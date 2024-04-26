Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen'in görevden aldığı tasarımcı artık Çinli elektrikli araçları tasarlayacak

    Volkswagen CEO'sunun çalışmalarını beğenmediği için görevine son verdiği Jozef Kaban, Çin'e transfer oldu. Dünyaca ünlü isim artık SAIC bünyesindeki MG modellerini Avrupalılaştırmaya çalışacak.
    Eski Volkswagen ve BMW tasarımcısı SAIC'e geçti Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Jozef Kaban'ın yeni durağı SAIC oldu. Daha önce Skoda, BMW ve Volkswagen gibi dev markalarda görev alan veteran tasarımcı artık Çinli otomotiv devi için çalışacak. Kaban, SAIC'in Ar-Ge İnovasyon Genel Merkezi'nde bulunan tasarım merkezine başkan yardımcısı olarak atandı. Volkswagen'in eski tasarım şefi Jozef Kaban, VW CEO'su Thomas Schaefer'in çalışmalarını beğenmemesi nedeniyle geçen yılın başlarında görevden alınmıştı

    SAIC yönetimi Kaban'ın uluslararası deneyimi ve vizyonu ile MG markasını global alanda bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor. Çinliler küresel pazardaki rekabet güçlerini artırmak için var güçleriyle modellerini Avrupalılaştırma peşinde. Bu bağlamda SAIC'in Kaban hamlesiyle büyük bir etki yaratmaya hazırlandığını söyleyebiliriz.

    Eski Volkswagen ve BMW tasarımcısı SAIC'e geçti Tam Boyutta Gör

    Birçok modelde imzası var

    Jozef Kaban esasında otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Bugatti Veyron, Audi A5, Volkswagen ID.Buzz, Skoda Octavia, Kodiaq ve BMW 7 Serisi gibi ikonik modellerin tasarımında rol alan dünyaca ünlü tasarımcı, yaratıcılığı ve yenilikçi bakış açısı ile otomotiv dünyasına damgasını vurdu.

    Eski Volkswagen ve BMW tasarımcısı SAIC'e geçti Tam Boyutta Gör

    Çinli otomobil üreticilerinin dünya genelinde daha da iddialı bir konuma yükselme arzusu ortada. SAIC de bu adımı ile Avrupa tasarımının prestijinden yararlanmanın yanı sıra araçlarının estetik algısını ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırmak istiyor. Bakalım şirketin Jozef Kaban hamlesi beklenen etkiyi yaratacak mı? Bekleyip göreceğiz...

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    softixir güvenilir mi dokunmatik ekran kendi kendine basıyor ve çözümü renault 19 europa 1.6 kronik sorunları sims 3 türkçe yama evde voltaj düşüklüğü nasıl giderilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız