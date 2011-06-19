Samsung Galaxy S 2 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|Hort s3 miniden selamlarr
Noggin
Bende s3 mini vardı dayanamadım parçaladım çok kasiyordu
|İnşallah önümüzdeki günlerde S2 den S8 e geçiş yapıcam. Heralde zamanda yolculuk gibi bişey olucak benim için.
|Bence en efsane samsung telefon
|s3 incelemesini de bekliyoruz konuyu hortlatan arkadaşlardan.
| hala kullanıyorum
s2 candır.
|Vay anasını
|zamanın en akıllısı
| ALMAYIN ALDIRMAYIN
|vay be zaman su gibi akıp geçiyor.Çok güzel bir telefondu.Şimdi üstüne katlayarak eklenen telefonlar çıktı.Zaman ne kadarda çabuk geçiyor yahu
Isınma problemi güncellemeden sonra büyük oranda azalıyor.