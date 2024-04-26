Volkswagen'in görevden aldığı tasarımcı artık Çinli elektrikli araçları tasarlayacak

SAIC yönetimi Kaban'ın uluslararası deneyimi ve vizyonu ile MG markasını global alanda bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor. Çinliler küresel pazardaki rekabet güçlerini artırmak için var güçleriyle modellerini Avrupalılaştırma peşinde. Bu bağlamda SAIC'in Kaban hamlesiyle büyük bir etki yaratmaya hazırlandığını söyleyebiliriz.
Birçok modelde imzası var
Jozef Kaban esasında otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Bugatti Veyron, Audi A5, Volkswagen ID.Buzz, Skoda Octavia, Kodiaq ve BMW 7 Serisi gibi ikonik modellerin tasarımında rol alan dünyaca ünlü tasarımcı, yaratıcılığı ve yenilikçi bakış açısı ile otomotiv dünyasına damgasını vurdu.
Çinli otomobil üreticilerinin dünya genelinde daha da iddialı bir konuma yükselme arzusu ortada. SAIC de bu adımı ile Avrupa tasarımının prestijinden yararlanmanın yanı sıra araçlarının estetik algısını ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırmak istiyor. Bakalım şirketin Jozef Kaban hamlesi beklenen etkiyi yaratacak mı? Bekleyip göreceğiz...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.