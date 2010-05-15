Samsung Q serisi dizüstü bilgisayarların yeni üyeleri tanıtıldı

Dizüstü bilgisayar üreticilerinde Samsung, Q serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayarlarına yeni modellerini ekledi. Samsung'un Q330, Q430 ve Q530 olarak adlandırığı dizüstü bilgisayarlar ince ve şık tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Samsung'un 27 mm kalınlığa sahip olan yeni modellerinde Intel Core i3-350M (2.26GHz) işlemcisine yer verilmiş. 13.3 inç (Q330), 14 inç (Q430) ve 15.6 inç (Q530) boyutlu LED aydınlatmalı ekranlara sahip olan bilgisayarlarda görüntü oranı 16:9, ekran çözünürlüğü ise 1366x768 olarak belirlenmiş. Windows 7 Home Premium işletim sistemi ,Wi-Fi 802.11 bg/n, 6 hücreli batarya, çizilmeye karşı dayanıklı yüzey, web kamerası, 3 adet USB 2.0 giriş ve HDMI çıkışı, Samsung'un yeni modellerinin sahip olduğu ortak özellikler olarak belirtiliyor. Samsung'un Q serisi altında üreteceği yeni bilgisayarların birbirinden ayıran özellikleri ise şu şekilde belirtiliyor. Samsung'un yeni bilgisayarlarının tamamında 27 mm kalınlık sabit tutulmuş. Samsung'un yeni bilgisayarları 1.96 kg, 2.05 kg ve 2.33 kg ağırlığa sahip.

13.3 inç boyutlu Samsung Q330'da sistem belleği 3GB DDR3, sabit disk kapasitesi 320 GB olarak belirlenirken grafik işlemleri için Intel HD entegre grafik işlemcisi uygun görülmüş. Samsung'un 14 inç'lik modeli Q430'da 3GB DDR3 sistem belleği ve 320 GB kapasiteli sabit disk kullanılmış fakat ekran kartı tercihi 512 MB belleğe sahip NVIDIA GeForce 310M'den yana yapılmış. Samsung'un Q serisine dahil ettiği 15.6 inç'lik model olan Q530'da 4 GB DDR3 sistem belleğine ve 500 GB sabit diske yer verilirken, ekran kartı olarak 1 GB bellekli NVIDIA GeForce 330M kullanılmış.

Samsung'un Q serisi yeni dizüstü bilgisayarları Q330, Q430 ve Q530'un fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı.