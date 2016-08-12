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Uydudan internet ucuzluyor: Resmi Gazete’de yayınlandı!

Geniş bant uydu interneti için ucuzlama müjdesi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni karar, uydu internetin üzerindeki bazı ücretleri kaldırdı. İşte detaylar:
2 yıl
23,3b
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40
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Uydudan internet ucuzluyor: Resmi Gazete’de yayınlandı!
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Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), yaptığı açıklamada uydu terminallerinden alınmakta olan telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinin kaldırılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Fiyatlar %10 Ucuzlayabilir

Genişbant uydu İnternet terminallerinden alınan ruhsat ve yıllık kullanım ücretleri, uydu internet hizmetinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biriydi. İnternet erişimi için diğer alternatif hizmetlerden alınmayan ancak sadece uydu hizmeti için alınan söz konusu ücretlerin aylık ücretin %10’unu oluşturduğunu dile getiren TELKODER, bunun son yıllarda uydu İnternet abone sayısının artmamasının nedenleri arasında olduğunu belirtti.

Beklenti Abone Sayısını Katlamak

TELKODER yapılan değişiklik sayesinde, 10 bin abone ve 25 Milyon TL büyüklüğündeki uydudan genişbant internet erişimi pazarının, 1 yıl içerisinde 20 bin aboneye ve 50 Milyon TL’ye ulaşmasını beklediklerini, ilerleyen yıllarda da bu pazarda çok daha büyük artışlar olacağını öngörüldüklerini ifade ediyor.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, 2012 yılından beri bu konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve BTK nezdinde çok sıkı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, “TELKODER başarılı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın lehine olacak bir kararın ortaya çıkmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu karar sayesinde, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde sunulan hizmetlerden herkes eşit olarak yararlanma fırsatı bulacak, İnternet kullanımı artacak ve yurt genelinde yaygınlaşacak, kablo ile erişimin mümkün olmadığı bölgelerde yüksek hızlı uydu İnternet bağlantısı çok kısa sürede kurularak makul ücretlerle son kullanıcılara sunulacak. Yüksek hızlarda ve ekonomik olarak sağlanan uydu İnternet, ADSL, fiber ve mobil İnternet gibi diğer internet hizmetlerini tamamlayıcı bir hizmet olacaktır. Vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Bu kararın alınmasını sağlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’a ve BTK Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan’a teşekkür ediyoruz.” dedi.


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PowerPC 2 yıl en beğenilen
bi bitmedi şu haberler 300ms ping 8gb kota 100tl. uydu internet kurumsaldan öteye gitmez.
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tahir40 2 yıl
Ayda 70 lira ödüyorum, seneye 80 olcak, hala ayda 100GB kotam var. Benim merak ettiğim yanıbaşımızdaki bizden bile daha kötü milli gelire sahip romanya bulgaristan gürcistan gibi ülkelerde bile çok daha hızlı ve ucuz üstelik kotasız internet verilebiliyorken bizde her yıl milyarlarca lira para düdükleyen firmalarımızın altyapısı bu fahiş fiyatlara ve dandik hızlara rağmen kotasız internet verebilmekten aciz?
Ayda 70 lira ödüyorum, seneye 80 olcak, hala ayda 100GB kotam var. Benim merak ettiğim yanıbaşımızdaki bizden bile daha kötü milli gelire sahip romanya bulgaris...
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ciroer 2 yıl
Hala çok pahalı
1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 2 yıl
uyduneti yaysınlar TÜRKİYE YE
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DH Misafiri 2 yıl
Ping sürelerinin teknolojinin yeni olmasıyla ilgisi yok, bu yüzden teknoloji ilerledikçe de iyileşme olmaz. Mevcut Ka-Band uyduları yeryüzünden yaklaşık 35000 km uzaklıkta yer alıyor. Yerdeki terminalden sinyalin uyduya çıkması ve tekrar uydu-yer istasyonuna inmesi için takriben 600-650 ms lik bir süre gerekiyor. Buna yer istasyonundan karasal hatlarla datanın taşınmasını da eklerseniz kabaca 750-800 ms bir gecikme olması kaçınılmaz. Bunun bir çözümü low-orbit yani-alçak yörünge uyduları kullanarak uydu ile yer arasındaki mesafeyi azaltmak. Ancak burada da 100ms gibi değerler beklemeyin. olsa olsa 300-400 ms'lere iner. Burada uydu teknolojisinin karasal hatların birebir alternatifi olmadığını idrak etmemiz lazım. Hele ki uydu interneti alıp sonra da online oyun oynamaya kalkmak zaten başlıbaşına abes. Uydu terminallerinin avantajı, elektrik temin edebildiğiniz ve başka herhangi bir altyapı olmayan yerlerde internete erişim imkanı vermesi. E bukadar yoklukta da biraz gecikmeye razı olacaksınız. Diğer bir şikayet konusu olan kotalar da yine uyduların pahallı birer yatırım olması ve bu yatırımı yapan uydu işletmecilerinin ellerindeki kısıtlı kapasiteyi mümkün olduğunca çok son kullanıcıya pazarlayarak kar etmeyi istemesinden kaynaklı. Bu ikinci husus zamanla yeni ve daha yüksek kapasiteli uyduların şuankilerin yerini alması ile nispeten daha az hissedilecektir.
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mudebbir 2 yıl
Uydu net mi? Heryerde yok ki. Çok sınırlı yerde var.
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umut_baris 2 yıl
Uydu internet kadar saçma birşey yok. O pingle bir kere nasıl verim alacaksın? Ayrıca veri transferinin de bir sınırı var. Uydu ile istediğiniz boyutta veri transfer edersiniz ama önemli olan veriyi en az bozulma en yüksek kalite ile iletebilmektir.

