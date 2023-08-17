Samsung katlanabilir tablet çıkaracağını resmen doğruladı

Tae Moon Roh konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Akıllı telefona uygulananlar daha sonra tablet ve dizüstü bilgisayarlara da yayılacak. Bu amaçla Samsung olarak bu işe çok fazla kaynak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Birkaç önemli kriteri karşılamalı
Tae Moon Roh'a göre şirketin katlanabilir tableti "ince ve hafif" olmalı ki kolayca taşınabilsin. Aynı zamanda endişelenmeden kullanılabilmesi için "sağlam ve dayanıklı" olması da gerekiyor. Hatırlarsanız şirket CES 2023'de Samsung Flex Hybrid isimli bir konsept bir cihaz sergilemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.