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Sennheiser Momentum On-Ear ''SAMBA'' test masamızda

5 yıl
17,7b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Sennheiser'ın canlı renkleriyle ve tasarımıyla dikkat çeken, profesyonele yakın kulaklığı Momentum On-Ear Samba'yı, sizler için inceliyorum.


Sennheiser Momentum IvoryEdition

Tipi: On-Ear (closed-back)
Sürücü: 32 mm Neodimyum
Direnç: 18 ohm
Kulaklık Teknolojisi: Dinamik
Ses Seviyesi: 112 dB
Frekans Aralığı: 16 Hz- 22 Khz
Mikrofon Frekans Aralığı: 100 hz- 10 khz (Omni Directional)
Mikrofon Gürültü Önleme: Yok
Mikrofon Hassasiyet: -44 dB V/Pa
Toplam Harmonik Bozulma Değeri: < 0.5 %
Uyumluluk: Apple Ürünleri, Mp3 player ve Bilgisayar
Bağlantı: 3.5 mm'lik Stereo
Kablo Uzunluğu: 1.4 m Kulaklık ve 1.4 m Telefon
Ağırlık: 160 gr

Kolaylaştırıcı Özellikler:

-Tak Çıkar Kablo
- Kontrol Ünitesi
-Taşıma Çantası

[odul=5845]

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DH Sezer 5 yıl en beğenilen
Arkadaşlar tüm cumartesimi sizlere daha da güzel bir video sunabilmek adına özene bezene feda ettim. Beni samimi bulmanız ve dürüstlüğüme inanmanız motivasyon açısından her daim beni mutlu ediyor. İstediğiniz her soruyu çekinmeden sorabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum.

minik bir armağan;
Arkadaşlar tüm cumartesimi sizlere daha da güzel bir video sunabilmek adına özene bezene feda ettim. Beni samimi bulmanız ve dürüstlüğüme inanmanız motivasyon ...
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AdReNaLiN.int 5 yıl
Forumda böyle incelemeler görmek güzel elinize sağlık.İnsanların artık kulaklıklar konusunda bilinçlenmesi gerekiyor.Ben 5 sene önce bir kulaklığa 5 lira dahi vermeyen bir adamdım, telefonun kutusundan ne çıkarsa onu kullanırdım.Ulan acaba nasıl oluyor ki diyerek 30 dolarlık bir kulaklıkla bu dünyaya girdim.Daha sonra uzun süre 100-200 dolar seviyesindeki kulakları kullandım.Bu sene de 500 dolarlık bir kulaklığa terfi ettim.Sesi mükemmel veren bir kulaklık yok, benim kulaklığın bile eksik olduğu noktalar var.Bu yüzden Beats'i falan gözünüzde çok büyütmeyin.Beats solo hd kendisi 130 dolar sesi anca 50 dolar eden bir kulaklıktır.Bu yüzden kaliteli kulaklık almak isteyenler kulaklığı iyice araştırdıktan sonra bu dediğime dikkat ederlerse pişman olmazlar.Ayrıca kulaklıklar hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa pm atarak sorabilirsiniz.
Forumda böyle incelemeler görmek güzel elinize sağlık.İnsanların artık kulaklıklar konusunda bilinçlenmesi gerekiyor.Ben 5 sene önce bir kulaklığa 5 lira dahi ...
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DH Sezer 5 yıl onizuka_sensei
Yüreğinize sağlık yetişebildiğim sürece hepsine göz atacağım. Önerileriniz için teşekkürler, v-moda m100'ü ben de merak ediyorum açıkçası.
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1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
kulaklık incelemeri süper ama birde günlük kullanıma daha yatkın kulak içi kulaklık incelemelerini bekliyoruz özellikle çok satan bi ürün olan sennheiser cx300ii nin incelemesini
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dreamblue35 5 yıl
şu an itibarı ile media markt ta internet satışında fiyatı 399 tl gördüm, kapışın
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Metabolism 5 yıl
Momentum serisini daha çok prestij amaçlı bir seri olarak görüyorum. Performansı iyi olabilir ama benzer fiyatlı rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünüyorum. İnceleme içinse çok teşekkürler. Keşke forumda çok daha fazla kulaklık incelemesi bulunsa
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DH Sezer 5 yıl
bu arada fiyatı 479 tl ye düşecek herkesin haberi olsun : )
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xtyper 5 yıl
Keşke Brezilyaya özel 7.1 surround versiyonu olsa..:)
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Fottoman 5 yıl
Selamlar DH Sezer
Her zamanki gibi güzel inceleme güzel anlatım


Pilli yada şarjlı taşınabilir hoparlörlerden Bose SoundLink Mini gibi kaliteli ve yükses ses veren ama bütçe dostu bir hoparlör incelemenizi hatta bikaç tanesini karşılaştırmanızı dört gözle bekliyorum .
Şimdiden teşekkürler
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oguzhan 5 yıl
İnceleme için teşekkürler.


Kulakiçi incelemeleri bekliyoruz..
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UltimateEchelon 5 yıl
Daha önce birçok farklı markanın farklı tip kulaklık modellerini kullandım şuan sennheiser kullanıyorum cidden farklı bir dünya yani philipsin aynı fiyat segmentindeki yaklaşık 4-5 ayrı kulakligini kullandım son kararım sennheiser herkese tavsiye ederim
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DH Sezer 5 yıl UltimateEchelon
Deneyimlerini paylaştığın için çok teşekkür ederim. Hayrını gör : )


Arkadaşlar saygı ve sevgi çerçevesinde deneyim ve ihtiyaçlarımızı paylaştığımız için çok mutluyum. Umarım hep bu şekilde devam ederiz.
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Gece772 5 yıl
Güzel ürün
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travers 5 yıl
Bu kulaklık 5 ödül alacak kadar iyide benim kulaklar mı bozuk? Bugün yine denedim kulaklarım sağlam. Kulaklık maksimum 400 tl eder. Zaten malzeme kalitesi ve kulakları kavrayamamasından hiç bahsetmiyorum bile. Sahnesi o fiyatta bir kulaklık için dar ve detay konusunda pek başarılı değil.
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infom@n 5 yıl
inceleme güzel devamını bekliyoruz. Lütfen incelemeye değer kulaklık sahibi olanlar ürünleri 1-2 haftalığına DH'a yollasın burasıda kulaklık konusunda zenginleşsin.
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DH Sezer 5 yıl infom@n
Bu sayfa çok güzel fikirlerle doldu yahu acaba güzel güzel tartışabileceğimiz bi platform mu oluştursak? Ben elimden geldiğince topluyorum ürün Teşekkürler.
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Balawitz 5 yıl
Amazonda 140$
sakin turkiyeden almayin.
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