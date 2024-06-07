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    2si1 - Kripto Paralara Vergi Geliyor! Togg, Tesla'yı Solladı (!) @KeremEnginar

    2si'in bu haftaki bölümünde Kerem Enginar ile birlikte kripto paralara gelen vergi, RTÜK'e gelen vergi, PlayStation'ın 8K'daki geri adımı ve daha fazlasını konuştuk.

    2si1'in bu haftaki bölümünde Kerem Enginar ile haftanın teknoloji ve oyun gündemini yorumladık. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

    00:00 Kamera Arkası
    00:14 Giriş
    02:39 Netflix Vergisi
    08:31 Nvidia'dan Game Pass hediyesi
    12:12 Tesla Dipte Togg Zirvede
    16:33 Ronaldo'nun Futbol oyunu
    21:41 Computex 2024
    28:31 PS VR2 PC Adaptörü
    31:13 Yine Titanic Enkazı
    35:48 PlayStation Kutusundan 8K Kalktı
    38:59 Qatar Airways ÜCretsiz İnternet
    43:56 Kripto Paralara Vergi
    47:24 God of War Ragnarok PC çıkış tarihi
    51:14 Kapanış

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