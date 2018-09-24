Samsung'dan üç arka kameralı telefon | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Huawei Mate 20 Lite'ın ülkemiz fiyatı, üç arka kameralı Galaxy A7 2018'in de olduğu gelişmleri yorumluyor.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, ülkemiz lansmanı yapılan Huawei Mate 20 Lite başta olmak üzere Samsung'un üç arka kameralı yeni telefonu Galaxy A7 2018 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.