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Samsung yeni giyilebilir cihazı ile ilgili ipuçları vermeye başladı

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeni giyilebilir cihazı ile ilgili ipuçları vermeye başladı


CES 2014 fuarına sayılı günler kala, farklı segmentlerdeki ürünleri ile ses getirmeyi amaçlayan Samsung'un giyilebilir cihazlara ağırlık verebileceği konuşuluyor. Firma giyilebilir teknolojileri ile ilgili Twitter üzerinden bazı ipuçları vermeye başladı.

Firmanın fuarda kesin olarak bir cihaz tanıtabileceğine dair kesinlik yok. Ancak firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgiler en az bir cihazın günyüzüne çıkacağı yönünde. Bunun Galaxy Gear 2 mi yoksa Galaxy Band fitness takip cihazı olup olmadığı konusunda da belirsizlik mevcut. 

Firmanın Twitter üzerinden yayınladığı görsel geçen yıl ile bu yılı karşılaştırıyor. Görselde 2013 yılı için Galaxy Gear modelinin tanıtıldığı belirtiliken, 2014 yılında Samsung'un ne tanıtmasını istedikleri ise takipçilerine soruluyor. Görsele bakıldığında Samsung'un Galaxy Gear akıllı saatine bir devam modeli hazırladığı anlaşılıyor. Gönderide bunun dışında bir detaya girilmemiş. 

İlk neslin üzerinden sadece 4 ay geçtiği ve bu kadar kısa süre içerisinde ikinci neslin tanıtılması ilk neslin satışlarını baltalayabileceği için fuarda Galaxy Gear 2 modelinin söz konusu olmadığını dile getirenler mevcut. Bu bakımdan fuarda bir fitness takip cihazının tanıtılması, Galaxy Gear 2 modelinin ise MWC 2014 etkinliğine bırakılması muhtemel. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-seems-to-be-teasing-a-new-Galaxy-Gear-smartwatch-on-Twitter_id50927 Yorum Yaz
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Xagdas 5 yıl
Gözlük çıkart da patlasın.
Note3 ve S4 ile uyumlu Samsung Glass ;)
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CertificatedStaff 5 yıl
Samsungun el atmadığı iş yok.
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ensar_cakmak 5 yıl
Satilmiyan ürünü nasil baltaliycak
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fatih-8 5 yıl
Olmayan satışın neyini baltalayacak :)
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chatirdek 5 yıl
fatih-8

Olmayan satışın neyini baltalayacak :)

Saati kullanmiyorum.Almayi da dusunmuyorum.gectigimiz aylarda gear icin satis rakamlari aviklanmisyi.Ilk deneme modeli icin gearin kotu bir satis yaptigini dusunmuyorum.
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EmreTheBand 5 yıl

fatih-8
Olmayan satışın neyini baltalayacak :)

Gear Dunyada en cok satilan akilli saat siz hala satilmiyor deyin Bu kadar az Ragbet goren bi sektorde bu kadar cok satis yapiliyorsa siz hala laf atin
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keskin53 5 yıl
yakın giyilebilir teknolojileri bi kenara bırakacaklar yutulabilir teknoloji geliştirecekler
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furky86 5 yıl
Galaxy HALHAL bekliyorum
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Bradley Cooper 5 yıl
samsung galaxy çorap active lte pro versiyonunu bekliyorum
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qoqoCAN 5 yıl
Hani şu içimize giyilen mi ?
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faruk2008 5 yıl
googledan eksik kalmayarak 2014te çıkaracağı ürün gözlük olabilir.
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