Samsung Notes'un Galaxy Book harici dizüstü PC'lerde kullanılması engellendi

Tam Boyutta Gör Samsung Notes artık resmi olarak Galaxy Book serisi dışındaki dizüstü bilgisayarlarda kullanılamıyor. Güney Koreli şirket uygulamanın Galaxy Book harici cihazlarda çalışmasını engellemiş durumda. Bu değişiklik, birkaç kullanıcı tarafından doğrulandı.

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Samsung bu hamlesi ile temel araçlarını kendi ürünleriyle sınırlandırarak genel kullanımdan uzak tutmayı amaçlıyor. Bu nedenle şirkete ait olmayan farklı bir Windows dizüstü bilgisayarda Samsung Notes açıldığında "Bu uygulama yalnızca Galaxy Book'larla çalışır" şeklinde bir uyarı ekrana geliyor.

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Strateji değişti

Samsung Notes notlar oluşturmanıza, bunlar üzerinde iş birliği yapmanıza ve hatta çizim ve boyama yapmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir not alma uygulaması olarak kullanıma sunuldu. İlk etapta Galaxy Note serisi için geliştirilmişti ancak daha sonra S Pen destekli tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi farklı cihazlara da yayıldı.

Samsung birkaç yıl önce Galaxy Book serisini piyasaya sürdüğünde, Samsung Notes bu cihazlarda önceden yüklenmiş olarak geliyordu, ancak uygulamanın Windows sürümünün diğer dizüstü bilgisayarlarda da kullanılmasına izin veriliyordu. Şimdi ise şirket pazar stratejisinde bir değişiklik yapmış gibi görünüyor.

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