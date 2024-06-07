2si1 - Kripto Paralara Vergi Geliyor! Togg, Tesla'yı Solladı (!) @KeremEnginar

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2si'in bu haftaki bölümünde Kerem Enginar ile birlikte kripto paralara gelen vergi, RTÜK'e gelen vergi, PlayStation'ın 8K'daki geri adımı ve daha fazlasını konuştuk.

2si1'in bu haftaki bölümünde Kerem Enginar ile haftanın teknoloji ve oyun gündemini yorumladık. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

00:00 Kamera Arkası

00:14 Giriş

02:39 Netflix Vergisi

08:31 Nvidia'dan Game Pass hediyesi

12:12 Tesla Dipte Togg Zirvede

16:33 Ronaldo'nun Futbol oyunu

21:41 Computex 2024

28:31 PS VR2 PC Adaptörü

31:13 Yine Titanic Enkazı

35:48 PlayStation Kutusundan 8K Kalktı

38:59 Qatar Airways ÜCretsiz İnternet

43:56 Kripto Paralara Vergi

47:24 God of War Ragnarok PC çıkış tarihi

51:14 Kapanış

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