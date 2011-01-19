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SilverStone beyaz renkli Raven 2 Evoluton'ı satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,6b
1
14
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone beyaz renkli Raven 2 Evoluton'ı satışa sunuyor
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SilverStone sınırlı sayıda ürettiği yeni kasa modeli Raven 2 Evolution'ı satışa sunuyor. Beyaz renkli tasarımıyla önceki modelden ayrılan kasa, teknik özellikler açısındansa radikal bir farklılık içermiyor. 90 derece dik yerleştirilen özel anakart kurulum mimarisiyle dikkat çeken 212 x 503 x 643 mm boyutlarındaki ve 12.5 Kg ağırlığındaki kasanın yapısında 0.8mm kalınlığında çelik kullanılıyor. Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, bir adet 2.5-inç ve beş adet 3.5-inç sürücü slotuna sahip.

Kasa içi soğutma için üst kısımda bir adet 120mm, alt kısımda ise üç adet 180mm fana sahip olan Raven 2 Evolution'ın giriş-çıkış panelinde ise iki USB 2.0 portu ve ses konnektörüne yer veriliyor. Beyaz renkli Raven 2 Evolution, yurt dışında 165 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

SilverStone beyaz renkli Raven 2 Evoluton'ı satışa sunuyor
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SilverStone beyaz renkli Raven 2 Evoluton'ı satışa sunuyor
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SilverStone beyaz renkli Raven 2 Evoluton'ı satışa sunuyor
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IceDeathR 8 yıl
Ben hiç Beyaz Kuzgun görmedim hayatımda ayrıca Şunun Mac'den ne farkı var. :)
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Furkán 8 yıl
Kasanın rengi kasaya çok ayrı bir hava katmış..
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theyapici 8 yıl
beyaz karga olmamış bunun adı raven değil dove yani güvercin olsa yeridir.
o eksantric ön kapak da yok:)
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redline_59 8 yıl
bu kasa ıkı gunde besıktas formasına doner. el yıkamadan el surmek yasaktır :D

guzel kasa ama beyaz olusu ayrıntılarını kapatmıs sıra dısı ama olmamıs puanım 2

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Batuist 8 yıl
dekoratif mekanlar için tasarlanmış sanırım...!!!
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PROOF# 8 yıl
ztn tipsiz bir kasaydı alan olmaz şimdi bunu beyaz cok fazla tozu kiri belli ediyor ayrıca dar bir kasa
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knnkpln 8 yıl
parkenzo

ztn tipsiz bir kasaydı alan olmaz şimdi bunu beyaz cok fazla tozu kiri belli ediyor ayrıca dar bir kasa


O kasa islenir.Bir zaman sonra heryeri kararır.Hadi onu geçtim kullanılan beyaz boya kalitesizse metal yerler vebeyaz plastik yerleri sararacak bir süre sonra

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StreamRolleR 8 yıl

parkenzo

ztn tipsiz bir kasaydı alan olmaz şimdi bunu beyaz cok fazla tozu kiri belli ediyor ayrıca dar bir kasa

Kendini o kadar belli ediyorsunki ah ah
Reklam verirken biraz üstü kapalı konuşun olurmu
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..Knight.. 8 yıl
Beyaz renk ayrı bir yakışmış.
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Necessa®i 8 yıl

..Knight..

Beyaz renk ayrı bir yakışmış.


ama çok ağır 12kg

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saintroyo 8 yıl
ben tj11 i bekliyorum almak için bunlar da fena değil ama tj11 çok fena...
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KODTECH 8 yıl
Fena değil fakat genişliği 212mm sanki dar gibi biraz...
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