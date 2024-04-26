iPhone satışlarında son 7 yılın en sert düşüşü, Android yükselişte

iPhone satışları düşüyor
ABD pazarına yönelik olarak CIRP tüketici araştırma ortaklığının yaptığı araştırmaya göre son 12 ayda aktif edilen cihazların yüzde 33’ü iPhone iken yüzde 67’si de Android. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 40 iPhone iken yüzde 60 Android idi.
iPhone yeni cihaz aktivasyonlarında son 7 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Raporda son yıllarda iPhone modellerinde yeni özelliklere çok fazla yer verilmemesi ve iPhone 11 gibi çok eski modellerin bile bugün sıkıntısız kullanılabilmesinin değişim döngüsünü çok uzattığına dikkat çekiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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