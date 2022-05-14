'İyi ki almışım' dediğimiz teknolojik ürünler!

Bu videoda çalışma arkadaşlarıma iyi ki almışım dedikleri teknolojik ürünleri sordum. Çok farklı cevaplar aldığımı söyleyebilirim. Sizlerin iyi ki almışım dediği ürünler neler?

Bu videoda çalışma arkadaşlarıma iyi ki almışım dedikleri teknolojik ürünleri sordum. Çok farklı cevaplar aldığımı söyleyebilirim. Sizlerin iyi ki almışım dediği ürünler neler? Yorumlarınızı bekliyoruz.

LG OLED TV : https://amzn.to/3w0l0No

Sony WH1000XM4B : https://amzn.to/3l27Qch

Philips Hue Play : https://amzn.to/3FESTq7

Philips Hue Bridge : https://amzn.to/3FyXudm

Microsoft Xbox Series S : https://amzn.to/3FCcbML

Dyson Cyclone V10 : https://amzn.to/37zsYUa

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