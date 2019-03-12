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Samsung Galaxy S10+ ve S9+ karşı karşıya

2 ay
9,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Samsung Galaxy S10+'ın kutusunu açıyor ve S9+ ile ilk karşılaştırmasını yapıyoruz. Galaxy Watch'ın da kutusunu açıp Gear Sport ile yan yana getiriyor, ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.


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Portraitclub 2 ay en beğenilen
Almak için bir sebep göremiyorum. Alt modeller üst modelleri aratmıyor artık 8,9 ayda bir model çıkarıyorlar verilen onca paraya yazık
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PeYLeR. 2 ay koyunsavar
Ben şu an ne s10 ne de s9 alacak değilim. İnanmıyorsanız bizzat gidip kendiniz test edin. Marka fanatikliği anladım da model fanboyu olarak ilk tanıdığım kişisiniz.
Ben şu an ne s10 ne de s9 alacak değilim. İnanmıyorsanız bizzat gidip kendiniz test edin. Marka fanatikliği anladım da model fanboyu olarak ilk tanıdığım kişisi...
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___Lawyer___ 2 ay
Burak gerçekten şu an DH da en iyi inceleme yapan kişi Mesut Çevik'in kullanmadan atıp tutmalarından Erdi'nin gereksiz şu şundan bu kadar puan alıyor muhabbetinden iyice sıkılmıştık. Tebrik ederim başarılarının devamını dilerim.
Burak gerçekten şu an DH da en iyi inceleme yapan kişi Mesut Çevik'in kullanmadan atıp tutmalarından Erdi'nin gereksiz şu şundan bu kadar puan alıyor muhabbeti...
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aycibin 2 ay
bu seviye telefonlarda ben işlemci snapdragon olmuş exynos olmuş bakmam.performans farkı kullanımda farketmez ama pil tüketimi konusunda exynos'lar daha başarılı olduğundan bence daha tatminkar.
yalnız internetteki batarya testlerinde yeni işlemciye ve artan bataryaya rağmen s9 serisi ile muadil kullanım süreleri vermiş.bu da biraz düşündürücü geldi bana
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0quz28 2 ay
telefon olarak hemen hemen her şeyi beğendiğimi söyleyebilirim ama bir sorun var 4100 mah bataryanın 5 saat gibi az ekran süresi vermesini hala anlamlandıramıyorum tek sorun bence bu samsung artık batarya optimizasyonunu düzgün bir yazılım ile çözmeli rakiplerinin aynı seviyelerde ki 4000 mah telefonları neredeyse %50 daha fazla ekran süreleri veriyor
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BerlinDuvarındakiÇatlak 2 ay
Bu videoyu izlerken az önce arka planda s9+ sipariş verdim. Artık huy oldu ben de en son ne çıkarsa onun bir altını alıyorum.
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©hosen 2 ay
seviyeli videolarını ve anlatım tarzını beğeniyorum.
animeci olduğunu her sahnede subliminal gösteriyorsun.
bir de anime inceleme ve tavsiye videoları oluştursan izlenir.
yapamam dersen birkaç anime tavsiyesi alabilirim
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___Lawyer___ 2 ay
Artık uzun bir Nova incelemesi gelsin lütfen. Ayrıca package disapler pro gibi bir uygulama ile normal arayüzü iptal ediyor musunuz merak ediyorum
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___Lawyer___ 2 ay
S10 Plus gerçekten hoş bir cihaz. Samsung yazılımsal olarak One Ui ile birlikte çok başka bir noktaya geldi. Artık olayın yazılım olduğunu nihayet anladı. Şu dakikadan sonra Samsung'un eğilmesi gereken nokta büyük firmaların sosyal medya platformları ile iyi bir optimazyon sağlanması bu da yavaş yavaş aşılıyor gibi. Telefon nezlinde konuşacak isem gayet dolu ve güzel bir telefon olmuş özellikle yüz tanıma şu an herkes tarafından fazlasıyla övülüyor.
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___Lawyer___ 2 ay
Burak gerçekten şu an DH da en iyi inceleme yapan kişi Mesut Çevik'in kullanmadan atıp tutmalarından Erdi'nin gereksiz şu şundan bu kadar puan alıyor muhabbetinden iyice sıkılmıştık. Tebrik ederim başarılarının devamını dilerim.
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Swothra 2 ay
Silinebilir.
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TearsForFears 2 ay
S10e bile s9 plustan iyi
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DH Misafiri 2 ay
Neden kiyaslanmasin? Zaman faktorunun ekranlara etki ettigi tek nokta Ghost Screen( ekran yanmasi) durumudur onun disinda kullanimla birlikte performans degeri mi dusuyor ekranin? Gayet mantikli bir kiyaslama ki Samsung yeni panellerini kullaniyor Hdr teknolojisini kullaniyor e haliyle bir onceki jenerasyonla kiyaslanmasi ve kiyaslanirken kulanilmis bir telefon olmasi sikinti olmaz! Soz konusu mesela batarya testi olsaydi size hak verirdim ancak boyle bir durum soz konusuysa gayet makul.
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