Samsung yeni giyilebilir cihazı ile ilgili ipuçları vermeye başladı









CES 2014 fuarına sayılı günler kala, farklı segmentlerdeki ürünleri ile ses getirmeyi amaçlayan Samsung'un giyilebilir cihazlara ağırlık verebileceği konuşuluyor. Firma giyilebilir teknolojileri ile ilgili Twitter üzerinden bazı ipuçları vermeye başladı.





Firmanın fuarda kesin olarak bir cihaz tanıtabileceğine dair kesinlik yok. Ancak firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler en az bir cihazın günyüzüne çıkacağı yönünde. Bunun Galaxy Gear 2 mi yoksa Galaxy Band fitness takip cihazı olup olmadığı konusunda da belirsizlik mevcut.





Firmanın Twitter üzerinden yayınladığı görsel geçen yıl ile bu yılı karşılaştırıyor. Görselde 2013 yılı için Galaxy Gear modelinin tanıtıldığı belirtiliken, 2014 yılında Samsung'un ne tanıtmasını istedikleri ise takipçilerine soruluyor. Görsele bakıldığında Samsung'un Galaxy Gear akıllı saatine bir devam modeli hazırladığı anlaşılıyor. Gönderide bunun dışında bir detaya girilmemiş.





İlk neslin üzerinden sadece 4 ay geçtiği ve bu kadar kısa süre içerisinde ikinci neslin tanıtılması ilk neslin satışlarını baltalayabileceği için fuarda Galaxy Gear 2 modelinin söz konusu olmadığını dile getirenler mevcut. Bu bakımdan fuarda bir fitness takip cihazının tanıtılması, Galaxy Gear 2 modelinin ise MWC 2014 etkinliğine bırakılması muhtemel.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-seems-to-be-teasing-a-new-Galaxy-Gear-smartwatch-on-Twitter_id50927