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Samsung N230 netbook tanıtıldı, ay içerisinde satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung N230 netbook tanıtıldı, ay içerisinde satışa sunuluyor
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Önde gelen netbook üreticilerinden Samsung, yeni modeli N230'u satışa sunuyor. İlk detayları geçtiğimiz Mayıs ayında ortaya çıkan N230, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. 1 Kilogramın altında ağırlığı, ince tasarımı ve Samsung tarafından "premium" olarak nitelendirilen Siyah hatlarıyla N230, tasarıma önem veren kullanıcıları hedef alıyor. İşlemci olarak 1.66GHz'de çalışan Intel Atom N450'den güç alan netbook, 1GB bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile birlikte geliyor.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 ile gelen Samsung N230'un diğer özellikleri arasında 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0 ve isteğe bağlı seçenek olarak 3G modem gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter ile birlikte sunulan N230, 32Wh pil ile 7 saat, 66Wh pil ile de 13.8 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Samsung, yeni netbook modelini bu ay içerisinde 399$'lık etiket fiyatıyla Amerika'da satışa sunacak.

Samsung N230 netbook tanıtıldı, ay içerisinde satışa sunuluyor
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Samsung N230 netbook tanıtıldı, ay içerisinde satışa sunuluyor
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hacı.basat 9 yıl
Netbook'da VIA işlemciden şaşmamak lazım, intel ne yapacağını şaşırdı. VIA işlemci bulamazsam bunu alacağıma gider Ideapad alırım daha iyi.
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BekirHan 9 yıl
Eklemişken insan yanına bide USB 3.0 eklerde bak bişileri değiştirdim demeye yüzü olur...
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synweap 9 yıl
sadece internet için tasarlanmış için bile olsa gerçekten vasatı aşamıyacak bi model.Fakat her zamanki gibi samsung şıklığında...
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mehmednaim 9 yıl
Bu forumlarla hiç işi olmayan ve bu ürünlere ihtiyaç duyan, haberimizin olmadığı çok geniş bir kullanıcı grubu var galiba. Yoksa sadece internet için bile çok yavaş kalan bu cihazları hâlâ nasıl satabilirler anlamak çok zor...
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Tora 9 yıl
Yıllar sonra bile ufak tefek makyajlarla sunulmuş bir ürün.
Çok gereksiz diğer modellere nazaran.
Ayrıca artık daha güçlü işlemlerin kullanılması iyi olur. N270'li netbookumda sinirden çatlıyorum.
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cancanax 9 yıl
N150 nin 250 gb 2 gb lık modeli de var...
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TurkishCoder 9 yıl

cancanax

N150 nin 250 gb 2 gb lık modeli de var...


n150 nin 2gb 250gb lık modelden farkları pili+bluetooth 3.0 desteği {(-1gb)}
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cancanax 9 yıl
Bu model yeni çıkacaksa n150 nedir ne farkı vardır?Ne saçma bir anlayıştır...?omnia neden vardır hd neden? omnia 2 neden? wave nedir?... falan filan diye de uzayabilir sorum...
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TurkishCoder 9 yıl
n150 ye 250 hdd 1gb kombinasyonu yap gönder :d tek fark pil belki onun pilini n150 taksak çalışır alsana 13 saat kullanm süresi
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MuwHinny 9 yıl
bir hata olmasın çoktur satılıyor zaten bu model
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