Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme

Sony'nin Android ve iOS tabanlı cep telefonları ile çalışan akıllı lensleri; sahip oldukları yüksek çöznürlükteki büyük sensörleri, optik yakınlaştırma ve stabilizasyon gibi gelişmiş özellikleriyle merak uyandırıyor. Bu videomuzda 10x optik yakınlaştırma ve 18MP resim çözünürlüğü sunan QX10'u inceliyoruz.

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