iPhone satışlarında son 7 yılın en sert düşüşü, Android yükselişte

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında bugün Android ve iOS haricinde herhangi bir işletim sistemi kendisine pay bulabilmiş değil . Her yıl bir milyardan fazla yeni cihazın katıldığı pazarda dengeler yavaş yavaş Android lehine değişmeye başladı.

iPhone satışları düşüyor

ABD pazarına yönelik olarak CIRP tüketici araştırma ortaklığının yaptığı araştırmaya göre son 12 ayda aktif edilen cihazların yüzde 33’ü iPhone iken yüzde 67’si de Android. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 40 iPhone iken yüzde 60 Android idi.

Apple’dan yeni yonga sürprizi 2 gün önce eklendi

iPhone yeni cihaz aktivasyonlarında son 7 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Raporda son yıllarda iPhone modellerinde yeni özelliklere çok fazla yer verilmemesi ve iPhone 11 gibi çok eski modellerin bile bugün sıkıntısız kullanılabilmesinin değişim döngüsünü çok uzattığına dikkat çekiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone satışları düşüyor, Android yükseliyor