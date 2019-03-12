Samsung Galaxy S10+ ve S9+ karşı karşıya

Bu videoda Samsung Galaxy S10+'ın kutusunu açıyor ve S9+ ile ilk karşılaştırmasını yapıyoruz. Galaxy Watch'ın da kutusunu açıp Gear Sport ile yan yana getiriyor, ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.

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