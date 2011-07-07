Sharkoon yeni kasa modeli Vaya'yı satışa sundu

Sharkoon giriş seviyesindeki bilgisayarlar için hazırladığı Vaya isimli midi-tower kasa modelini duyurdu. 465 x 185 x 440 mm boyutlarında ve 5 Kg ağırlığında olan kasa, ATX anakartlarla kullanılabiliyor. Hem içi hem de dışında siyah rengin kullanıldığı Sharkoon Vaya, dört adet 5.25-inç ve dört adet 3.5-inç sürücüye destek sunuyor.





Optik sürücü ve sabit diskler için aletsiz kuruluma olanak tanıyan kasa, ön kısmında yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portuna ve iki adet ses konnektörüne sahip. Üzerinde yer alan iki ader hortum deliği ile su soğutma sistemlerine destek sunan Vaya'da kasa içi soğutma için kırmızı LED'li bir adet 120mm fan kullanılıyor.



