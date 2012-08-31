Samsung Galaxy Note II video inceleme "Yeni Kral Sahnede"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Galaxy III ile Android tabanlı akıllı telefon dünyasında çıtayı yükselten Samsung, duyurusunu yeni yaptığı Galaxy Note II ile adını zirveye yazıyor. 5.5-inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekranı, 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemcisi, 2GB RAM'i, 3100 mAh kapasiteli pili ve özel kalemi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Galaxy Note II'nin merak edilen tüm detayları ve performans sonuçları video incelememizde.
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Umarım bu ve bundan sonra çıkan sonuçlar, hep tüketiciye yarar...
Ürün çeşitliliği candır...
En önemli soru da şu: Mobil olabilecek seviyede küçük ve az güç tüketen işlemciler ve diğer komponentler Samsung gibi teknoloji devleri tarafından üretilemese, kim nasıl mobil bir ürün üretebilir?
Dokunmatiği yeterince iyi olmayan, yahut yetersiz teknoloji nedeniyle büyüyen ebatlarından dolayı mecburen kaba saba olan dokunmatik ürünler piyasada zaten vardı. Apple'ın önceden varolan dokunmatik telefonlardaki bazı eksik noktaları, kullanışlılığı artıracak yönde tamamlayarak, teknolojiye bu yönde verdiği ivmeyi takdire şayan görmekte idim. Ama Patent savaşına girince, Apple'ın da neleri çaldığı ile ilgili konuşulmayan konular açılmış ve ortaya dökülmüş oldu.
shiftdelete.net/...
techno-labs.com/...
Apple, hepsini ben icat ettim diye millete gaz verse de, en basitinden eski dokunmatik Windows CE veya Palm yüklü HTC, Siemens, HP gibi telefonları dahi bilmeyenler zokayı bir miktar yutmuştu.
Mesela Samsung'un 1998'e ait hem dokunmatik hem tuşlu olan Windows CE 2.0 işletim sistemi yüklü bir telefonu. iPhone'un 2007'de çıktığını ve 1998'in teknolojisinin hangi seviyede olduğunu tekrar hatırlatalım:
pocketpcfaq.com/...
iPhone'a daha yakın seviyede üretilen smartphone'ların ise geçmişi, teknolojinin gelişimiyle bağlantılı olarak 2000, 2002 yıllarına kadar geri gidebiliyor, yani iPhone'dan 5-7 yıl öncesine:
windowsfordevices.com/...
(sayfayı aşağı doğru kaydırın.)
Burada ilk akıllı telefon işletim sistemi çalışmalarının başladığı tarihlerin 2001 ve öncesine dayandığını görebilirsiniz:
en.wikipedia.org/...
Dokunmatik ve telefon özelliği olmasa da 2003 yılına ait ilgi çeken bir ürün daha:
en.wikipedia.org/...
Şunu da bilmekte fayda var ki, kapasitif dokunmatik ekranın icadı 1960'lara dayanıyor:
inventors.about.com/...
Apple'ın dokunmatik ekranlı ilk telefonunun prototipi 1983 yılına ait olsa da;
pclabs.com.tr/...
Tam manasıyla mobil ve dokunmatik olan konsept ilk önce 1993 yılında IBM'den geldi:
forum.teknokulis.com/...
Şimdi tekrar soruyorum, iPhone tam olarak neyi icat etti? Cevap, varolan teknolojileri kullanışlı olacak bir biçimde birleştirme, tabi bir de reklam ve populerlik. Zaten patent konularına bakarsanız, dikdörtgen şekli, dış görünüş, parmak kaydırma şekilleri gibi konular yoğunlukta. Zaten icat edilen pek başka birşey de yok ki! İşte bu da hakim farkı:
proje.hurriyet.com.tr/...
Apple'ın teknolojinin topyekün mucidi olmadığı bu noktada, kopyala-yapıştır yapacakları (bunu da iyi yapmak bir meziyettir, küçümsemiyorum!) son 50 yıla ait kaynaklar da şimdilik tükendiği için, işte bu son dava hamleleri, malesef bir bitişin göstergeleri. Bu bir anda olmayacak olan bitişi en önce kendileri öngördüğü için bu davalara yeltendiler. Ama şimdi kim davalarla uğraşırken, kimin yenilik savaşında önde olduğu görülüyor.
Sonuçta Apple'ın bitmesini de, Samsung'un bitmesini de istemem. Çünkü hepsi işime yarıyor.
Ayrıca lütfen bilgiyle konuşalım, iPhone'dan önce bu piyasayı bilmeyenler ve/veya incelemeyenler, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak burada ortalığı bulandırmasınlar. Halbuki bilgiye erişmek de çok kolay, Apple'ın baş rakibi (aslında Samsung değil) Google, bu konuda size gayet yardımcı oluyor!