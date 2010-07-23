SilverStone yeni kasa modeli Precision PS01-E'yi satışa sunuyor

Hazırladığı yüksek kaliteli komponentlerle sektörün saygın isimlerinden birisi olan SilverStone, Precision serisi altında hazırladığı PS01 isimli kasa modeline "ince ayar" çekti. PS01-E adı altında lanse edilen yeni versiyon, hali hazırda satılmakta olan mevcut modele göre bir takım farklılıklar içermekte. SilverStone'dan yapılan açıklamaya göre yeni versiyon hem daha hafif (6.74 Kg, eski versiyon 7 Kg) hem de dışı gibi artık içi de Siyah (eski versiyonda iç tasarım gri idi).

200 x 456 x 500 mm boyutlarında olan SilverStone PS01-E, 9 adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde USB, ses ve FireWire portlarına yer verilen kasa, çıkartılabilir anakart rafı ile kullanıcıların daha kolay sistem kurmasına olanak tanıyor. Öne tarafta Mavi LED'li, arka tarafta ise LED'si olmak üzere 1200 devir/dakika hızında çalışan iki adet 120mm fan ile serintletilen SilverStone Precision PS01-E'nin fiyatı ise 70 Avro civarında olacak.