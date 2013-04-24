Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Octa, Snapdragon 600'e karşı "Özel video"

6 yıl
30,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S4 Türkiye lansmanında sizler için Samsung'un Amerika ve Avrupa versiyonlarını test ettik, kafalardaki hangisi hızlı sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Bakalım 1.9GHz hızda çalışan Snapdragon 600 mü yoksa Samsung'un yeni gözdesi 4+4 çekirdek Exynos 5 Octa mı hızlı? Galaxy S4'ün iki farklı versiyonu, merak edilen detaylarıyla yanyana bu videomuzda. Aynı zamanda ilk değerlendirmeler, cihaza ilişkin diğer merak edilenler ve yorumlarmız da videomuzda.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
karabeyefe 6 yıl en beğenilen smart1978
smart1978

Esaslı inceleme olmamış.

Ekran ı pentile olmasına rağmen Samsung un geliştirdiği adapt display RGB modu ile renk tonlaması doğruluğu artması gibi hiç bahsedilmemiş.

HTC ONE Xperia Z den de bahsedilmiş. Başlık o zaman yanlış ...

Snapdragon ile Exynos kıyaslaması deniliyor ama tek bir test programına göre yapılmış ve yapılan test programı tutarsızlığı ile meşhur.

Antutu gibi birsürü benchmark programları neden gösterilmedi?

Aslında gerek yok test olmayan Exynos sammmobile sitesinde Snapdrago nu
geçmiştir...


Olmamış. Bu işi yabancı site hatta kişiler daha profesyonel yapmakta. Gerçi onların ellerinde Exynos lu i9500 de var.

Burda asıl hatalı olan Samsung Türkiye de. Doğru inceleme için test ürünü Türkiye de yollanmalıydı. Gerçi şu son 1-2 gündür perakende paketliler bile alanlar var. Unboxing videoları şimiden youtube ta çoğalmakta.


Gümrükte sorun çıkmış Exynos lar gelememiş!? Peki Snapdragon lar nasıl gümrükten geçti !? ... Samsung Kore ile Samsung Türkiye ne yapıyor? Donanımhaber gibi kurumlara mı güvenmiyorlar? ...

Yine de bir emek var. Samsung Türkiye ye rağmen teşekkürler.

Bu incelemeyi hiç beğenmedim. Lansmanı gittik bir inceleme yaptık denilmiş.

Asıl sorumlusu Samsung !


Yani anlaşılan telefonu incelemek lansman haricinde anca satın alındığında yapılacak! Rezalet ...

Adamlar videonun başında en az 5 Dk boyunca anlatıyor. "Bu bir inceleme değil sadece lansmandan kısa notlar" diye, detaylısı 1 hafta sonra gelecek diyorlar. Siz inceleme vasat olmuş diyorsunuz bir de tonla açıklama, üstat doğru videoyu izlediğinize emin misiniz?
smart1978Esaslı inceleme olmamış.Ekran ı pentile olmasına rağmen Samsung un geliştirdiği adapt display RGB modu ile renk tonl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +94
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EndlessPowerr 6 yıl
tam tüketim toplumu olduk. bunlara karşı zaaflarımız daha da artıyor. s3 alıyoruz daha alışamadan satıyor yada başkasına veriyor s4 alıyoruz. ekonomimiz orta düzeyde kalıyor böylece tüketim toplumları statüsünde kalıyoruz. bir telefona iki bin lira veren adamın telefonunda on liralık kontör olmuyor çoğu zaman. s3ten ne farkı var şunun. neymiş kamerası bilmem kaç mp miş yok işlemcisi şu kadarmış. hangimiz bu farkı bu kadar belirleyici şekilde anlar. belki yüzde birimiz. vallah milli sermayemize yazık ediyoruz. başka ülkelere akıyor.
tam tüketim toplumu olduk. bunlara karşı zaaflarımız daha da artıyor. s3 alıyoruz daha alışamadan satıyor yada başkasına veriyor s4 alıyoruz. ekonomimiz orta d...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 6 yıl
Bu videoyu izledikten sonra erdi beye samsung mesut beye htc fanı diyenler artık susarlar
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
bingbang 5 yıl erdaluzun
erdaluzun
teknolojioku.com/...

Kardeş hayır mısın bu saatte bu hortların ne???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BÖCCÜK ♂ 5 yıl erdaluzun
erdaluzun

teknolojioku.com/...

Reklam ve hort yapmazsak yalnız.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
corumspor1967 5 yıl
Neden seçme hakkını bize vermedi Samsung ?

Seneye LTE ye geçiyoruz zaten.

2 modeli de çıkar isteyen istediğini alsın.

Öğle arası ayrıntılı inceledim ama belki farkına bile varmayacağız ama teşhir ürünü neden bizde satılanı değil de yurtdışı versiyonu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sizin teknolojiden anladiginizi hic sanmiyorum ben havuzda cikinca veya dustayken telefona dokunmadan muzik degistire biliyorum ayrica az daha dersinize calisin!!! Eldivenle algilamasi icin ayarlardan yuksek hassasiyeti acmaniz lazim bir boktan anladiginiz yok s4 u kotuleyin anca!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alarga01 5 yıl
Ben şimdi herhangi bir dükkana girip s4 almak istiyorum dediğimde bana Exynos mu vericek snapdragon mu vericek ? bunu nerden anlaya bilirim bide web tarayıcı olarak hangisini daha iyi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgty89 5 yıl alarga01
alarga01
Ben şimdi herhangi bir dükkana girip s4 almak istiyorum dediğimde bana Exynos mu vericek snapdragon mu vericek ? bunu nerden anlaya bilirim bide web tarayıcı olarak hangisini daha iyi ?

Turkiyede resmi olarak garantili olarak satilanlar exynoslu.baska yollarla getirilmis cihazlarda snapdragon lu olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YigitColak 5 yıl
Exynos
- resimler
- GPU
- Pil ömürü (1saat daha fazla)
Snapdragon
- HDR resimler
- Video
Galaxy nexus S4 desteği
Siz gerisine karar verin arkadaşlar ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KRALL 6 yıl
dahili barometre ve sıcaklık sensörü konusunda bilgisi olan varmı acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toyota_58 6 yıl
mesut bey ön ve arka kameranın aynı anda video çekmediğini söylemiş vede böyle birşey olsa imiş devrim olurdu demiş ama ben izlediğim videolarda ön ve arka kamera aynı anda videoda çekiyor resimde
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..dEnZeL.. 6 yıl toyota_58
toyota_58

mesut bey ön ve arka kameranın aynı anda video çekmediğini söylemiş vede böyle birşey olsa imiş devrim olurdu demiş ama ben izlediğim videolarda ön ve arka kamera aynı anda videoda çekiyor resimde

benim de bu dikkatimi çekti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydink_1903 6 yıl toyota_58
toyota_58
mesut bey ön ve arka kameranın aynı anda video çekmediğini söylemiş vede böyle birşey olsa imiş devrim olurdu demiş ama ben izlediğim videolarda ön ve arka kamera aynı anda videoda çekiyor resimde

15dk telefonu kullanarak inceleme hazırlanırsa o kadar olur. Bunun gibi çok hatta var, eldiven kullanımı için dokunmatik hassasiyet ayarını yapmadan telefon eldivenle kullanılamıyor demeleri gibi, ekrana dokunma sayısını en az %50azaltan smart scroll ve air Gesture ı gereksiz bulmaları gibi. Daha da sayılır.

Kolay gelsin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Var ya en çok "galaxy" nin söyleyiş tarzlarına takıldım :D Galaxy derken biraz yumuşatılarak söylenir. Kalaksi söylenmez ki :D kibar olmak lazım biraz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cgty89 6 yıl
Optimus g teknosada 1599 a dusmus.gayet alinabilir bir fiyat illa son model telefon almak isteniyorsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r4deon 6 yıl
scjuangu
Merhaba, çocuklar, iyi ya da kötü bu 3G telefon? Ben hediye olarak oğlum vermek satın almak istiyorum. onun birsthday geliyor. nasıl bu kamera hediye düşünüyorsunuz? bakın: tao.la/...

sanırım yabancı bi arkadaşımız googledan translate etmiş :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 6 yıl r4deon
r4deon

scjuangu

Merhaba, çocuklar, iyi ya da kötü bu 3G telefon? Ben hediye olarak oğlum vermek satın almak istiyorum. onun birsthday geliyor. nasıl bu kamera hediye düşünüyorsunuz? bakın: tao.la/...


sanırım yabancı bi arkadaşımız googledan translate etmiş :)

Hayır çakal adam aklı sıra reklam vermiş. Her yere dadanıyor bunlar. Çinli bir üyedir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
271 izlenme · 2 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
533 izlenme · 2 sa. yeni video
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,6b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,5b izlenme · 2 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
14b izlenme · 5 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim