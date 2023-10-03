Samsung Notes'un Galaxy Book harici dizüstü PC'lerde kullanılması engellendi

Samsung bu hamlesi ile temel araçlarını kendi ürünleriyle sınırlandırarak genel kullanımdan uzak tutmayı amaçlıyor. Bu nedenle şirkete ait olmayan farklı bir Windows dizüstü bilgisayarda Samsung Notes açıldığında "Bu uygulama yalnızca Galaxy Book'larla çalışır" şeklinde bir uyarı ekrana geliyor.
Strateji değişti
Samsung Notes notlar oluşturmanıza, bunlar üzerinde iş birliği yapmanıza ve hatta çizim ve boyama yapmanıza olanak tanıyan kullanışlı bir not alma uygulaması olarak kullanıma sunuldu. İlk etapta Galaxy Note serisi için geliştirilmişti ancak daha sonra S Pen destekli tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi farklı cihazlara da yayıldı.
Samsung birkaç yıl önce Galaxy Book serisini piyasaya sürdüğünde, Samsung Notes bu cihazlarda önceden yüklenmiş olarak geliyordu, ancak uygulamanın Windows sürümünün diğer dizüstü bilgisayarlarda da kullanılmasına izin veriliyordu. Şimdi ise şirket pazar stratejisinde bir değişiklik yapmış gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.