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Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme

5 yıl
30,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin Android ve iOS tabanlı cep telefonları ile çalışan akıllı lensleri; sahip oldukları yüksek çöznürlükteki büyük sensörleri, optik yakınlaştırma ve stabilizasyon gibi gelişmiş özellikleriyle merak uyandırıyor. Bu videomuzda 10x optik yakınlaştırma ve 18MP resim çözünürlüğü sunan QX10'u inceliyoruz.
 
 

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NARUTOO 5 yıl en beğenilen
Sayın mesut çevik Reyiz G2, note 3, z1, z1 ultra, htc one mini nerede bu cihazların incelemeri
1 Yanıt Yanıtla +53
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Speed-Step 5 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Herkes sürekli telefonlar elinizde inceleme çekmiyorsunuz o nerede bu nerede diye soruyor.

Note 3 elimize geleli 15 gün oldu bugün çekimlere başladık. Ne yapmamızı istiyorsunuz 1 günde cihazı kullanmadan hiç sorun yaşamadan kağıt üzerindeki bilgilerle inceleme mi yapalım? Sizce bir akıllı telefonu en az 1 hafta kullanmadan inceleme yapmak dürüst bir yaklaşım olur mu?

İyi ama neye göre iyi diyeceğiz veya stabil mi değil mi nasıl bileceğiz?

15 günün 9 günü bayram tatili sayarsanız zaten her şey normal sürecinde gidiyor.

Xperia Z Ultra ve Z1 ise bayramdan 2-3 gün önce elimize geçtiler anca deneme kullanma fırsatı buluyoruz.

Biz hiç bir zaman tanıtım yapmadık ismi üzerinde inceleme yapıyoruz ve bu ürünleri incelemek için zaman ihtiyacımız var. Ürünler ne zaman piyasaya sürülmeden önce elimize ulaşır veya piyasaya çıktığı anda gönderilir o zaman eş zamanlı incelemeler görürsünüz fakat geç gelen ürün zaten geç geldi diyerek de kulaktan dolma bilgilerle inceleme yapamayız bu konuda kusurumuza bakmayın.

İlgili ilgisiz konularda da şu nerede bu nerede kaldı demeyi bırakın lütfen. Sizin beklediğiniz ürün incelemesi tamamlanana kadar başka ürün incelemesi yapmayalım mı? Tam istediğiniz nedir?

Lütfen biraz empati kurarak çitf taraflı düşünün.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Herkes sürekli telefonlar elinizde inceleme çekmiyorsunuz o nerede bu nerede diye soruyor.Note 3 elimize geleli 15 gün...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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peske 5 yıl
videoda teknik özellik tablosunda iso aralığo yazıyor:))
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Alper2515 3 yıl
Selamu Aleykum xenon flaş varmı;? flaşsız olması kötü
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sinyorahıskalı 5 yıl
DeLorean DMC-12
Ya bırak nokia 41 mp kamerası var şuna bak koskoca sony 18mp sonynin bittiğinin resmidir. The bomb has been planted

Koca videoyu izleyip(izlediğinden şüpheliyim) çıkardığın sonuç bu mu?
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kucukyenici 5 yıl
Nightmare70
Bence gereksiz bir cihaz olmuş

Lüzumsuz bir icad. O kadar para verip telefona lens alacağına lensli fotoğraf makinesi alırsın.
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1OOOOOO 5 yıl
Ya bırak nokia 41 mp kamerası var şuna bak koskoca sony 18mp sonynin bittiğinin resmidir.
The bomb has been planted
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xxSpecter 5 yıl
Sony işi biliyor. Umarım flaşlı modeli de çıkar.
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DH Misafiri 5 yıl
Sonynin uygulaması yerine camera360 uygulamasıda kullanılabiliyor hiç bahsetmemişsiniz orada daha fazla ayar seçeneği var...3 parti uygulamalara destek veriyor cihaz.Biri daha detaylı inceleme mi demişti? bu neden atlanmış ?
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DH Misafiri 5 yıl
çok güzel bir inceleme lakin sony bir cihaz tanıtırken özellikle z modellere uyumlu bir cihazı samsung ile tanıtmanız garip xperia z ile tanıtmanız daha uygundu hadi z1 yeni çıktı ultra ile göztermiş siniz ama tanıtım samsung ağırlıklı bu Ne o zaman iphone çıkartsın samsungla samsung çıkartsın sony ile tanıtın iyice karışsın bu tanıtım xperia z ile yapılması gerekiyordu samsun veya öbürleri gösterim amaçlı olması lazımdı kanımca
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zingfth 5 yıl
Kamerası zaten iyi diye 2.000 Tl verip Z1 alıcaz, Üstüne bide 500 Tl (250$) verip lens alıcaz. Sony varya parayı aksesuardan kırıyor arkadaşşş
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hidrojennn 5 yıl
Speed-Step
Arkadaşlar Merhaba, Herkes sürekli telefonlar elinizde inceleme çekmiyorsunuz o nerede bu nerede diye soruyor. Note 3 elimize geleli 15 gün oldu bugün çekimlere başladık. Ne yapmamızı istiyorsunuz 1 günde cihazı kullanmadan hiç sorun yaşamadan kağıt üzerindeki bilgilerle inceleme mi yapalım? Sizce bir akıllı telefonu en az 1 hafta kullanmadan inceleme yapmak dürüst bir yaklaşım olur mu? İyi ama neye göre iyi diyeceğiz veya stabil mi değil mi nasıl bileceğiz? 15 günün 9 günü bayram tatili sayarsanız zaten her şey normal sürecinde gidiyor. Xperia Z Ultra ve Z1 ise bayramdan 2-3 gün önce elimize geçtiler anca deneme kullanma fırsatı buluyoruz. Biz hiç bir zaman tanıtım yapmadık ismi üzerinde inceleme yapıyoruz ve bu ürünleri incelemek için zaman ihtiyacımız var. Ürünler ne zaman piyasaya sürülmeden önce elimize ulaşır veya piyasaya çıktığı anda gönderilir o zaman eş zamanlı incelemeler görürsünüz fakat geç gelen ürün zaten geç geldi diyerek de kulaktan dolma bilgilerle inceleme yapamayız bu konuda kusurumuza bakmayın. İlgili ilgisiz konularda da şu nerede bu nerede kaldı demeyi bırakın lütfen. Sizin beklediğiniz ürün incelemesi tamamlanana kadar başka ürün incelemesi yapmayalım mı? Tam istediğiniz nedir? Lütfen biraz empati kurarak çitf taraflı düşünün. Sevgiler, Mesut Çevik

Mesut arkadaşım ilk başta kısa teknik özelliklerini antalan bir ön inceleme yapın yayınlayın, 1-2 hafta kullanmadan sonra kullanın detaylı genel incelene yapın yayınlayın. site sakinlerine kızıyorsunuz şimdi ama teknoloji çok hızlı gelişiyor. bazı insanlar buradaki yazılanlara göre cihazlarını alıyorlar.
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doctor5945 5 yıl
mesut cevık bence daha duyarlı forum kullanıcılarına karşı erdi bence kesin birşeyler karıştırıyor kesin yeni bir proje üzerinde çalışıyor acun gibi gezmekten dünyayı forumu unuttu.
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Nightmare70 5 yıl
Bence gereksiz bir cihaz olmuş
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