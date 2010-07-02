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Sony Dash, Amerika'dan sonra diğer pazarlarda da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Sony, "kişisel internet görüntüleyicisi" ve "ev tableti" gibi farklı tanımlamalara sahip olan Dash isimli cihazını Amerika'dan sonra uluslararası satışa da sunuyor. 7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik (çoklu dokunmatik değil) ekrana sahip olan Dash, internet üzerinden elde ettiği pek çok bilgi ve günellemeyi tek bir ekranda sunabiliyor. Hava durumu ve haberleri ekrana getiren Dash, sosyal servislere bağlanarak örneğin Facebook güncellemelerini gösterebiliyor.

802.11 b/g WiFi desteği ile internet erişimini kablosuz olarak gerçekleştiren Sony Dash, 1000'den fazla ücretsiz uygulama ile farklı kullanım senaryolarına da olanak tanıyor. Müzik ve video oynatabilen aynı zamanda fotoğraflarınızı da gösterebilen Dash, ev içerisinde yatak odası, mutfak ve oturma odası gibi farklı alanlarda kullanılabilecek özel tasarıma sahip.

Sony Dash, firmanın çevrimiçi mağazası üzerinden 200 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.


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vidoko 9 yıl
sankş biraz kalın gibi geldi.. ama sony nde olsa kaiteli bir üründür umarım ..
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