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    Galaxy S26 Ultra, değişken diyaframlı kameraya sahip olabilir

    Samsung, daha önce Galaxy S serisinde var olan ve kaldırılan değişken diyafram açıklığına sahip kamera özelliğini Galaxy S26 Ultra'ya getirebilir. Peki bu özelliğin faydaları neler?
    Galaxy S26 Ultra, değişken diyaframlı kameraya sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, daha önce Galaxy S serisinde var olan ve kaldırılan bir kamera özelliğini Galaxy S26 Ultra ile yeniden getirerek kamera deneyimini bir üst seviyeye çıkarabilir.

    Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın kamerasına değişken diyafram özelliğini getirebilir. Kaynak, bu özelliğin yalnızca telefonun ana kamerasında yer alacağını belirtiyor. Huawei ve Xiaomi bu özelliği amiral gemisi telefonlarında sunuyor ancak bunu ilk kullanan üretici değiller.

    Değişebilen diyafram açıklığının avantajları neler?

    Samsung, İlk olarak Galaxy S9 ve Galaxy S9+ ile değişebilen diyafram açıklığını duyurmuştu. Bu telefonlar sahneye bağlı olarak f1.5 ve f2.4 arasında geçiş yapabiliyordu. f1.5 diyafram açıklığı, kamera sensörüne daha fazla ışık girmesini sağlayarak daha az gürültülü fotoğraflar çekilmesine olanak sağlıyordu ancak daha dar bir görüş alanı sunuyordu. f2.4 diyafram ise gün ışığında veya daha geniş bir odak alanına ihtiyaç duyulan durumlarda daha ideal bir kullanım sunuyordu.

    Bu çift diyafram özelliği Galaxy S10 serisinde de yer aldı, ancak Samsung bu özelliği Galaxy S20 serisiyle kaldırdı. Şirketin Galaxy S26 serisiyle değişken diyaframı yeniden getirmeyi planladığı anlaşılıyor. Ancak, Xiaomi 14 Ultra'daki gibi gerçekten değişken diyafram mı (birden fazla ayar)yoksa Galaxy S9'daki gibi sadece çift diyafram mı (sadece iki ayar)sunacağı henüz belli değil.

    Samsung, Galaxy S24 Ultra'da 5x optik zumlu telefoto kamera için 50MP sensör tanıttı ve Galaxy S25 Ultra'da, ultra geniş kameranın çözünürlüğünü 50MP'ye çıkardı. Şirketin Galaxy S26 Ultra ile 3x zum yapabilen telefoto kameranın çözünürlüğünü 50MP'ye çıkarması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s26-ultra-camera-variable-aperture-rumor/ https://x.com/TechKard/status/1899825429856567358
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