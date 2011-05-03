SilverStone yeni oyuncu kasası Precision PS06'yı satışa sunuyor

SilverStone oyuncular için hazırladığı PS06 isimli yeni kasa modelini tanıttı. Precision serisi altında sunulan 210 x 525 x 520 mm boyutlarında ve 9.05 Kg ağırlığındaki mid-tower kasa, agresif ön tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hem iç hem de dış tasarımında siyah rengin kullanıldığı Precision PS06, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki depolama sürücüleri için hot-swap kurulum özelliğine de sahip olan kasada sürücü kurulumları alet gerektirmeden yapılabiliyor.

Üzerinde yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0 portuna yer verilen kasa, çıkartılabilir filtrelerle geliyor. Üst kısmında bir adet 180mm çapında fan (700-1200 devir/dakika hızlarında çalışıyor) bulunan kasanın pencereli ve penceresiz olmak üzere iki versiyonu bulunurken, Avrupa satış fiyatının 114.90 Avro seviyesinden başladığı bildiriliyor.