Sennheiser Momentum On-Ear ''SAMBA'' test masamızda

Haber Editörü
Sennheiser'ın canlı renkleriyle ve tasarımıyla dikkat çeken, profesyonele yakın kulaklığı Momentum On-Ear Samba'yı, sizler için inceliyorum.
Sennheiser Momentum IvoryEdition
Tipi: On-Ear (closed-back)
Sürücü: 32 mm Neodimyum
Direnç: 18 ohm
Kulaklık Teknolojisi: Dinamik
Kulaklık Teknolojisi: Dinamik
Ses Seviyesi: 112 dB
Frekans Aralığı: 16 Hz- 22 Khz
Mikrofon Frekans Aralığı: 100 hz- 10 khz (Omni Directional)
Mikrofon Gürültü Önleme: Yok
Frekans Aralığı: 16 Hz- 22 Khz
Mikrofon Frekans Aralığı: 100 hz- 10 khz (Omni Directional)
Mikrofon Gürültü Önleme: Yok
Mikrofon Hassasiyet: -44 dB V/Pa
Toplam Harmonik Bozulma Değeri: < 0.5 %
Toplam Harmonik Bozulma Değeri: < 0.5 %
Uyumluluk: Apple Ürünleri, Mp3 player ve Bilgisayar
Bağlantı: 3.5 mm'lik Stereo
Kablo Uzunluğu: 1.4 m Kulaklık ve 1.4 m Telefon
Ağırlık: 160 gr
Kolaylaştırıcı Özellikler:
-Tak Çıkar Kablo
- Kontrol Ünitesi
-Taşıma Çantası
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