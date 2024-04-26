Volkswagen'in görevden aldığı tasarımcı artık Çinli elektrikli araçları tasarlayacak

Tam Boyutta Gör Dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Jozef Kaban'ın yeni durağı SAIC oldu. Daha önce Skoda, BMW ve Volkswagen gibi dev markalarda görev alan veteran tasarımcı artık Çinli otomotiv devi için çalışacak. Kaban, SAIC'in Ar-Ge İnovasyon Genel Merkezi'nde bulunan tasarım merkezine başkan yardımcısı olarak atandı. Volkswagen'in eski tasarım şefi Jozef Kaban, VW CEO'su Thomas Schaefer'in çalışmalarını beğenmemesi nedeniyle geçen yılın başlarında görevden alınmıştı.

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SAIC yönetimi Kaban'ın uluslararası deneyimi ve vizyonu ile MG markasını global alanda bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor. Çinliler küresel pazardaki rekabet güçlerini artırmak için var güçleriyle modellerini Avrupalılaştırma peşinde. Bu bağlamda SAIC'in Kaban hamlesiyle büyük bir etki yaratmaya hazırlandığını söyleyebiliriz.

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Birçok modelde imzası var

Jozef Kaban esasında otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Bugatti Veyron, Audi A5, Volkswagen ID.Buzz, Skoda Octavia, Kodiaq ve BMW 7 Serisi gibi ikonik modellerin tasarımında rol alan dünyaca ünlü tasarımcı, yaratıcılığı ve yenilikçi bakış açısı ile otomotiv dünyasına damgasını vurdu.

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Çinli otomobil üreticilerinin dünya genelinde daha da iddialı bir konuma yükselme arzusu ortada. SAIC de bu adımı ile Avrupa tasarımının prestijinden yararlanmanın yanı sıra araçlarının estetik algısını ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırmak istiyor. Bakalım şirketin Jozef Kaban hamlesi beklenen etkiyi yaratacak mı? Bekleyip göreceğiz...

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Eski Volkswagen ve BMW tasarımcısı SAIC'e geçti