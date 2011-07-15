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Silverstone yeni kasa modeli Temjin TJ08-E'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,3b
1
8
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silverstone beş yıl önce pazara sunduğu Temjin TJ08 isimli bilgisayar kasasının devam modeli olan Temjin TJ08-E (Evolution)'i duyurdu. 210 x 374 x 385mm boyutlarında ve 5.3 Kg ağırlığında olan Micro-ATX formundaki kasa Mini-ITX, Mini-DTX ve Micro-ATX anakartlarla kullanılabiliyor. Tamamı siyah renkli olan kasanın giriş-çıkış bölümünde iki adet USB 3.0 ve iki adet ses konnektörüne yer veriliyor.

İki adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve dört adet 3.5-inç sürücüyle kullanılabilen kasa, çıkartılabilir anakart rafı ile sistem kurulumlarının daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine de olanak tanıyor. Soğutma için 700-1200 devir/dakika hızlarında çalışan 180mm çapında AP181 fanına yer verilen kasa, yüksekliği 165mm'ye kadar olan işlemci soğutucuları ve uzunluğu 13.25-inç'e kadar olan ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.

Silverstone Temjin TJ08 PC, yurt dışında bir yıllık garanti ve 105.99 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. 

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HAAltuntas 8 yıl
keşke duyurmasaymış.
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Xreleave 8 yıl
Takoz gibi gerçekten
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safe-e 8 yıl
anakart montaj şekli tersmiş bu şekil de işlemci aşağıda olur ve ekran kartlarıda soğutucuları üst konuma geçmiş olur böyle fiziki olarak daha iyi soğutma perfonsı sunacağını düşünüyorum güzel taktik olmuş tabi anlayana
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electro58 8 yıl
Hp nin masaüstü pc montaj şekli. Kasaya görünüm katar insan resmen takozz
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Python 8 yıl
Lian-li marka kasalara çok benziyor,umarım kaliteside ona oranla benzer
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death_ 8 yıl
biraz daha orantılı olsaymış çok iyi olurdu ama şu şekilde pek alınabilecek birşey değil...
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saintroyo 8 yıl
salon tipi kasa...
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ceycey11 8 yıl
olmasaymışta olurmuş ama her kör satıcının bir kör alıcısı vardır derler muhakkak sektöre hitap eden bişeyleri vardır. bana göre pek tipsiz
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