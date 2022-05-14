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    'İyi ki almışım' dediğimiz teknolojik ürünler!

    Bu videoda çalışma arkadaşlarıma iyi ki almışım dedikleri teknolojik ürünleri sordum. Çok farklı cevaplar aldığımı söyleyebilirim. Sizlerin iyi ki almışım dediği ürünler neler? 

    Bu videoda çalışma arkadaşlarıma iyi ki almışım dedikleri teknolojik ürünleri sordum. Çok farklı cevaplar aldığımı söyleyebilirim. Sizlerin iyi ki almışım dediği ürünler neler? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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