Ülkemizde ne zaman verginin vergisini almayı bırakır ve her yere fiber kablo ile internet hizmeti verilir, o zaman ülkemize yabancı servis sağlayıcılar gelir sunucularını kurar. Yurtdışı çıkışlarına ödenen külfetle para hem yazık hem de bizim hizmet kalitemizi düşürüyor.

Kendileri saraylarda, sedanlarda, göklerde keyif çatarken masraf olmaz tabi. Halkı düşünen kim.
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Komido72 2 yıl
alt yapı:kötü
İnt hızı:kötü
Fiyat. :fahiş
Yer :türkiye
Yıl :2016
Bırakın artık bunları. Böyle firmalar olduğu sürece yada tek bir firmamı deseydim bizi sömürmeye devam ederler.çünkü abone oldunmu ...............!
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thecardigans 2 yıl
Çok araştırma yapmadım fakat Türkiye ' de internet leş.
Öncelikle eski bir fiber kullanıcısı olarak super online da 59 tl ye 25 mb bağlantı hızı vardı şanslıyım ki hiç akk ya takılmıyordu.
Evimi taşıdığım için şu an normal adsl kullanmaktayım yine 59 tl veriyordum tarifem bitti ve internet felaket m.ö ki alt yapıyı kullanıyoruz sanki abi bakır kablo ya yıl 2016 hala alt yapıda şaka gibi tamam bulamayanlar var öyle böyle bi ton avutabiliriz kendimizi ama olmuyor.
son olarak tarifem bitti bana superonline'nın çıkarttığı fatura 75 tl adsl 8 mb 25 tl açma kapama 4,9 tl web tv (bikere açmışlığım yok , sözleşmede 1 ay beleş sonraki aylar iptal etmessen faturana yansır tamamen çakallık. )
ÖZETLE SÖMÜRÜLÜYORUZZZZZZZZZ kimse bana iyi hizmet alıyoruz demesinler bu gibi şirketler tamamen sömürü üzerine.
Elin adamı şöyle böyle de demeyeceğim mevcut bir takım şeyleri değiştirmemiz lazım artık saygılarımla.
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AMDR 2 yıl
Keşke tek sorun fiyat,kota olsa.
Her gün BF4'den ping yüzünden atılıyorum.Kablosuzu düşünemiyorum.
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gs09gs09 2 yıl
pahalısını geçtim sınırsız net isteyen alsın diyicemde oyun oynıcak adam almasın ping aşırı fazla oluyo bu teknolojilerde 600ms 700ms o aralar oluyo ama upload download yapcak olan alsın 20mbs diye paket aldıysanız 20 mbs tamamını kullanır :D o yönden sıkıntı yok upload hızıda aynı şeklde 5mbs felan olur genelde
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frostburn 2 yıl
kimse söylememiş ama acaba olumsuz hava koşulları bağlantı kalitesini olumsuz etkiler mi?
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sky@net 2 yıl frostburn
Evet etkilliyor. Ama etkilemesi için hava koşullarının ne kadar kötü olması gerektiği konusunda bilgim yok. Tek bildiğim bu konuda yol kat ettikleri. Etkilese bile eskisi kadar etkilemiyormuş.
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CoreXXX 2 yıl
bunun 2000 li yıllarda gelmesi laızmdı. adslnin bir çok ulaşamadığı yerleşim merkezi vardı.mobil internet yokdu ozamanlar. şimdide adsl ve mobilin ulaşmadığı yerler var ama sayısı az. dağbaşındaki inşaat şantiyeleri maden şantiyeleri ve küçük köy ve mezlarara ilaç gibi olur ama çok fazla satacağını sanmam
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sky@net 2 yıl CoreXXX
CoreXXX

bunun 2000 li yıllarda gelmesi laızmdı. adslnin bir çok ulaşamadığı yerleşim merkezi vardı.mobil internet yokdu ozamanlar. şimdide adsl ve mobilin ulaşmadığı yerler var ama sayısı az. dağbaşındaki inşaat şantiyeleri maden şantiyeleri ve küçük köy ve mezlarara ilaç gibi olur ama çok fazla satacağını sanmam

Evet çok fazla satmaz ama bu uydu sadece Türkiyeyi kapsamıyor. Nereleri kapsadığına burdan bakabilirsiniz.

Ka-sat için

eutelsat.com/...

hylas-2 için

sattvinfo.net/...


Anlayacağın kapsadığı alan çok geniş. Yani Türkiyede sattığı kadar yeter artar bile. Zaten buralarda satış işlemini gerçekleştiren bayiler.
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