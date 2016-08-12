Uydudan internet ucuzluyor: Resmi Gazete’de yayınlandı!

Fiyatlar %10 Ucuzlayabilir
Genişbant uydu İnternet terminallerinden alınan ruhsat ve yıllık kullanım ücretleri, uydu internet hizmetinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biriydi. İnternet erişimi için diğer alternatif hizmetlerden alınmayan ancak sadece uydu hizmeti için alınan söz konusu ücretlerin aylık ücretin %10’unu oluşturduğunu dile getiren TELKODER, bunun son yıllarda uydu İnternet abone sayısının artmamasının nedenleri arasında olduğunu belirtti.
Beklenti Abone Sayısını Katlamak
TELKODER yapılan değişiklik sayesinde, 10 bin abone ve 25 Milyon TL büyüklüğündeki uydudan genişbant internet erişimi pazarının, 1 yıl içerisinde 20 bin aboneye ve 50 Milyon TL’ye ulaşmasını beklediklerini, ilerleyen yıllarda da bu pazarda çok daha büyük artışlar olacağını öngörüldüklerini ifade ediyor.
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, 2012 yılından beri bu konuyla ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve BTK nezdinde çok sıkı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, “TELKODER başarılı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın lehine olacak bir kararın ortaya çıkmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Bu karar sayesinde, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde sunulan hizmetlerden herkes eşit olarak yararlanma fırsatı bulacak, İnternet kullanımı artacak ve yurt genelinde yaygınlaşacak, kablo ile erişimin mümkün olmadığı bölgelerde yüksek hızlı uydu İnternet bağlantısı çok kısa sürede kurularak makul ücretlerle son kullanıcılara sunulacak. Yüksek hızlarda ve ekonomik olarak sağlanan uydu İnternet, ADSL, fiber ve mobil İnternet gibi diğer internet hizmetlerini tamamlayıcı bir hizmet olacaktır. Vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Bu kararın alınmasını sağlayan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’a ve BTK Başkanı Sayın Ömer Fatih Sayan’a teşekkür ediyoruz.” dedi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ülkemizde ne zaman verginin vergisini almayı bırakır ve her yere fiber kablo ile internet hizmeti verilir, o zaman ülkemize yabancı servis sağlayıcılar gelir sunucularını kurar. Yurtdışı çıkışlarına ödenen külfetle para hem yazık hem de bizim hizmet kalitemizi düşürüyor.
Kendileri saraylarda, sedanlarda, göklerde keyif çatarken masraf olmaz tabi. Halkı düşünen kim.
İnt hızı:kötü
Fiyat. :fahiş
Yer :türkiye
Yıl :2016
Bırakın artık bunları. Böyle firmalar olduğu sürece yada tek bir firmamı deseydim bizi sömürmeye devam ederler.çünkü abone oldunmu ...............!
Öncelikle eski bir fiber kullanıcısı olarak super online da 59 tl ye 25 mb bağlantı hızı vardı şanslıyım ki hiç akk ya takılmıyordu.
Evimi taşıdığım için şu an normal adsl kullanmaktayım yine 59 tl veriyordum tarifem bitti ve internet felaket m.ö ki alt yapıyı kullanıyoruz sanki abi bakır kablo ya yıl 2016 hala alt yapıda şaka gibi tamam bulamayanlar var öyle böyle bi ton avutabiliriz kendimizi ama olmuyor.
son olarak tarifem bitti bana superonline'nın çıkarttığı fatura 75 tl adsl 8 mb 25 tl açma kapama 4,9 tl web tv (bikere açmışlığım yok , sözleşmede 1 ay beleş sonraki aylar iptal etmessen faturana yansır tamamen çakallık. )
ÖZETLE SÖMÜRÜLÜYORUZZZZZZZZZ kimse bana iyi hizmet alıyoruz demesinler bu gibi şirketler tamamen sömürü üzerine.
Elin adamı şöyle böyle de demeyeceğim mevcut bir takım şeyleri değiştirmemiz lazım artık saygılarımla.
Her gün BF4'den ping yüzünden atılıyorum.Kablosuzu düşünemiyorum.
Evet çok fazla satmaz ama bu uydu sadece Türkiyeyi kapsamıyor. Nereleri kapsadığına burdan bakabilirsiniz.
Ka-sat için
eutelsat.com/...
hylas-2 için
sattvinfo.net/...
Anlayacağın kapsadığı alan çok geniş. Yani Türkiyede sattığı kadar yeter artar bile. Zaten buralarda satış işlemini gerçekleştiren bayiler.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
23318 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
uydu internet, TELKODER ve