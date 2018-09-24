Samsung'dan üç arka kameralı telefon | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Huawei Mate 20 Lite'ın ülkemiz fiyatı, üç arka kameralı Galaxy A7 2018'in de olduğu gelişmleri yorumluyor.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, ülkemiz lansmanı yapılan Huawei Mate 20 Lite başta olmak üzere Samsung'un üç arka kameralı yeni telefonu Galaxy A7 2018 ve gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
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İyi çalışmalar... Severek izliyoruz..
Hayat zengine güzel.
Videoyu nasıl izlediniz, neden böyle düşündünüz anlamadım ama videoda da söylediğim gibi keşke imkan olsa da daha fazla kişiyi götürebilsek isterim.
Yegane arzum takipçilerle daha sıkı olabilmek, daha fazla zaman ayırıp, arzu eden herkes ile tek tek iletişime geçebilmek.
Bu arada yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığım bir proje var. Çok fazla git gel yaşadı ama artık gerçekleşmesine muhtemelen çok az kaldı.
İlk etapta birden fazla kullanıcı olmasını istedim ama marka tarafı verecek son kararı.
Benim fikrimle ortaya çıkan bir proje oldu, dünya devi bir markanın anavatanına gidecek ve genel merkezini, fabrikalarını gezeceğiz. Yol uzun, malzeme de bol olduğu için birkaç günlük çok kapsamlı bir organizasyon olacak. Üzerinde çok kafa yordum eğer son onayı da alarak kesinleşir ve tarih belli olursa buradan sizlerle paylaşıp katılım şartlarını duyuracağım.
Teşekkürler.