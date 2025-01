Daha güçlüsü yok! Beklenen Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtıldı: İşte tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen Galaxy S25 serisini tanıttı. Çok daha gelişmiş ve zengin yapay zekalı Galaxy AI özellikleriyle gelen yeni seri, aynı zamanda Android’in de en güçlüsü konumunda. Düzenlenen etkinlikle birlikte serinin tepe modeli olan Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı ve özellikleri açıklandı. Galaxy S25 Ultra ne zaman çıkacak sorusu cevap bulurken tüm merak edilenler de açıklığa kavuşturuldu.

Her şey yapay zeka ile ilgili 🤖

Samsung, Galaxy AI yapay zeka özellikleri Galaxy S25 Ultra ve serinin geri kalanında daha da geliştiriyor. Artık Galaxy S25 serisinde yapay zekaya erişmek için bir uygulamaya gitmeye gerek kalmıyor. Yan tuşa uzun basıldığında doğrudan Google Gemini ile doğal dilde sohbet edilip istenen görev verilebiliyor. Örneğin, Gemini’dan “Bu videoda bahsedilen yerleri listele ve Not olarak kaydet” isteğinde bulunulabilecek. Bu yıl itibariyle Galaxy S25 serisinde Bixby, artık varsayılan asistan olmayacak. Bunun yerine anlaşıldığı gibi Gemini, ana asistan olacak. Yan taraftaki düğme de yine doğrudan bu asistanı çalıştıracak. Bixby ise kendi uygulamasıyla cihazda yer alamya devam ediyor.

Gemini sayesinde herhangi önemli bir tarihi takvime ekleyebilir ve bunu istediğiniz birisine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz. Bu özellikler WhatsApp ve Spotify'ın eklenmesiyle ilk olarak Google Workspace ve Samsung yerel uygulamalarında çalışacak.

Galaxy AI özellikleri arasında dikkat çekenlerden birisi Now Brief olacak. Now Brief, günlük rutinlerinizi anlayarak yapay zeka destekli uyku analizleri ve kişiselleştirilmiş bir özet sunacak. Now Brief, ayrıca Now Bar ile de kilit ekranında gösterilecek. Samsung Now Bar'ı, günlük eylemlerinizi ve en çok kullanılan uygulamarınızı kilit ekranınıza entegre ederek kişiselleştirmeye yeni bir anlam kazandıran bir özellik olarak tanımlıyor. Rutinleriniz elbette sadece anlamakla kalınmıyor. Örneğin her gün belirli bir saatte aracınıza binip Bluetooth'u açıyorsanız Galaxy S25 Ultra, bunu sizin için otomatikleştirecek. Bu rutinleri özelleştirmek de mümkün.

Cross-app Action özelliği ile sadece konuşarak restoran arayabilir ve konumu anında arkadaşınıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bunu yaparken birden fazla uygulama açmaya da gerek yok.

Tam Boyutta Gör AI ile Portre Çekimleri sayesinde ise ters ışık koşullarında bile gerçekçi tonlarda ve doğal cilt dokusu görünümüne sahip fotoğraflar yakalanabiliyor. My Filter özelliğini kullanarak fotoğraflarınıza daha şık bir görünüm kazandırabilir veya çekim sırasında ya da sonrasında kaydedilmiş fotoğraflardan kendi filtrelerinizi oluşturabiliyorsunuz. Benzer şekilde Nightography Video özelliğiyle gece video çekerken detaylı ve net bir görünüm sunmak için en ideal sarsıntı azaltma işlemi yapay zeka ile uygulanıyor.

Galaxy AI’da önceki nesil telefonlarda bulunan Circle to Search gibi diğer yapay zeka özellikleri de Galaxy S25 UItra’da ve diğer aile üyelerinde olacak. Bu arada Samsung, kamera ve düzenleme yeteneklerini güçlendiren NPU destekli ProVisual Engine’i de geliştirdiğini belirtiyor.

Galaxy S25 serisi ile yapay zeka deneyimi cihazın her köşesinde olacak diyebiliriz kısaca. Örneğin, hatırlayabildiğiniz belirli öğeleri tanımlayarak telefonunuzdan bir fotoğraf veya video bulmasını isteyebilir veya cihazda manuel olarak gezinmek zorunda kalmadan belirli ayarları değiştirmesini söyleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri ile neler sunuyor 🤔





Galaxy S25 Ultra, yapay zeka özellikleriyle kullanıcı deneyimini daha kişiselleştirilmiş bir şekilde yükseltmeye çalışıyor. İşte Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri, fiyatı ve tüm detayları:

Tasarım 🌌

Galaxy S25 Ultra, Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Siyah ve Titanyum Gümüş olmak üzere dört farklı renk ve titanyum çerçeve tasarımıyla birlikte geliyor. Galaxy S25 Ultra, tasarım olarak Galaxy S24 Ultra’ya büyük oranda benziyor ancak artık köşeler daha yuvarlak hatlara sahip. Yan çerçeveler de artık tamamen düz yapıda.

