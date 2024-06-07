2si1 - Kripto Paralara Vergi Geliyor! Togg, Tesla'yı Solladı (!) @KeremEnginar

2si1'in bu haftaki bölümünde Kerem Enginar ile haftanın teknoloji ve oyun gündemini yorumladık. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.
00:00 Kamera Arkası
00:14 Giriş
02:39 Netflix Vergisi
08:31 Nvidia'dan Game Pass hediyesi
12:12 Tesla Dipte Togg Zirvede
16:33 Ronaldo'nun Futbol oyunu
21:41 Computex 2024
28:31 PS VR2 PC Adaptörü
31:13 Yine Titanic Enkazı
35:48 PlayStation Kutusundan 8K Kalktı
38:59 Qatar Airways ÜCretsiz İnternet
43:56 Kripto Paralara Vergi
47:24 God of War Ragnarok PC çıkış tarihi
51:14 Kapanış