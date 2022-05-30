Yüksek hızlı internet lüks mü? İhtiyaç mı?

Bu videoda Türkiye'nin en yüksek hızlı internet sağlayıcısına ve Speedtest 2022 1. çeyrek raporuna göz atıyoruz. Türkiye internet hızı konusunda dünyada 101. sırada yer alıyor. Neler düşünüyorsunuz?

Bu videoda Türkiye'nin en yüksek hızlı internet sağlayıcısına ve Speedtest 2022 1. çeyrek raporuna göz atıyoruz. Türkiye internet hızı konusunda dünyada 101. sırada yer alıyor. Neler düşünüyorsunuz?

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