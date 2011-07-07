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Sharkoon yeni kasa modeli Vaya'yı satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
18
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharkoon yeni kasa modeli Vaya'yı satışa sundu
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Sharkoon giriş seviyesindeki bilgisayarlar için hazırladığı Vaya isimli midi-tower kasa modelini duyurdu. 465 x 185 x 440 mm boyutlarında ve 5 Kg ağırlığında olan kasa, ATX anakartlarla kullanılabiliyor. Hem içi hem de dışında siyah rengin kullanıldığı Sharkoon Vaya, dört adet 5.25-inç ve dört adet 3.5-inç sürücüye destek sunuyor. 

Optik sürücü ve sabit diskler için aletsiz kuruluma olanak tanıyan kasa, ön kısmında yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 2.0 portuna ve iki adet ses konnektörüne sahip. Üzerinde yer alan iki ader hortum deliği ile su soğutma sistemlerine destek sunan Vaya'da kasa içi soğutma için kırmızı LED'li bir adet 120mm fan kullanılıyor. 

Sharkoon Vaya yurt dışında 25 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.
Sharkoon yeni kasa modeli Vaya'yı satışa sundu
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Sharkoon yeni kasa modeli Vaya'yı satışa sundu
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Jinnet 8 yıl
Ön tarafı kaba duruyor ama artıları çok.
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Divinity 8 yıl
Ön tarafı benim göbeğe benzettim..
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yapuxna 8 yıl
mükemmel olmuş burda 35£ dan satılsa hemen alırım
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VicariouS 8 yıl
fiyat iyi şekil kötü
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saintroyo 8 yıl
Mckhan
sharkoon rebel9 kaç liraysa bu kasada o fiyata gider 100-130tl aralığında

o kadar olacağını sanmıyorum 80-90 lira civarı satılır bence
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HiqhWoltage 8 yıl
25€'ya iç dış siyah boyalı, kablo saklamalı, 12cm led fanlı bir kasa. Vay be. Keske egzost fanı da olsaymış.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
tam f/p kasa gıbı gorunuyor valla...90 100 tl olur herhalde tr fiyatı
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peters 8 yıl
Genişliği pek geniş değil sonuçta yeni sistem toplayan soğutucu takacak ayrıca power ve reset aşağıda ve kenarlarda duruyor.
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lj94 8 yıl
çok güzel ve sade olmuş. kablo saklaması olan en ucuz kasa olur bu :) 25 avro çoook ucuz [8d]
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born2bemad 8 yıl
Fiyat gerçekten çok iyi.Büyük beklentisi olmayan ve orta seviye sistem kuranlar için ideal görünüyor.
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