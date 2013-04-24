Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video"

Samsung Galaxy S4 Türkiye lansmanında sizler için Samsung'un Amerika ve Avrupa versiyonlarını test ettik, kafalardaki hangisi hızlı sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Bakalım 1.9GHz hızda çalışan Snapdragon 600 mü yoksa Samsung'un yeni gözdesi 4+4 çekirdek Exynos 5 Octa mı hızlı? Galaxy S4'ün iki farklı versiyonu, merak edilen detaylarıyla yanyana bu videomuzda. Aynı zamanda ilk değerlendirmeler, cihaza ilişkin diğer merak edilenler ve yorumlarmız da videomuzda.

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