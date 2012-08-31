Samsung Galaxy Note II video inceleme "Yeni Kral Sahnede"

Galaxy III ile Android tabanlı akıllı telefon dünyasında çıtayı yükselten Samsung, duyurusunu yeni yaptığı Galaxy Note II ile adını zirveye yazıyor. 5.5-inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü Super AMOLED ekranı, 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemcisi, 2GB RAM'i, 3100 mAh kapasiteli pili ve özel kalemi ile tüm dikkatleri üzerine çeken Galaxy Note II'nin merak edilen tüm detayları ve performans sonuçları video incelememizde.

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