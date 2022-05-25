Ofistekilere sorduk: Neden TurkNet kullanıyorsunuz?

Bu videoda uzun süredir TurkNet kullanan çalışma arkadaşlarım yaşamış oldukları internet deneyimlerini anlatıyor. Sizler TurkNet hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bekliyoruz.

Bu videoda uzun süredir TurkNet kullanan çalışma arkadaşlarım yaşamış oldukları internet deneyimlerini anlatıyor. Sizler TurkNet hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bekliyoruz.

Türkiye’nin doğası gereği özgür interneti TurkNet’ten daha hızlısı yok!

Taahhütsüz, kotasız ve maksimum hızlı internet kullanmak için hemen altyapınızı sorgulayın, adresinizdeki maksimum hızı öğrenin

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Gelişmiş ülkelerin aynı standartlarında, dünya hızında internet kullanmak; TurkNet GigaFiber kullanan şanslı kişilerden olmak istiyorsanız söylemeniz yeter. Adresinizi girin, talebinizi bırakın ve TurkNet GigaFiber kullanan şanslı kişiler arasında olun TIKLAYARAK SORGULA!

TurkNet olarak en büyük tutkumuz olan yüksek hızı, dünya standartlarında bir deneyim ile tam 1000 Mbps hızında size sunuyoruz. Üstelik hangi altyapıda olursanız olun altyapınızın desteklediği maksimum hız bizde tek fiyata! Taahhütsüz, kotasız ve özgür bir internet deneyimi için siz de TurkNet’e gelin. 25 yılı aşkın süredir tamamen kullanıcı odaklı olarak, sektörde olmaz denilenleri oldurtmaya devam ediyoruz.

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