Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Galaxy S4 Türkiye lansmanında sizler için Samsung'un Amerika ve Avrupa versiyonlarını test ettik, kafalardaki hangisi hızlı sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Bakalım 1.9GHz hızda çalışan Snapdragon 600 mü yoksa Samsung'un yeni gözdesi 4+4 çekirdek Exynos 5 Octa mı hızlı? Galaxy S4'ün iki farklı versiyonu, merak edilen detaylarıyla yanyana bu videomuzda. Aynı zamanda ilk değerlendirmeler, cihaza ilişkin diğer merak edilenler ve yorumlarmız da videomuzda.
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Adamlar videonun başında en az 5 Dk boyunca anlatıyor. "Bu bir inceleme değil sadece lansmandan kısa notlar" diye, detaylısı 1 hafta sonra gelecek diyorlar. Siz inceleme vasat olmuş diyorsunuz bir de tonla açıklama, üstat doğru videoyu izlediğinize emin misiniz?