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Samsung'dan üç arka kameralı telefon | Mobilite

7 ay
14,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Huawei Mate 20 Lite'ın ülkemiz fiyatı, üç arka kameralı Galaxy A7 2018'in de olduğu gelişmleri yorumluyor.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, ülkemiz lansmanı yapılan Huawei Mate 20 Lite başta olmak üzere Samsung'un üç arka kameralı yeni telefonu Galaxy A7 2018 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar. 

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tugares 7 ay en beğenilen
Abi Note 9'a 8000 TL diyor adamlar, hakkında ne konuşulabilir ki? Baktılar satmıyor telefon, hadi getirin eskisini yeni Note 9'u götürün diyorlar. "Şaka mısınız?" diye sorarlar adama, kim alabilir o telefonu Allah aşkına? Tüm sülale eski telefonları toplasa bir Note 9 etmez :D Ya da şöyle diyeyim, bir telefona 8000TL vermek ne kadar mantıklı? Yani yiyecek yemek parasını zor buluyoruz, adam 8000 TL fiyat çekiyor :D
Abi Note 9'a 8000 TL diyor adamlar, hakkında ne konuşulabilir ki? Baktılar satmıyor telefon, hadi getirin eskisini yeni Note 9'u götürün diyorlar. "Şaka mısınız...
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DH Misafiri 7 ay
Çok memnunoluyorı? Doğruoldığınız için. Mehmet Ali.
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zagor_tenay34 7 ay
3 az bence 8 falan olmalı..amk kullan at traş bıçağı gibi...
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WB 7 ay
Mesut kalan saclari kazitip siyah ring kupe tak, image maker tavsiyesi..
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AqRaMa 7 ay
HONOR yeni fiyat performans markası
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grafman09 7 ay
Malum dolar, malum fiyatlar, bir incelemenizde sadece Asgari Ücreti baz alıp, telefon haberleri yapsanız, ya da ürün tavsiyesi..
İyi çalışmalar... Severek izliyoruz..
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qoqoCAN 7 ay
Kardeşim senin paran olmayabilir, benim de yok. Ancak ülkede zengin sayısı az değil :) . Özetle bu telefonlar parası olanlara. Senin benim gibilere değil.
Hayat zengine güzel.
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Burzum_^^ 7 ay
Arkadaslar Samsung A7`ye adamlar Snapdragon 845 koysa ve 400usd satsa, kim gidip S8-S9 alir ki?
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tugares 7 ay
Xioami resmi distribitörü fiyatı öyle bir yükseltti ki, ithalatçı garantili telefon fiyatlarını da patlattı. Hemen hemen aynı dolar kurunda hatta altında 3400TL olan telefon birden 3800 TL ye çıktı. Çoğu yerde 4000 TL zaten, fırsatçılık böyle bir şey oluyor galiba.
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tugares 7 ay en beğenilen
Abi Note 9'a 8000 TL diyor adamlar, hakkında ne konuşulabilir ki? Baktılar satmıyor telefon, hadi getirin eskisini yeni Note 9'u götürün diyorlar. "Şaka mısınız?" diye sorarlar adama, kim alabilir o telefonu Allah aşkına? Tüm sülale eski telefonları toplasa bir Note 9 etmez :D Ya da şöyle diyeyim, bir telefona 8000TL vermek ne kadar mantıklı? Yani yiyecek yemek parasını zor buluyoruz, adam 8000 TL fiyat çekiyor :D
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kng09 7 ay
erdi bey takipçi götürme kısmına pek sıcak bakmıyor galiba
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fx57 7 ay kng09
Merhaba,
Videoyu nasıl izlediniz, neden böyle düşündünüz anlamadım ama videoda da söylediğim gibi keşke imkan olsa da daha fazla kişiyi götürebilsek isterim.
Yegane arzum takipçilerle daha sıkı olabilmek, daha fazla zaman ayırıp, arzu eden herkes ile tek tek iletişime geçebilmek.
Bu arada yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığım bir proje var. Çok fazla git gel yaşadı ama artık gerçekleşmesine muhtemelen çok az kaldı.
İlk etapta birden fazla kullanıcı olmasını istedim ama marka tarafı verecek son kararı.
Benim fikrimle ortaya çıkan bir proje oldu, dünya devi bir markanın anavatanına gidecek ve genel merkezini, fabrikalarını gezeceğiz. Yol uzun, malzeme de bol olduğu için birkaç günlük çok kapsamlı bir organizasyon olacak. Üzerinde çok kafa yordum eğer son onayı da alarak kesinleşir ve tarih belli olursa buradan sizlerle paylaşıp katılım şartlarını duyuracağım.
Teşekkürler.
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