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Scythe'den yeni işlemci soğutucus: Ashuro

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Scythe'den yeni işlemci soğutucus: Ashuro
Ninja serisi işlemci soğutucuları ile hız aşırtma dünyasının bir dönemine damgasına vuran komponent üreticilerinden Scythe, yaklaşan sıcak yaz günleri öncesinde işlemcisini serin çalıştırmak isteyen kullanıcılara yeni bir seçenek daha sunuyor. Ashura adını taşıyan, 145mm x 65mm x 161mm boyutlarında ve 750 gram ağırlığındaki soğutucu, çok sayıda Alüminyum yapraktan oluşan büyük bir ısı dağıtım bloğuna, nikel kaplı bakır tabana ve ısıyı işlemciden yapraklara taşımakla mükellef 6 adet bakır ısı borusuna sahip.
Üzerinde yer alan 140mm çapındaki PWM kontrollü GelidStream fan, çalışma hızına (500-1300 devir/dakika) göre 37.37 -  97.18CFM hava üfleyebilirken, yine çalışma hızına göre 13.0 - 30.7dBA gürültü yaratıyor. Geni bir işlemci desteği sunan soğutucu, Intel'in LGA 2011, LGA1155, LGA1156, LGA775 ve LGA1366, AMD'nin ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 ve FM2 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor. Yurt dışındaki satışına başlanan Scythe Ashura'nın vergiler hariç tavsiye edilen satış fiyatı 36,5 Avro olarak açıklandı.
Scythe'den yeni işlemci soğutucus: Ashuro

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OverClocK1ng 6 yıl
Psydia
Orijinalden alıntı: LightningRaven Hepsi ya aynı yada birbirinin benzeri..
scythe ya da noctua kullanmadiysaniz bunu soylemeniz normal...

Allah için, Scythe ITA Kaze kullanıyorum. Çok güzel bir yapısı var...
(CPU soğutucusu değil. CPU da Thermalright var...)
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gokhans19 6 yıl
97 cfm iyi ama 30 dba ya katlanılmaz.
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Yaratık00 6 yıl
LightningRaven
Hepsi ya aynı yada birbirinin benzeri..

Katılıyorum. Tek farkları isimleri
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1444 6 yıl
soğutucuyu değiştirmeye hiç gerek kalmıyor aralarında da bir kaç derece oyunuyor
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LightningRaven 6 yıl
Hepsi ya aynı yada birbirinin benzeri..
1 Yanıt Yanıtla +3
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Psydia 6 yıl LightningRaven
LightningRaven
Hepsi ya aynı yada birbirinin benzeri..

scythe ya da noctua kullanmadiysaniz bunu soylemeniz normal...
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