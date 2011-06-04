SilverStone 19 adet genişleme slotuna sahip konsept kasasını gösterdi

Kasa üreticisi SilverStone, Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen Computex 2011 Fuarı'nda, Temjin TJ12 isimli konsept kasa modelini katılımcıların beğenisine sundu. Kompakt boyutlu sistemlerin hızla yaygınlaştığı günümüzde, adeta bir meydan okuma olan yeni kasada 19 adet genişleme slotuna yer veriliyor. Sergilenen örneğinde çift slot tasarımlı altı adet GeForce GTX 480 / 580 ekran kartına ev sahipliği yapan kasa, uyumlu anakart olması halinde 6 ekran kartlı çoklu GPU kurulumuna ek olarak daha fazla sayıda cihazın sisteme dahil edilmesine de olanak tanıyabilecek.

Henüz erken mühendislik aşamasında olan konsept kasaya ilişkin yapılacak çok fazla çalışma olduğu ve karar verilmesi halinde üretime girecek asıl tasarımın önümüzdeki sene içerisinde hazır olacağı belirtiliyor. 19 adet genişleme slotu ile birlikte iki adet güç kaynağını da bünyesinde barındırabilen kasanın piyasaya çıkması halinde daha çok bireysel ya da akademik gruplarca planlanan yüksek performanslı bilgi-işlem sistemlerinin (HPC) kurulumlarında kullanılacak gbi görünüyor.