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SilverStone yeni kasa modeli Precision PS01-E'yi satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
1
5
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone yeni kasa modeli Precision PS01-E'yi satışa sunuyor
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Hazırladığı yüksek kaliteli komponentlerle sektörün saygın isimlerinden birisi olan SilverStone, Precision serisi altında hazırladığı PS01 isimli kasa modeline "ince ayar" çekti. PS01-E adı altında lanse edilen yeni versiyon, hali hazırda satılmakta olan mevcut modele göre bir takım farklılıklar içermekte. SilverStone'dan yapılan açıklamaya göre yeni versiyon hem daha hafif (6.74 Kg, eski versiyon 7 Kg) hem de dışı gibi artık içi de Siyah (eski versiyonda iç tasarım gri idi).

 200 x 456 x 500 mm boyutlarında olan SilverStone PS01-E, 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde USB, ses ve FireWire portlarına yer verilen kasa, çıkartılabilir anakart rafı ile kullanıcıların daha kolay sistem kurmasına olanak tanıyor. Öne tarafta Mavi LED'li, arka tarafta ise LED'si olmak üzere 1200 devir/dakika hızında çalışan iki adet 120mm fan ile serintletilen SilverStone Precision PS01-E'nin fiyatı ise 70 Avro civarında olacak.

SilverStone yeni kasa modeli Precision PS01-E'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

SilverStone yeni kasa modeli Precision PS01-E'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

SilverStone yeni kasa modeli Precision PS01-E'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

SilverStone yeni kasa modeli Precision PS01-E'yi satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e j d e r 9 yıl

yeni çıkan kasalarda trend PSU nun alt bölümde olması
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mehmetgirgin 9 yıl
beğenmedim
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Furkán 9 yıl
Önpanel güzel gözüküyo. Ama bence diğer kısımlar pek şık durmuyo.. Soğutma gözönünde bulundurulduğunda da pek fazla iş yapacağını sanmıyorum..
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Virinom 9 yıl
BNCEDE HİÇ BNM TARZIM DEİL
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ahmetalb07 9 yıl
o ne şekilsiz şey olmuş öle
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