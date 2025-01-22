Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Türkiye fiyatı açıklandı

- Samsung Galaxy S25 Ultra Fiyatı
- Samsung Galaxy S25+ (Galaxy S25 Plus) Fiyatı
- Samsung Galaxy S25 Fiyatı
- Galaxy S25 Serisi Ön Sipariş Kampanyası
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Samsung Galaxy S25 Ultra Fiyatı
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB: 83.499 Türk Lirası
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 GB: 91.499 Türk Lirası
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1TB: 101.499 Türk Lirası
Samsung Galaxy S25+ (Galaxy S25 Plus) Fiyatı
- Samsung Galaxy S25+ 12/256 GB: 63.499 Türk Lirası
Samsung Galaxy S25 Fiyatı
- Samsung Galaxy S25 12/128 GB: 51.499 Türk Lirası
- Samsung Galaxy S25 12/256 GB: 55.499 Türk Lirası
Galaxy S25 Serisi Ön Sipariş Kampanyası
Samsung Galaxy S25 modelleri, 9 Şubat 2025 tarihine kadar ön sipariş kampanyası ile çeşitli avantajlar sunacak. Galaxy S25 Ultra modelinde ön sipariş dönemine özel olarak "Aynı fiyata iki katı hafıza" kampanyası bulunuyor. 256 GB fiyatına 512 GB modeli satın alabilirsiniz. Ön sipariş dönemi boyunca eski telefonunu verenlere Galaxy S25 Ultra için ek 8.000 TL takas desteği, Galaxy S25 ve S25+ için ise ek 5.000 TL takas desteği sağlanacak.
Galaxy S25 serisi ile birlikte satın alacağınız şeffaf telefon kılıfında %50 indirim, Galaxy Watch Ultra modelinde ise sepette %20 indirim uygulanacak. Samsung Shop uygulamasından yapılacak siparişlerde Galaxy SmartTag2 hediye edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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