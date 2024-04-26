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    iPhone satışlarında son 7 yılın en sert düşüşü, Android yükselişte

    Son yıllarda iPhone değişim döngülerinin uzaması ve tüketicilerin alt seviyede Android telefonlara ilgi göstermesi pazarda dengeleri değiştirmeye başladı.       
    iPhone Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında bugün Android ve iOS haricinde herhangi bir işletim sistemi kendisine pay bulabilmiş değil . Her yıl bir milyardan fazla yeni cihazın katıldığı pazarda dengeler yavaş yavaş Android lehine değişmeye başladı.

    iPhone satışları düşüyor

    ABD pazarına yönelik olarak CIRP tüketici araştırma ortaklığının yaptığı araştırmaya göre son 12 ayda aktif edilen cihazların yüzde 33’ü iPhone iken yüzde 67’si de Android. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 40 iPhone iken yüzde 60 Android idi.

    iPhone yeni cihaz aktivasyonlarında son 7 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Raporda son yıllarda iPhone modellerinde yeni özelliklere çok fazla yer verilmemesi ve iPhone 11 gibi çok eski modellerin bile bugün sıkıntısız kullanılabilmesinin değişim döngüsünü çok uzattığına dikkat çekiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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