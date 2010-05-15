Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Samsung Q serisi dizüstü bilgisayarların yeni üyeleri tanıtıldı

Samsung, Q serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayalarına 3 yeni model ekledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14b
1
10
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Q serisi dizüstü bilgisayarların yeni üyeleri tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Dizüstü bilgisayar üreticilerinde Samsung, Q serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayarlarına yeni modellerini ekledi. Samsung'un Q330, Q430 ve Q530 olarak adlandırığı dizüstü bilgisayarlar ince ve şık tasarımlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Samsung'un 27 mm kalınlığa sahip olan yeni modellerinde Intel Core i3-350M (2.26GHz) işlemcisine yer verilmiş. 13.3 inç (Q330), 14 inç (Q430) ve 15.6 inç (Q530) boyutlu LED aydınlatmalı ekranlara sahip olan bilgisayarlarda görüntü oranı 16:9, ekran çözünürlüğü ise 1366x768 olarak belirlenmiş. Windows 7 Home Premium işletim sistemi ,Wi-Fi 802.11 bg/n, 6 hücreli batarya, çizilmeye karşı dayanıklı yüzey, web kamerası, 3 adet USB 2.0 giriş ve HDMI çıkışı, Samsung'un yeni modellerinin sahip olduğu ortak özellikler olarak belirtiliyor. Samsung'un Q serisi altında üreteceği yeni bilgisayarların birbirinden ayıran özellikleri ise şu şekilde belirtiliyor. Samsung'un yeni bilgisayarlarının tamamında 27 mm kalınlık sabit tutulmuş. Samsung'un yeni bilgisayarları 1.96 kg, 2.05 kg ve 2.33 kg ağırlığa sahip.

13.3 inç boyutlu Samsung Q330'da sistem belleği 3GB DDR3, sabit disk kapasitesi 320 GB olarak belirlenirken grafik işlemleri için Intel HD entegre grafik işlemcisi uygun görülmüş. Samsung'un 14 inç'lik modeli Q430'da 3GB DDR3 sistem belleği ve 320 GB kapasiteli sabit disk kullanılmış fakat ekran kartı tercihi 512 MB belleğe sahip NVIDIA GeForce 310M'den yana yapılmış. Samsung'un Q serisine dahil ettiği 15.6 inç'lik model olan Q530'da 4 GB DDR3 sistem belleğine ve 500 GB sabit diske yer verilirken, ekran kartı olarak 1 GB bellekli NVIDIA GeForce 330M kullanılmış.

Samsung'un Q serisi yeni dizüstü bilgisayarları Q330, Q430 ve Q530'un fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Samsung Q serisi dizüstü bilgisayarların yeni üyeleri tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
Samsung Q serisi dizüstü bilgisayarların yeni üyeleri tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaansen32 9 yıl
klavye sony taklidi diyen arkadaşlar macbook lara bir baksınlar tasarım neye benziyor diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtyilmz 9 yıl

zyka

klavye sony taklidi diyen arkadaşlar macbook lara bir baksınlar tasarım neye benziyor diye


zaten sony de MacBook tan esinlenmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
klavye Sony taklidi olmuş, kasa alüminyum ise sıcaklığı yukarı(ellere) verir
ilk resim de ne öyle, otobüste kucak kucağa giden yolcular gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeCCe 9 yıl
neden böyle makinaları 5650 5730 yada nvıdıanın bunlara eşdeğer;hatta daha iyi kartlarıyla tamamlamıyorlar?
nedir yani bu 320m 330m 240m ya 5650 hepsini ezip geçiyor zaten bunların..yeni makinalarada bunları koymanın ne mantığı var anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
İş bilgisayarı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 9 yıl
intel işlemcilerden gına geldi, fiyat/performansı kimse bilmez hesabı yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İrfan.S 9 yıl
Sony'nin klavye tasarımını kullanmış. Daha yenilikçi olmasını beklerdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kittyhunter 9 yıl
Gittikçe hafifleşiyor hadi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14002 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, dizüstü bilgisayar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Monster Dizüstüler Hakkında Her Şey! 9 yıl Alarko yoğuşmalı Kombi teknolojisini anlatıyor 9 yıl Arçelik, VRS ThermaGREEN ısı pompalı sistemleri ile Dünya Devlerine Kafa Tutuyor! 9 yıl Arçelik'den Güneş Enerjisi ile çalışan klima! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim