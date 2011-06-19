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Samsung Galaxy S 2 video inceleme

8 yıl
564,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung'un Android işletim sistemli Galaxy serisinin en yeni ve en güçlü üyesi olan Galaxy S 2'yi sizler için inceledik. Bu videomuzda Galaxy S 2 hakkında merak edilen herşeyi bulabilirsiniz.

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Elmeti 8 yıl en beğenilen
Böyle çok kapsamlı bir telefon için yetersiz bir inceleme olmuş
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darkmanozz 8 yıl
Olumsuz özellik olarak çözünürlük demişsiniz ama telefonu aldığımdan beri hiç mi hiç keşke daha fazla çözünürlük olsaydı falan demedim. Bence takılcak bi konu değil. Diğer telefon kullanıcıları amoled plus'ı görünce telefonlarından soğuyor. Ekran gerçekten bu anlamda fark yaratıyor.
Isınma problemi güncellemeden sonra büyük oranda azalıyor.
Olumsuz özellik olarak çözünürlük demişsiniz ama telefonu aldığımdan beri hiç mi hiç keşke daha fazla çözünürlük olsaydı falan demedim. Bence takılcak bi konu d...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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d3l1kanli 8 yıl
Kaan abi şu baştaki ayrıntıları verirken niye sırayla gitmiyorsunuz nasıl söyleyecekseniz bari öyle ayarlayın oradaki yazıları
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Noggin 2 yıl
Hort s3 miniden selamlarr
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Ryzen1200 2 yıl Noggin
Noggin
Hort s3 miniden selamlarr

Bende s3 mini vardı dayanamadım parçaladım
çok kasiyordu
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Baltalayıcı 2 yıl
İnşallah önümüzdeki günlerde S2 den S8 e geçiş yapıcam. Heralde zamanda yolculuk gibi bişey olucak benim için.
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Matrixde ki Zenci Adam 2 yıl
Bence en efsane samsung telefon
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ozgur561 2 yıl



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Captain_Ivy 2 yıl
s3 incelemesini de bekliyoruz konuyu hortlatan arkadaşlardan.
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mabovski 2 yıl
hala kullanıyorum
s2 candır.
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StG 44 2 yıl
Vay anasını
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
zamanın en akıllısı

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Androit kullanici 2 yıl
ALMAYIN ALDIRMAYIN

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StevenBayLouise 2 yıl
vay be zaman su gibi akıp geçiyor.Çok güzel bir telefondu.Şimdi üstüne katlayarak eklenen telefonlar çıktı.Zaman ne kadarda çabuk geçiyor yahu





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