Samsung Galaxy Gear ön inceleme "Galaxy'nin akıllı saatini kullandık"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Fiyatı 800 TL olarak açıklandı ve çok yüksek.
|Herkes gereksiz demiş, evet normal bir kullanım için bencede çok gereksiz. Fakat günün yarısını araçda geçiriyor, bol telefon konuşması ve mail trafiğiniz var ise mükemmel bir alet. Smartwatch 1 kullanıyorum, ilk ürün olmasına rağmen işimizi çok kolaylaştırıyor. Smartwatch 2 alıcam diyordum çıkınca ama şimdi kararsız kaldım.
|şimdi siz benim saate jellybeen ne zaman gelecek dersiniz
|aktif kullanımda şarj kaç saat gidiyor
|türkiyede 1,5 milyar aha saat çıktığında alıntılayın beni
|Kimse Erdal Kaplanseren'in 'cameo'sunu dile getirmemiş asdfghasd
|Samsungun olmayan vizyonunu gösteren bir ürün olmuş.Gelirse gelsin eksiler.Çakma,çöp saçma bir alet.O zaman telefon ne işe yarar?Telefona ekran koyma o zaman?
|o nası saat ya bildiğin galaxy s i koluna baglamssın gıbı .
|Buna sim kart takıp bluetooth kulaklıkla telefon olarak kullansak süper olurdu. Ayrıca su geçiriyor mu acaba? geçiriyorsa sıkıntı...
|hem şarjı 1 gün gidiyor hem şekilsiz barzoların taktıgı saatlere benzemiş aşırı kalın bide 300 dolar 1000 liradan aşağı gelmez yuhhh
| Zamanla tasarımlar daha zarif olacaktır. Hem sony nin hemde samsung un hatları baya kaba.
katlanabilir amoled ekranlar saat olarak değilde bileklik olarak çıktığında o zaman bence bir devrim olacak çünkü 5"-6" ekranı böylelikle kolumda taşıyabileceğim.
rezes
Dedigin sey guzel gibi gozuksede bu tarz teknolojik aletlerde bir elin tamamen devre disi kalmasini pek aklim kesmiyor.. Yenilikci olmak icin "illa saat!" mantigindan siyrilabilmek lazim.. Misal terletmeyen tarzda bir eldiven olabilir, daha pratik, daha aktif.. konusmak icin bile bi saati kulaga goturmekten daha rahat olur.. (Erken konusmamak lazim ama gelecekte dekoratif urunler kisminda kalirlar gibi..)
Niye? Apple olunca tapıyorsunuz ama
Ürün ise kayış klipsinde yer alan mikrofon ile gelen çağrılara cevap özelliği sunmasıyla ilgimi çekti. Fakat ses kaydı almakta da kullanılabilir. (iyice paranoyak olmak kaçınılmaz sanırım)