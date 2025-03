Samsung, Galaxy S23 serisi için Android 15 (One UI 7) betayı sundu

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra için Android 15 tabanlı One UI 7.0 beta güncellemesi sunmaya başladı. Hindistan ve Kore’nin ardından Amerika’daki kullanıcılara sunulan güncelleme, “S91xBXXU8ZYC3” sürümüyle geliyor. Güncellemenin indirme boyutu yaklaşık 4.7 GB ve Mart 2025 güvenlik güncellemesini de içeriyor.

One UI 7 beta güncellemesi neler getiriyor?

One UI 7 beta güncellemesi, kullanıcı deneyimini iyileştiren yeni özellikler ve iyileştirmeler getiren Android 15’e dayanıyor. Yeni simgelerle yeniden tasarlanmış arayüz, önemli bilgilere kolay erişim için yeni Now Bar ve daha hızlı ayarlamalar için ayrı hızlı ayarlar paneli içeriyor. Artık uygulama çekmecesi dikey. Ayrıca ana ekranınıza ekleyebileceğiniz yeni araç takımları var. Kilit ekranı ve ana ekran artık cihazınızı kişiselleştirmenin daha fazla yolunu sunuyor. Kamera uygulaması da fotoğraf ve video deneyimini iyileştiren yeni özellikler aldı. One UI 7, çeşitli yapay zeka özellikleri de getiriyor.

Galaxy S23 Android 15 beta nasıl indirilir?

Galaxy S23 kullanıcılarının One UI 7 beta programına katılmak için Samsung Members uygulamasını açıp, Samsung Hesapla giriş yaptıktan sonra Beta bölümündeki talimatları izlemeleri yeterli. Kaydolduktan sonra, Ayarlar - Yazılım Güncellemesi - İndir ve yükle adımlarından sonra Android 15 beta sürüm yükleme ekranı gelecektir.

