Samsung'un yeni nesil 4K ve OLED televizyonları ile donanım yükseltme kiti hakkında her şey

TeufeL-07 @BJK@yolun yoksa araban 300 yapsa ne olur,,millet bu oled ve 4k cihazlara parayı flash tv de evlilik programı seyretsin diyemi verecek.Ülkede daha doğru dürüst sd yayın yok bakın HD yayın bile demiyorum.olanda paralı zaten..3D konsuuna hiç girmiyorum bile içerik olmadıktan sonra bu özellikler boş özellikler...Bu söylediğine katılmıyorum. Zira yol ultra tv, 300 basan arabada yayındır . Ultra hd yi gösterebilecek tv lere çıkacakki içerikler fazlalaşabilsin. Yoksa kim 4k film çeksin ? Bir diğer konuda içeriği neden sadece yayın olarak düşünüyorsunuz ? Tr deki yayınlar değil full hd , ultra hd olsa kaç yazar ? Kendin söylemişsin flaş taki evlilik programlarını. İzleyebilecek içerik bulabiliyormusun türk televizyonlarında da çözünürlüğe takmış halk ? Her zamanki gibi bluray lere yöneleceğiz . Günde en az 1 2 bluray izlerim .Bu tv yi alacak insanlarda ozamanın içeriğine kolaylıkla erişebilir diye düşünüyorum. Tüm söylediklerim 3D içinde geçerli.
@BJK@yolun yoksa araban 300 yapsa ne olur,,millet bu oled ve 4k cihazlara parayı flash tv de evlilik programı seyretsin diyemi verecek.Ülkede daha doğru dürüst sd yayın yok bakın HD yayın bile demiyorum.olanda paralı zaten..3D konsuuna hiç girmiyorum bile içerik olmadıktan sonra bu özellikler boş özellikler...
DH Misafiri Samsung ve LGden ötesi palavradır.
@BJK@ yolun yoksa araban 300 yapsa ne olur,,millet bu oled ve 4k cihazlara parayı flash tv de evlilik programı seyretsin diyemi verecek.Ülkede daha doğru dürüst sd yayın yok bakın HD yayın bile demiyorum.olanda paralı zaten..3D konsuuna hiç girmiyorum bile içerik olmadıktan sonra bu özellikler boş özellikler...
1950 yıllarda çekilmiş bir filmi bile 4K olarak izlemek mümkün ki.
Yani sadece o çekilen filmler yeniden büyük kapasiteli disclere basılacak.
TV yayınına gelince....
Kadın programlarını 4K yayınlasalar ne olacak ki?
zaten millet 480p'ye bile itiraz etmiyorken.
Ben de full hd olsun blueray rip olsun devamlı izlerim. Ancak Türkiye'nin çoğunluğu bunları değil bahsettiğiniz evlilik programlarını izliyor. Dolayısı ile bu tv lere ihtiyacı olan Türk insanı sayısı 1000 de 1 den azdır. Alıntı yapan arkadaş ta genelleme yapmış zaten. Bu açıdanda bence gayet haklı. Türk halkının büyük bir kısmı TV yi yayın izlemek için alır. Daha HD yayının ne olduğunu bile çoğu kişi bilmezken kim ne yapsın 4k tv yi...
Palavra olan sensin de, birinin bunu sana söylemesi gerekiyordu. Bu görevi ben üstlendim.
Bu söylediğine katılmıyorum. Zira yol ultra tv, 300 basan arabada yayındır . Ultra hd yi gösterebilecek tv lere çıkacakki içerikler fazlalaşabilsin. Yoksa kim 4k film çeksin ? Bir diğer konuda içeriği neden sadece yayın olarak düşünüyorsunuz ? Tr deki yayınlar değil full hd , ultra hd olsa kaç yazar ? Kendin söylemişsin flaş taki evlilik programlarını. İzleyebilecek içerik bulabiliyormusun türk televizyonlarında da çözünürlüğe takmış halk ? Her zamanki gibi bluray lere yöneleceğiz . Günde en az 1 2 bluray izlerim .Bu tv yi alacak insanlarda ozamanın içeriğine kolaylıkla erişebilir diye düşünüyorum. Tüm söylediklerim 3D içinde geçerli.