SilverStone yeni oyuncu kasası Precision PS06'yı satışa sunuyor

SilverStone oyuncular için hazırladığı PS06 isimli yeni kasa modelini tanıttı. Precision serisi altında sunulan 210 x 525 x 520 mm boyutlarında ve 9.05 Kg ağırlığındaki mid-tower kasa, agresif ön tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hem iç hem de dış tasarımında siyah rengin kullanıldığı Precision PS06, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki depolama sürücüleri için hot-swap kurulum özelliğine de sahip olan kasada sürücü kurulumları alet gerektirmeden yapılabiliyor.
Üzerinde yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0 portuna yer verilen kasa, çıkartılabilir filtrelerle geliyor. Üst kısmında bir adet 180mm çapında fan (700-1200 devir/dakika hızlarında çalışıyor) bulunan kasanın pencereli ve penceresiz olmak üzere iki versiyonu bulunurken, Avrupa satış fiyatının 114.90 Avro seviyesinden başladığı bildiriliyor.
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AeroCool Strike X 3 hepsiburada.com/...
Bendeki Advenced olmasada düz 932 olsada kral :)
O bizi aşar hocam. Keske para olsada alsak ama nerde.
HAF912 USB3.0 olsa arkadaki fan 14cm olsa çok güzel olacak.
Bütçeniz ne kadar bilmiyorum ama bu kasalara bakın isterseniz;
THERMALTAKE V6 BlacX inventus.com.tr/...
Kasa fanları:
Yukarıda 1 adet 200mm Mavi ışıklı ve
Arkada 1 adet 120mm
İlave edilebilir kasa fanları:
Öne 1 adet 120mm ve
Yukarıya 1 adet 120mm ve
Sola 1 adet 120mm ve
İç bölüme 1 adet 120mm
XCLIO A380BK inventus.com.tr/...
Kasa fanları:
Solda 1 adet 250mm Kırmızı ışıklı ve
Önde 1 adet 250mm Kırmızı ışıklı
İlave edilebilir kasa fanları:
Arkaya 1 adet 80mm, 92mm, 120mm
Cooler Master HAF RC-912 Plus
teknobiyotik.com/...
Fan Detayı:
1- Ön Panel : 1 x 20cm Kırmızı LED'li 700RPM/19dBA (Yerine 2 x 12cm fan-opsiyonel)
2- Arka Panel : 1 x 12cm fan 1200RPM/17dBA
3- Yan Panel : 1 x 12/14cm fan (Opsiyonel)
4- Üst Panel : 1 x 20cm fan (Opsiyonel) (Yerine 2 x12cm fan-opsiyonel)
Cooler Master RC 692
teknobiyotik.com/...
Fan Detayı:
Ön Panel : 1x120x25mm Mavi LED Fan (1200 RPM / 19 dBA)
Arka Panel : 1 x 120mm fan (1200 RPM / 17 dBA)
Ön ve tavana 12cm yerine 14cm fan takılabiliyor bu kasaya...
Usb 3.0 için de dilersen;
teknobiyotik.com/...
Ya da;
teknobiyotik.com/...
Çoklayıcı aparat alabilirsin.
Ewt var, AeroCool XPREDATOR Çift 23cm :))
Yanda 20cm veya 2 tane 14cm
Arkada 14cm fan uvalarına sahip
USB3.0 girişleri olan
Harddisk yuvaları anakarta doğru olmayan kasa istiyoruz çokmu şey istiyoruz.
Bu arada böyle bi kasa var mı?