Tam Boyutta Gör Çift SIM, eSIM desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Android 15 ve One UI 7 ile gelen Samsung Galaxy S25 Ultra, 162.8 x 77.6 x 8.2mm boyutlarında ve 218 gram ağırlığında olacak. Dolayısıyla telefon, önceki nesilden hem daha ince hem de daha hafif yapıda. Bu arada telefonun ön tarafında Corning Gorilla Armor koruma, arka tarafında ise Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma bulunuyor. Telefonda suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sertifikası da bulunuyor.

Ekran korumasından bahsetmişken Galaxy S25 Ultra, 6.9 inçlik ProScaler düz Dynamic AMOLED 2X ekranında WQHD (3120 x 1440) çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. ProScaler, gelişmiş AI algoritmalarıyla çözünürlüğü artırarak, ekran ayarlarını yapmanıza gerek kalmadan yüksek çözünürlükte bir görüntüleme deneyimi sunacak. ProScaler ile yüzde 43 geliştirilmiş görüntü kalitesi sayesinde daha sürükleyici görüntüleme deneyimi ve oyun keyfi vadediliyor.

Bu arada entegre S Pen desteğiyle donatılan S25 Ultra, not alma, çizim yapma ve doküman düzenleme gibi işlemlerde kullanıcılara yaratıcılıklarını sergileme fırsatı sunuyor. Ancak artık S Pen'de bluetooth desteği bulunmuyor. Artık havadan yapılan hareketler haliyle çalışmıyor.

Kamera 📸

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra, önceki seride olduğu gibi dörtlü arka kamera kurulumuyla geliyor. 50 MP Ultra geniş, 2x optik zoom kalitesinde yakınlaştırma yapan 200 MP geniş açı, 5x optik zoom ve 10x optik zoom kalitesinde yakınlaştırma yapabilen 50 MP telefoto ve 3x optik zoom yapabilen 10 MP telefoto kamera bu kurulumun bileşenlerini oluşturuyor.

Bu kameralar da elbette yapay zeka ile harmanlanıyor. Farklı ışık koşullarını algılayabilen Nesneye Duyarlı Yazılım sayesinde ten renkleri ve dokular, tüm doğallığıyla ve gerçekçiliğiyle yakalanıyor. Farklı ışık koşullarına uyum sağlayabilen, gelişmiş Nesneye Duyarlı Yazılımın yanı sıra AI destekli ProVisual Engine renkleri ve detayları iyileştiriyor.

Performans 💪

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra, önceki nesle göre CPU tarafında yüzde 37, GPU tarafında yüzde 30 ve NPU (Nöral İşlem Birimi) tarafında da yüzde 40 performans artışı sunan 3nm sürecinde üretilmiş Snapdragon 8 Elite for Galaxy ile geliyor. Bilindiği üzere "for Galaxy" etiketi taşıyan bu yongaların saat hızları standart yongaya göre daha yüksek. Bu da benzer işlemciyi kullanan telefonlar arasında Galaxy S25 Ultra'yı ve ailenin geri kalanını bir adım öne taşıyor.

Samsung ayrıca Galaxy S25 Ultra modelinde 12 GB RAM sunuyor. Esasında bu tarafında RAM kapasitesinin 16 GB’a çıkması bekleniyordu ancak bu adım atılmadı. Öte yandan depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor.

Samsung, Galaxy S25 Ultra ile birlikte bir kez daha 5000 mAh batarya kullanıyor. Bu batarya yine 45W hızlı şarj, 25W kablosuz şarjı destekliyor. Samsung, Galaxy S25 Ultra’in bu batarya ile 31 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor. One UI 7.0 ve Android 15 ile birlikte gelen telefon için Samsung, 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini garanti ediyor. Dolayısıyla 2032 yılına kadar bu cihazlar güncel kalacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri 📱

Ekran : 6.9 inç WQHD (3120 x 1440) Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

: 6.9 inç WQHD (3120 x 1440) Dynamic AMOLED 2X, 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Elite for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP + 10MP (telefoto)

: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 50MP + 10MP (telefoto) Ön kamera : 12MP

: 12MP Batarya : 5000 mAh (45w kablolu, 25W kablosuz)

: 5000 mAh (45w kablolu, 25W kablosuz) Yazılım : One UI 7.0, Android 15

: One UI 7.0, Android 15 Boyut ve ağırlık : 162.8 x 77.6 x 8.2mm, 218 gram

: 162.8 x 77.6 x 8.2mm, 218 gram Diğer: Çift SIM, eSIM desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı 💲

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S25 Ultra, Titanyum Mavi, Titanyum Gri, Titanyum Siyah ve Titanyum Gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki, Samsung Galaxy S25 Ultra fiyatı ne kadar? Galaxy S25 Ultra fiyatı 83 bin 499 TL olarak açıklandı.

Galaxy S25 Ultra 256GB: 83.499 TL

Galaxy S25 Ultra 512GB: 91.499 TL

Galaxy S25 Ultra 1 TB: 101.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra ne zaman çıkacak 🗓️

Galaxy S25 Ultra, 22 Ocak’ta diğer modellerle birlikte ön siparişe açıldı. Samsung’un ilk gelişmiş yapay zeka ile gelen Galaxy S25 serisini bugünden itibaren ön sipariş verebilirsiniz. Teslimatlar ise Şubat ayında başlayacak.

