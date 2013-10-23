Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Sony'nin Android ve iOS tabanlı cep telefonları ile çalışan akıllı lensleri; sahip oldukları yüksek çöznürlükteki büyük sensörleri, optik yakınlaştırma ve stabilizasyon gibi gelişmiş özellikleriyle merak uyandırıyor. Bu videomuzda 10x optik yakınlaştırma ve 18MP resim çözünürlüğü sunan QX10'u inceliyoruz.
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Herkes sürekli telefonlar elinizde inceleme çekmiyorsunuz o nerede bu nerede diye soruyor.
Note 3 elimize geleli 15 gün oldu bugün çekimlere başladık. Ne yapmamızı istiyorsunuz 1 günde cihazı kullanmadan hiç sorun yaşamadan kağıt üzerindeki bilgilerle inceleme mi yapalım? Sizce bir akıllı telefonu en az 1 hafta kullanmadan inceleme yapmak dürüst bir yaklaşım olur mu?
İyi ama neye göre iyi diyeceğiz veya stabil mi değil mi nasıl bileceğiz?
15 günün 9 günü bayram tatili sayarsanız zaten her şey normal sürecinde gidiyor.
Xperia Z Ultra ve Z1 ise bayramdan 2-3 gün önce elimize geçtiler anca deneme kullanma fırsatı buluyoruz.
Biz hiç bir zaman tanıtım yapmadık ismi üzerinde inceleme yapıyoruz ve bu ürünleri incelemek için zaman ihtiyacımız var. Ürünler ne zaman piyasaya sürülmeden önce elimize ulaşır veya piyasaya çıktığı anda gönderilir o zaman eş zamanlı incelemeler görürsünüz fakat geç gelen ürün zaten geç geldi diyerek de kulaktan dolma bilgilerle inceleme yapamayız bu konuda kusurumuza bakmayın.
İlgili ilgisiz konularda da şu nerede bu nerede kaldı demeyi bırakın lütfen. Sizin beklediğiniz ürün incelemesi tamamlanana kadar başka ürün incelemesi yapmayalım mı? Tam istediğiniz nedir?
Lütfen biraz empati kurarak çitf taraflı düşünün.
Sevgiler,
Mesut Çevik