Galaxy S25 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı: 909 euro'dan başlayacak

Görünüşe bakılırsa bu serinin fiyatları, önceki nesil olan Galaxy S24 ile neredeyse aynı olacak. Ancak yine de yeni nesil telefonları satın almak için hatırı sayılır bir meblağ ödemek gerekecek. Serinin giriş modeli olan 128 GB depolama alanına sahip S25'in 909 euro, 256 GB'lık modelin ise 969 euro civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor.
Ailedeki diğer modellerin fiyatları 1.000 euro'nun üzerinde olacak. Listeye göre orta seviye varyant olarak konumlandırılan S25+'ın 256 GB modeli 1.159 euro'ya satılacak. Buna ek olarak en pahalı model olan Galaxy S25 Ultra'nın 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için 1.459 euro'yu gözden çıkarmak gerekecek. Daha fazla depolama alanı isteyen kullanıcılar için fiyatlar daha da yükselecek.
Galaxy S25 serisi için sızdırılan Avrupa fiyatları şöyle:
- Galaxy S25: [128 GB] - 909 euro
- Galaxy S25: [256 GB] - 969 euro
- Galaxy S25+: [256 GB] - 1.159 euro
- Galaxy S25 Ultra: [256 GB] - 1.459 euro
Daha önceki sızıntılarda Galaxy S25 serisinin fiyatlarının önemli ölçüde artacağı belirtiliyordu. Ancak son gelen bu bilgilere göre, Samsung fiyatlarda büyük bir artışa gitmeyecek gibi görünüyor. Ancak yine de kesin bilgi için lansmanı beklememiz gerek. Samsung'un 22 Ocak'ta gerçekleşecek tanıtım etkinliğinde Galaxy S25 Slim modelini de sergilenmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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