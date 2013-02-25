Samsung'un yeni nesil 4K ve OLED televizyonları ile donanım yükseltme kiti hakkında her şey

Samsung'un yakında piyasaya süreceği 4K çözünürlüklü ve OLED teknolojili yeni nesil akıllı televizyonları ile 2012 model televizyonları için çıkartacağı işlemci, grafik birimi, bellek ve yazılım yükseltme kitini konuştuk.

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