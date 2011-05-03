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SilverStone yeni oyuncu kasası Precision PS06'yı satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,2b
1
14
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SilverStone yeni oyuncu kasası Precision PS06'yı satışa sunuyor
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SilverStone oyuncular için hazırladığı PS06 isimli yeni kasa modelini tanıttı. Precision serisi altında sunulan 210 x 525 x 520 mm boyutlarında ve 9.05 Kg ağırlığındaki mid-tower kasa, agresif ön tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hem iç hem de dış tasarımında siyah rengin kullanıldığı Precision PS06, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki depolama sürücüleri için hot-swap kurulum özelliğine de sahip olan kasada sürücü kurulumları alet gerektirmeden yapılabiliyor.

Üzerinde yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0 portuna yer verilen kasa, çıkartılabilir filtrelerle geliyor. Üst kısmında bir adet 180mm çapında fan (700-1200 devir/dakika hızlarında çalışıyor) bulunan kasanın pencereli ve penceresiz olmak üzere iki versiyonu bulunurken, Avrupa satış fiyatının 114.90 Avro seviyesinden başladığı bildiriliyor.

SilverStone yeni oyuncu kasası Precision PS06'yı satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

SilverStone yeni oyuncu kasası Precision PS06'yı satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

SilverStone yeni oyuncu kasası Precision PS06'yı satışa sunuyor
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umitclik 8 yıl
kütük gibi şekli var
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ghost recon advanced 8 yıl
fiatı biraz pahalı gibi sanki
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regasoft 8 yıl
gereksiz bence bu kadar para harcamak.Ben kendim bu kasadan kullanıyorum ve gerçekten mükemmel tavsiye ederim.Fiyatıda gayet uygun
AeroCool Strike X 3 hepsiburada.com/...
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raptor32 8 yıl
AL Haf 932 Advanced keyfine bak hangar gibi maşşallah.
Bendeki Advenced olmasada düz 932 olsada kral :)
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ScreamAiMFire 8 yıl
@pustherif
O bizi aşar hocam. Keske para olsada alsak ama nerde.
HAF912 USB3.0 olsa arkadaki fan 14cm olsa çok güzel olacak.
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Colonel GUILE 8 yıl
@ScreamaiMFire

Bütçeniz ne kadar bilmiyorum ama bu kasalara bakın isterseniz;

THERMALTAKE V6 BlacX inventus.com.tr/...

Kasa fanları:

Yukarıda 1 adet 200mm Mavi ışıklı ve
Arkada 1 adet 120mm

İlave edilebilir kasa fanları:

Öne 1 adet 120mm ve
Yukarıya 1 adet 120mm ve
Sola 1 adet 120mm ve
İç bölüme 1 adet 120mm

XCLIO A380BK inventus.com.tr/...

Kasa fanları:

Solda 1 adet 250mm Kırmızı ışıklı ve
Önde 1 adet 250mm Kırmızı ışıklı

İlave edilebilir kasa fanları:

Arkaya 1 adet 80mm, 92mm, 120mm

Cooler Master HAF RC-912 Plus

teknobiyotik.com/...

Fan Detayı:

1- Ön Panel : 1 x 20cm Kırmızı LED'li 700RPM/19dBA (Yerine 2 x 12cm fan-opsiyonel)
2- Arka Panel : 1 x 12cm fan 1200RPM/17dBA
3- Yan Panel : 1 x 12/14cm fan (Opsiyonel)
4- Üst Panel : 1 x 20cm fan (Opsiyonel) (Yerine 2 x12cm fan-opsiyonel)


Cooler Master RC 692

teknobiyotik.com/...

Fan Detayı:

Ön Panel : 1x120x25mm Mavi LED Fan (1200 RPM / 19 dBA)
Arka Panel : 1 x 120mm fan (1200 RPM / 17 dBA)

Ön ve tavana 12cm yerine 14cm fan takılabiliyor bu kasaya...

Usb 3.0 için de dilersen;

teknobiyotik.com/...

Ya da;

teknobiyotik.com/...

Çoklayıcı aparat alabilirsin.
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Thailano 8 yıl
@ScreamAiMFire
Ewt var, AeroCool XPREDATOR Çift 23cm :))
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ScreamAiMFire 8 yıl
Üst, alt ve önde 20cm
Yanda 20cm veya 2 tane 14cm
Arkada 14cm fan uvalarına sahip
USB3.0 girişleri olan
Harddisk yuvaları anakarta doğru olmayan kasa istiyoruz çokmu şey istiyoruz.
Bu arada böyle bi kasa var mı?
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