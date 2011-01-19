SilverStone beyaz renkli Raven 2 Evoluton'ı satışa sunuyor

SilverStone sınırlı sayıda ürettiği yeni kasa modeli Raven 2 Evolution'ı satışa sunuyor. Beyaz renkli tasarımıyla önceki modelden ayrılan kasa, teknik özellikler açısındansa radikal bir farklılık içermiyor. 90 derece dik yerleştirilen özel anakart kurulum mimarisiyle dikkat çeken 212 x 503 x 643 mm boyutlarındaki ve 12.5 Kg ağırlığındaki kasanın yapısında 0.8mm kalınlığında çelik kullanılıyor. Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, bir adet 2.5-inç ve beş adet 3.5-inç sürücü slotuna sahip.

Kasa içi soğutma için üst kısımda bir adet 120mm, alt kısımda ise üç adet 180mm fana sahip olan Raven 2 Evolution'ın giriş-çıkış panelinde ise iki USB 2.0 portu ve ses konnektörüne yer veriliyor. Beyaz renkli Raven 2 Evolution, yurt dışında 165 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.