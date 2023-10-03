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    Samsung Notes'un Galaxy Book harici dizüstü PC'lerde kullanılması engellendi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Book harici dizüstü bilgisayarlarda Notes uygulamasının kullanılmasını engelledi. Şirketin not alma uygulaması artık sadece kendi cihazlarında çalışıyor.
    Samsung Notes, Galaxy Book harici dizüstü PC'lerde engellendi Tam Boyutta Gör
    Samsung Notes artık resmi olarak Galaxy Book serisi dışındaki dizüstü bilgisayarlarda kullanılamıyor. Güney Koreli şirket uygulamanın Galaxy Book harici cihazlarda çalışmasını engellemiş durumda. Bu değişiklik, birkaç kullanıcı tarafından doğrulandı.

    Samsung bu hamlesi ile temel araçlarını kendi ürünleriyle sınırlandırarak genel kullanımdan uzak tutmayı amaçlıyor. Bu nedenle şirkete ait olmayan farklı bir Windows dizüstü bilgisayarda Samsung Notes açıldığında "Bu uygulama yalnızca Galaxy Book'larla çalışır" şeklinde bir uyarı ekrana geliyor.

    Samsung Notes, Galaxy Book harici dizüstü PC'lerde engellendi Tam Boyutta Gör

    Strateji değişti

    Samsung Notes notlar oluşturmanıza, bunlar üzerinde iş birliği yapmanıza ve hatta çizim ve boyama yapmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir not alma uygulaması olarak kullanıma sunuldu. İlk etapta Galaxy Note serisi için geliştirilmişti ancak daha sonra S Pen destekli tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi farklı cihazlara da yayıldı.

    Samsung birkaç yıl önce Galaxy Book serisini piyasaya sürdüğünde, Samsung Notes bu cihazlarda önceden yüklenmiş olarak geliyordu, ancak uygulamanın Windows sürümünün diğer dizüstü bilgisayarlarda da kullanılmasına izin veriliyordu. Şimdi ise şirket pazar stratejisinde bir değişiklik yapmış gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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