Silverstone yeni kasa modeli Temjin TJ08-E'yi duyurdu

Silverstone beş yıl önce pazara sunduğu Temjin TJ08 isimli bilgisayar kasasının devam modeli olan Temjin TJ08-E (Evolution)'i duyurdu. 210 x 374 x 385mm boyutlarında ve 5.3 Kg ağırlığında olan Micro-ATX formundaki kasa Mini-ITX, Mini-DTX ve Micro-ATX anakartlarla kullanılabiliyor. Tamamı siyah renkli olan kasanın giriş-çıkış bölümünde iki adet USB 3.0 ve iki adet ses konnektörüne yer veriliyor.





İki adet 5.25-inç, bir adet 2.5-inç ve dört adet 3.5-inç sürücüyle kullanılabilen kasa, çıkartılabilir anakart rafı ile sistem kurulumlarının daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine de olanak tanıyor. Soğutma için 700-1200 devir/dakika hızlarında çalışan 180mm çapında AP181 fanına yer verilen kasa, yüksekliği 165mm'ye kadar olan işlemci soğutucuları ve uzunluğu 13.25-inç'e kadar olan ekran kartlarıyla kullanılabiliyor.





Silverstone Temjin TJ08 PC, yurt dışında bir yıllık garanti ve 105.99 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.