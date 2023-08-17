Tam Boyutta Gör Samsung Mobile başkanı Tae Moon Roh, Independent gazetesine verdiği bir röportajda, şirketin piyasaya sürülmek üzere katlanabilir ekranlı tablet ve dizüstü bilgisayarlar geliştirdiğini doğruladı. Deneyimli yönetici böylece şirketin bu yönde bir planının olduğunu birinci ağızdan doğruladı.

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Tae Moon Roh konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Akıllı telefona uygulananlar daha sonra tablet ve dizüstü bilgisayarlara da yayılacak. Bu amaçla Samsung olarak bu işe çok fazla kaynak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Samsung Mobile'ın patronu katlanabilir tablet ve dizüstü bilgisayarlar için "temel teknolojiyi" hazır hale getirdiklerini ve bu tür cihazları "tüketicilere anlamlı yenilikler sunmaya hazır olduklarında" piyasaya süreceklerini söyledi.

Birkaç önemli kriteri karşılamalı

Tae Moon Roh'a göre şirketin katlanabilir tableti "ince ve hafif" olmalı ki kolayca taşınabilsin. Aynı zamanda endişelenmeden kullanılabilmesi için "sağlam ve dayanıklı" olması da gerekiyor. Hatırlarsanız şirket CES 2023'de Samsung Flex Hybrid isimli bir konsept bir cihaz sergilemişti.

Tam Boyutta Gör 2023 yılı itibarıyla Samsung'un ürün yelpazesinde yalnızca katlanabilir akıllı telefonlar var. Bu cihazlar Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri altında sunuluyor. Söz konusu serilerdeki en yeni modellerin kısa süre önce tanıtılan Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Fold 5 olduğunu hatırlatalım.

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Samsung katlanabilir tablet çıkaracağını resmen doğruladı