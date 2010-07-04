Samsung N230 netbook tanıtıldı, ay içerisinde satışa sunuluyor

Önde gelen netbook üreticilerinden Samsung, yeni modeli N230'u satışa sunuyor. İlk detayları geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan N230, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. 1 Kilogramın altında ağırlığı, ince tasarımı ve Samsung tarafından "premium" olarak nitelendirilen Siyah hatlarıyla N230, tasarıma önem veren kullanıcıları hedef alıyor. İşlemci olarak 1.66GHz'de çalışan Intel Atom N450'den güç alan netbook, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 ile gelen Samsung N230'un diğer özellikleri arasında 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve isteğe bağlı seçenek olarak 3G modem gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile birlikte sunulan N230, 32Wh pil ile 7 saat, 66Wh pil ile de 13.8 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Samsung, yeni netbook modelini bu ay içerisinde 399$'lık etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunacak.