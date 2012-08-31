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Samsung Galaxy Note II video inceleme "Yeni Kral Sahnede"

6 yıl
373,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy III ile Android tabanlı akıllı telefon dünyasında çıtayı yükselten Samsung, duyurusunu yeni yaptığı Galaxy Note II ile adını zirveye yazıyor. 5.5-inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekranı, 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemcisi, 2GB RAM'i, 3100 mAh kapasiteli pili ve özel kalemi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Galaxy Note II'nin merak edilen tüm detayları ve performans sonuçları video incelememizde.
 

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EzoBride 6 yıl
iPhone 4s kullanıcısı olarak telefonumdan soğudum teşekkürler Samsung kardeş O.o
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tuncay altuntoprak 6 yıl
yav hala büyük diyenler var. lan zaten büyük isteyenler için üretilmiş, istemiyorsan bir dünya küçük telefon var git onu al.sırf yorum yazmak için saçmalıyorlar.
yav hala büyük diyenler var. lan zaten büyük isteyenler için üretilmiş, istemiyorsan bir dünya küçük telefon var git onu al.sırf yorum yazmak için saçmalıyorlar...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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enteran 6 yıl
Daha önce de yorumlarımızda yazdığımız gibi, şu meşhur dava Apple'a karşı antipati oluşturuken, zaten kendi mobil işlemci, lcd panel, bellek gibi en önemli parçaları üretebilmek süretiyle, mobil teknolojinin çok önemli bir yerinde sayılabilecek olan Samsung'u daha da bileyip, daha yüksek gamda teknolojik ürünleri bize sunmasına yarayan itici kuvvet oluşturacağını ben ve başka arkadaşlar tahmin etmişti. Anlaşılan o ki Samsung çok öncelerden beri bu konularda zaten kafa yormakta imiş. Tanıtımın kalabalığı ve tanıtılan ürün, çok da yanılmadığımızın göstergeleri...

Umarım bu ve bundan sonra çıkan sonuçlar, hep tüketiciye yarar...
Ürün çeşitliliği candır...

En önemli soru da şu: Mobil olabilecek seviyede küçük ve az güç tüketen işlemciler ve diğer komponentler Samsung gibi teknoloji devleri tarafından üretilemese, kim nasıl mobil bir ürün üretebilir?

Dokunmatiği yeterince iyi olmayan, yahut yetersiz teknoloji nedeniyle büyüyen ebatlarından dolayı mecburen kaba saba olan dokunmatik ürünler piyasada zaten vardı. Apple'ın önceden varolan dokunmatik telefonlardaki bazı eksik noktaları, kullanışlılığı artıracak yönde tamamlayarak, teknolojiye bu yönde verdiği ivmeyi takdire şayan görmekte idim. Ama Patent savaşına girince, Apple'ın da neleri çaldığı ile ilgili konuşulmayan konular açılmış ve ortaya dökülmüş oldu.

shiftdelete.net/...

techno-labs.com/...


Apple, hepsini ben icat ettim diye millete gaz verse de, en basitinden eski dokunmatik Windows CE veya Palm yüklü HTC, Siemens, HP gibi telefonları dahi bilmeyenler zokayı bir miktar yutmuştu.

Mesela Samsung'un 1998'e ait hem dokunmatik hem tuşlu olan Windows CE 2.0 işletim sistemi yüklü bir telefonu. iPhone'un 2007'de çıktığını ve 1998'in teknolojisinin hangi seviyede olduğunu tekrar hatırlatalım:

pocketpcfaq.com/...


iPhone'a daha yakın seviyede üretilen smartphone'ların ise geçmişi, teknolojinin gelişimiyle bağlantılı olarak 2000, 2002 yıllarına kadar geri gidebiliyor, yani iPhone'dan 5-7 yıl öncesine:

windowsfordevices.com/...
(sayfayı aşağı doğru kaydırın.)


Burada ilk akıllı telefon işletim sistemi çalışmalarının başladığı tarihlerin 2001 ve öncesine dayandığını görebilirsiniz:

en.wikipedia.org/...


Dokunmatik ve telefon özelliği olmasa da 2003 yılına ait ilgi çeken bir ürün daha:

en.wikipedia.org/...


Şunu da bilmekte fayda var ki, kapasitif dokunmatik ekranın icadı 1960'lara dayanıyor:

inventors.about.com/...


Apple'ın dokunmatik ekranlı ilk telefonunun prototipi 1983 yılına ait olsa da;

pclabs.com.tr/...


Tam manasıyla mobil ve dokunmatik olan konsept ilk önce 1993 yılında IBM'den geldi:

forum.teknokulis.com/...


Şimdi tekrar soruyorum, iPhone tam olarak neyi icat etti? Cevap, varolan teknolojileri kullanışlı olacak bir biçimde birleştirme, tabi bir de reklam ve populerlik. Zaten patent konularına bakarsanız, dikdörtgen şekli, dış görünüş, parmak kaydırma şekilleri gibi konular yoğunlukta. Zaten icat edilen pek başka birşey de yok ki! İşte bu da hakim farkı:

proje.hurriyet.com.tr/...


Apple'ın teknolojinin topyekün mucidi olmadığı bu noktada, kopyala-yapıştır yapacakları (bunu da iyi yapmak bir meziyettir, küçümsemiyorum!) son 50 yıla ait kaynaklar da şimdilik tükendiği için, işte bu son dava hamleleri, malesef bir bitişin göstergeleri. Bu bir anda olmayacak olan bitişi en önce kendileri öngördüğü için bu davalara yeltendiler. Ama şimdi kim davalarla uğraşırken, kimin yenilik savaşında önde olduğu görülüyor.

Sonuçta Apple'ın bitmesini de, Samsung'un bitmesini de istemem. Çünkü hepsi işime yarıyor.

Ayrıca lütfen bilgiyle konuşalım, iPhone'dan önce bu piyasayı bilmeyenler ve/veya incelemeyenler, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak burada ortalığı bulandırmasınlar. Halbuki bilgiye erişmek de çok kolay, Apple'ın baş rakibi (aslında Samsung değil) Google, bu konuda size gayet yardımcı oluyor!
Daha önce de yorumlarımızda yazdığımız gibi, şu meşhur dava Apple'a karşı antipati oluşturuken, zaten kendi mobil işlemci, lcd panel, bellek gibi en önemli par...
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nightsoldier 1 yıl
İstisansiz note serisinin en efsane cihazi. 2. Efsane de note 7 idi.
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BekirTemel 1 yıl
5 yılda gelinen nokta bataryada sıfır
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Fakirdepocu 1 yıl BekirTemel
BekirTemel
5 yılda gelinen nokta bataryada sıfır


Note 2 de daha uzun batarya suresi aliyorduk.
Kapitalistler iste.
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jimhendrix 1 yıl
çıkalı 5 sene, kullanmaya başlayalı 3.5 seneyi geçti. yeni nesil oyunlar hariç hala canavar gibi.
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DesertEagle67 2 yıl
Ekranı kırılmıştı 2 sene kırık ekranla kullandım note serisinin babası
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OrQuN 2 yıl
Zamanının en iyi telefonu tam 3 sene kullandım, şuan note 5 kullanıyorum aynı tadı alıyorum
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drjacob 2 yıl
Note serisinin efsanesi 2 yıl kullandım kral cihazdı
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KoşanBalık 2 yıl
2.eli dussede alsak
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apo424 5 yıl
video açılmıyor
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Alegro1453 5 yıl
Evet video acilmiyor. Lutfen duzeltin
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apo424 5 yıl
video bulunamadı diyor :( mümkün ise tekrar yükliyebilir misiniz? burdan yetkililere sesleniyorum note 2 mize sahip çıkalım :D
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DH Misafiri 5 yıl
Antalya'da Yıllık araç kiralayan kurumsal müşterilere, araç başına bir adet Samsung S4 Hediye edilmektedir. Ayrıntılar için antalyarentacars.net/...
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yüksel75 5 yıl
hafta sonu vatan da mega ile note2 aynı fiyatta idi, büyük ama çok güzel telefonlar.
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