklik olarak çıktığında o zaman bence bir devrim olacak çünkü 5"-6" ekranı böylelikle kolumda taşıyabileceğim.


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sadrag 5 yıl rezes
rezes
Zamanla tasarımlar daha zarif olacaktır. Hem sony nin hemde samsung un hatları baya kaba.

katlanabilir amoled ekranlar saat olarak değilde bileklik olarak çıktığında o zaman bence bir devrim olacak çünkü 5"-6" ekranı böylelikle kolumda taşıyabileceğim.


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Dedigin sey guzel gibi gozuksede bu tarz teknolojik aletlerde bir elin tamamen devre disi kalmasini pek aklim kesmiyor.. Yenilikci olmak icin "illa saat!" mantigindan siyrilabilmek lazim.. Misal terletmeyen tarzda bir eldiven olabilir, daha pratik, daha aktif.. konusmak icin bile bi saati kulaga goturmekten daha rahat olur.. (Erken konusmamak lazim ama gelecekte dekoratif urunler kisminda kalirlar gibi..)
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