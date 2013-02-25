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Samsung'un yeni nesil 4K ve OLED televizyonları ile donanım yükseltme kiti hakkında her şey

6 yıl
10,3b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yakında piyasaya süreceği 4K çözünürlüklü ve OLED teknolojili yeni nesil akıllı televizyonları ile 2012 model televizyonları için çıkartacağı işlemci, grafik birimi, bellek ve yazılım yükseltme kitini konuştuk.
 

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BD911 6 yıl
Aman mobiller izlemesin. Neyse ben haberi biliyordum zaten.
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haQQo 6 yıl
içerik sıkıntısından bahsedenler olmuşta...
1950 yıllarda çekilmiş bir filmi bile 4K olarak izlemek mümkün ki.
Yani sadece o çekilen filmler yeniden büyük kapasiteli disclere basılacak.
TV yayınına gelince....
Kadın programlarını 4K yayınlasalar ne olacak ki?
zaten millet 480p'ye bile itiraz etmiyorken.
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DH Misafiri 6 yıl
TeufeL-07
@BJK@yolun yoksa araban 300 yapsa ne olur,,millet bu oled ve 4k cihazlara parayı flash tv de evlilik programı seyretsin diyemi verecek.Ülkede daha doğru dürüst sd yayın yok bakın HD yayın bile demiyorum.olanda paralı zaten..3D konsuuna hiç girmiyorum bile içerik olmadıktan sonra bu özellikler boş özellikler...
Bu söylediğine katılmıyorum. Zira yol ultra tv, 300 basan arabada yayındır . Ultra hd yi gösterebilecek tv lere çıkacakki içerikler fazlalaşabilsin. Yoksa kim 4k film çeksin ? Bir diğer konuda içeriği neden sadece yayın olarak düşünüyorsunuz ? Tr deki yayınlar değil full hd , ultra hd olsa kaç yazar ? Kendin söylemişsin flaş taki evlilik programlarını. İzleyebilecek içerik bulabiliyormusun türk televizyonlarında da çözünürlüğe takmış halk ? Her zamanki gibi bluray lere yöneleceğiz . Günde en az 1 2 bluray izlerim .Bu tv yi alacak insanlarda ozamanın içeriğine kolaylıkla erişebilir diye düşünüyorum. Tüm söylediklerim 3D içinde geçerli.

Ben de full hd olsun blueray rip olsun devamlı izlerim. Ancak Türkiye'nin çoğunluğu bunları değil bahsettiğiniz evlilik programlarını izliyor. Dolayısı ile bu tv lere ihtiyacı olan Türk insanı sayısı 1000 de 1 den azdır. Alıntı yapan arkadaş ta genelleme yapmış zaten. Bu açıdanda bence gayet haklı. Türk halkının büyük bir kısmı TV yi yayın izlemek için alır. Daha HD yayının ne olduğunu bile çoğu kişi bilmezken kim ne yapsın 4k tv yi...
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MEVLANA CELALETTİN 6 yıl
daha çok erken daha hd tam oturmadı
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deepdarkdirty 6 yıl
abicim ue7000 serisi tv aldık smart tv dedik samsung dedik digiturkplay de maç izlerken zorlanıyorum maç izlemek için gerekli flash programını koymamışlar buna bir çözüm getirilmeli bence diğer konu ses ve elle kontrol abicim hafif elini kaldırıyosun kazayla olmadık bir yere geçiyor yada durup dururken bir ses algılayıp menüler çıkıyor yada kapalıyken açılıyor memnun değilim şuan çok fazla lg almanızı öneririm lig tv ile de anlaşma yaptı şuan için
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12 Angry Men 6 yıl
erdi abi haber için teşekkürler. Bu arada sakal size yakışıyor.
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theyapici 6 yıl
olde televzyonu led lcd monitörden izlemek hiç zevkli değilmiş
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erturk unal 6 yıl
erdi bey; veysel beyin yaşı sizin yaşınızdan küçüktür belki bilmiyorum. ancak yine de en azından böyle resmi bir ortamda ''SİZ'' diye hitap etmeliydiniz...
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Erasmus78 6 yıl
DH Misafiri
Samsung ve LGden ötesi palavradır.

Palavra olan sensin de, birinin bunu sana söylemesi gerekiyordu. Bu görevi ben üstlendim.
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DH Misafiri 6 yıl
bu allshare play ile kablosuzdan s3 ile cektiginiz videoyu samsung tvde sorunsuz oynatamıyorsunuz.
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TeufeL-07 6 yıl
@BJK@
yolun yoksa araban 300 yapsa ne olur,,millet bu oled ve 4k cihazlara parayı flash tv de evlilik programı seyretsin diyemi verecek.Ülkede daha doğru dürüst sd yayın yok bakın HD yayın bile demiyorum.olanda paralı zaten..3D konsuuna hiç girmiyorum bile içerik olmadıktan sonra bu özellikler boş özellikler...

Bu söylediğine katılmıyorum. Zira yol ultra tv, 300 basan arabada yayındır . Ultra hd yi gösterebilecek tv lere çıkacakki içerikler fazlalaşabilsin. Yoksa kim 4k film çeksin ? Bir diğer konuda içeriği neden sadece yayın olarak düşünüyorsunuz ? Tr deki yayınlar değil full hd , ultra hd olsa kaç yazar ? Kendin söylemişsin flaş taki evlilik programlarını. İzleyebilecek içerik bulabiliyormusun türk televizyonlarında da çözünürlüğe takmış halk ? Her zamanki gibi bluray lere yöneleceğiz . Günde en az 1 2 bluray izlerim .Bu tv yi alacak insanlarda ozamanın içeriğine kolaylıkla erişebilir diye düşünüyorum. Tüm söylediklerim 3D içinde geçerli.
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