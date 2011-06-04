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SilverStone 19 adet genişleme slotuna sahip konsept kasasını gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,4b
1
12
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasa üreticisi SilverStone, Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen Computex 2011 Fuarı'nda, Temjin TJ12 isimli konsept kasa modelini katılımcıların beğenisine sundu. Kompakt boyutlu sistemlerin hızla yaygınlaştığı günümüzde, adeta bir meydan okuma olan yeni kasada 19 adet genişleme slotuna yer veriliyor. Sergilenen örneğinde çift slot tasarımlı altı adet GeForce GTX 480 / 580 ekran kartına ev sahipliği yapan kasa, uyumlu anakart olması halinde 6 ekran kartlı çoklu GPU kurulumuna ek olarak daha fazla sayıda cihazın sisteme dahil edilmesine de olanak tanıyabilecek.

Henüz erken mühendislik aşamasında olan konsept kasaya ilişkin yapılacak çok fazla çalışma olduğu ve karar verilmesi halinde üretime girecek asıl tasarımın önümüzdeki sene içerisinde hazır olacağı belirtiliyor. 19 adet genişleme slotu ile birlikte iki adet güç kaynağını da bünyesinde barındırabilen kasanın piyasaya çıkması halinde daha çok bireysel ya da akademik gruplarca planlanan yüksek performanslı bilgi-işlem sistemlerinin (HPC) kurulumlarında kullanılacak gbi görünüyor.


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xdorukx 8 yıl en beğenilen
Ordaki sistemi satsak araba aliriz.
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Tanarri 8 yıl
xdorukx
Ordaki sistemi satsak araba aliriz.

Azda kıredi çeksek topraktan satışları olan bi konut projesine girebiliriz
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nirvanha 8 yıl
Adamlar onca masrafa girip kalıp yaparak bu kasayı yaptılar ise bu birşeylerin habercisi olabilir , gelecekte oyuncu anakartları daha uzun olabilir zaten 3 slot yer kaplayan ekrankartları şimdi bile var sli yada cross yapmak için büyük anakartlara ihtiyaç var.Asus'un bir tak çıkar Slot modülü vardı galiba anakart uzuyordu.
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artenis 8 yıl
Kasa tasarımı Tak cıkar ekle Full tower ++ olmus- etkili bir tasarım kullanıcısı az olacaktır ancak hantal bir full towerdan öte tasarıma sahip görünüyor- yakında daha iyi tartısabılırız
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ozican0148 8 yıl
oda sıcaklığı 100derece olur herhalde :D
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fatihcanery 8 yıl
mini süper bilgisayar olmuş bu
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damn2u 8 yıl
Sanki piyasada buna ihtiyaç duyacak uygulama/oyun varda.. Profesyonel yatırımda bile mantıklı gelmiyor, evde vantage'de kasılmaz, rekorcular uzay montaj takılıyor zaten, ak dona gök yamalık işi olmuş resmen.
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eriten 8 yıl
toplamda 2400 what 2 x 1200 what power supply kullanılmış :D
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alpa07 8 yıl
napacaklar o kadar slotu
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dodomoco 8 yıl
bende tam böyle bişiy arıyordum ama çok pahalı olacaktır
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cemre16 8 yıl
hey maşallah böyle kasada crosfire neymiş dedirtir adama yahu
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exeter 8 yıl
Ben stacker aldim diye seviniyodum :)
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xdorukx 8 yıl en beğenilen
Ordaki sistemi satsak araba aliriz.
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